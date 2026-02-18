Además de Sofía Gaviria, otros 20 aspirantes al Senado han renunciado a su candidatura: quiénes son

El Partido de la U y Partido Oxígeno resultaron los más afectados por las renuncias, sumando siete y cuatro retiros respectivamente entre sus postulantes al Senado - crédito Colprensa

A falta de 20 días para que se desarrollen las elecciones al Congreso en Colombia, 20 candidatos al Senado han notificado la renuncia de su postulación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Tras los retiros, los partidos más afectados fueron el Partido de la U y el Partido Oxígeno. Del total de renunciantes, siete pertenecían a la primera colectividad, mientras que otros cuatro se inscribieron por el segundo movimiento político.

Entre los aspirantes que desistieron de participar en la contienda electoral, se encuentra la excongresista Sofía Gaviria Correa, que era la cabeza de lista del partido Oxígeno, a raíz de sus diferencias políticas con la directora de la agrupación política, Ingrid Betancourt, por lo que fue sucedida por Oscar Ortiz.

De igual forma, se destaca la presencia del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que se encontraba en la lista al Senado del movimiento Salvación Nacional, pero que renunció a su candidatura para asumir como gerente de regiones en la campaña presidencial del abogado y empresario Abelardo De La Espriella.

También figuran nombres que habían sido inscritos por los partidos o agrupaciones ciudadanas de Patriotas, Alianza por Colombia, Partido Conservador Colombiano, Frente Amplio Unitario y coalición Fuerza Ciudadana.

Además de Gaviria y Beltrán, el informe oficial señala que, hasta la fecha, las personas que declinaron su candidatura son:

Alexander Jaimes Muñoz (Patriotas)

Viviana Tabares Meneses (Patriotas)

Jorge Alberto Daza Calderón (Alianza por Colombia)

Josué Peñaloza Camacho (Alianza por Colombia)

Viviana Mayerly Bolaños Méndez (Salvación Nacional)

Luis Roberto Córdoba Jordan (Partido Conservador)

Cecilia Aristizábal Mora (Partido Conservador)

Ederson Niño Navarro (Frente Amplio Unitario)

Oscar Antonio Luna Abello (Coalición Fuerza Ciudadana), Beatriz Elena Uribe Botero (Partido Oxígeno)

Dibier Sánchez (Partido Oxígeno)

Juan Fernando Betancurt Gonzales (Partido Oxígeno)

Luz Dary Otero Doria (Partido Oxígeno)

Gloria Nancy Padilla de Romero (Partido de la U)

Jhonny Andrés Álzate (Partido de la U)

María Ema Rodríguez Mosquera (Partido de la U)

Blanca Sofia Saavedra Becerra (Partido de la U)

Diana Lorena Mazo Villegas (Partido de la U)

Elizabeth Meneses Delgado (Partido de la U)