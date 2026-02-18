Álvaro Uribe denunció amenazas contra candidatos del Centro Democrático en Cauca por parte de las disidencias de las Farc

Álvaro Uribe Vélez denunció que mienbros de su partido están siendo amenazados por las disidencias de als Farc - crédito Colprensa

La madrugada del 18 de febrero de 2026 estuvo marcada por una fuerte denuncia del expresidente Álvaro Uribe, que alertó sobre amenazas dirigidas a integrantes del Centro Democrático en el departamento del Cauca.

A través de su cuenta de X, el líder natural de la colectividad aseguró que “El terrorismo amenaza a nuestros candidatos en el Cauca”, y aportó como evidencia el panfleto intimidatorio recibido por los afectados.

En uno de los comunicados atribuidos a la Columna Móvil Dagoberto Ramos, las Farc4236-EP advirtieron: “Se le comunica al señor Juan José Salamanca, candidato a la Cámara de Representantes del Centro Democrático y equipo que lo acompaña, que no tienen autorización para realizar proselitismo en las zonas rurales del departamento del Cauca”.

La organización enfatizó que quienes ignoren la advertencia y respalden a lo que llamaron “sectores tradicionales corruptos, también serán declarados objetivos militares”.

Las amenazas no solo se dirigieron a figuras políticas. El comunicado extendió las advertencias a la comunidad empresarial, puntualizando: “Todo aquel que explote la sierra (caficultores y empresarios de la caña) o tengan establecimientos comerciales de gran escala, debe ponerse al día con el aporte a la causa. No aceptaremos intermediarios. Quien incumpla, deberá abandonar la región de inmediato”.

Las restricciones se hicieron aún más tangibles al exigir: “A partir de la fecha, se prohíbe el tránsito de vehículos después de las 21:00. No nos hacemos responsables de lo que le suceda a quienes desafíen esta directriz”.

En el cierre del mensaje, la firma de la Columna Dagoberto Ramos buscó subrayar su postura con un eslogan reiterado: “Pueblo y Dignidad, ¡Manuel Marulanda Vive!”.

Paloma Valencia sobre amenazas a miembros del Centro Democrático en Cauca por las disidencias - crédito @PalomaValenciaL/X

Con respecto a esta denuncia, Paloma Valencia, candidata a las elecciones presidenciales de 2026 en el país, por el Centro Democrático, no dudo en lavantar su voz de protesta y entregar parte de la responsabilidad de este tipo de acciones violentas al Gobierno de turno, exponiendo el riesgo que todos los candidatos que haran parte de estos comicios estarian corriendo.

“Estás son las garantías que da este gobierno a los candidatos de oposición; Juan José Salamanca nuestro candidato a la cámara por el Cauca amenazado por las Farc”, además, fue contundente al mencionar que estas organizaciones son las que estan intimidando a las poblaciones en varias regiones del pais para que votn po un candidato en especificok, a fin a las ideológias del presidente Gustavo Petro: " Los mismos que ordenan votar por Cepeda”.

Centro Democrático se solidarizaron con Abelardo de la Espriella por amenazas del ELN

La alerta sobre un supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para atacar sedes de la campaña de Abelardo de la Espriella en diversas ciudades generó una inmediata reacción política en Colombia. El Centro Democrático salió al paso, reclamando al Gobierno nacional que refuerce la protección no solo para De la Espriella, sino para todos los candidatos en medio de la contienda presidencial.

El Centro Democrático exige al Gobierno nacional garantías efectivas de seguridad para todos los candidatos presidenciales de Colombia - crédito prensa Centro Democrático

En horas de la tarde del 12 de febrero, la colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe expresó su respaldo al abogado y político. En palabras atribuidas al partido: “El Centro Democrático condena las amenazas del grupo terrorista ELN contra Abelardo de la Espriella y exige al Gobierno Nacional garantías reales de seguridad para todos y cada uno de los candidatos presidenciales”.

La preocupación de la colectividad se fundamenta en los antecedentes de violencia política recientes. El partido recordó la tragedia ocurrida en junio de 2025, cuando sujetos armados asesinaron al entonces candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La organización advirtió sobre el riesgo de que la historia se repita si no se toman medidas adecuadas.