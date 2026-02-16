Colombia

Vicky Dávila arremetió contra ‘Matador’ por caricatura en la que la personifica como ‘La Chimoltrufia’: “Golpeador profesional de mujeres”

La candidata presidencial colombiana se mostró furiosa con la ilustración hecha por el caricaturista y hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico

Vicky Dávila cuestionó caricatura de
Vicky Dávila cuestionó caricatura de Matador al comparala con un personaje de ficción - crédito Colprensa

Tras su polémica caricatura contra la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, el caricaturista Julio César González Quiceno, mejor conocido como Matador, volvió a estar en centro de polémicas.

En su cuenta de X, el también aspirante al Senado por el Pacto Histórico compartió una ilustración satírica en la que se burlaba de la candidata presidencial Vicky Dávila, al compararla con un personaje del fallecido comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, bajo el apodo de ‘Vickyltrufia’.

Vicky Dávila como la Chimoltrufia. Iván Duque como el Botija. Álvaro Uribe como el Chómpiras. Paloma Valencia como el señor Barriga. Abelardo de la Espriella como la Popis (...) Yo como digo una cosa, digo otra. Dirección: Enrique Segoviano”, comentó el dibujante colombiano.

La caricatura difundida por ‘Matador’ caricaturiza a Dávila como ‘Vickyltrufia’ y provoca reacciones encontradas en redes sociales - crédito @Matador000/X

Tras la publicación, la reacción de la periodista colombiana no tardó demasiado. Por la misma plataforma digital, Dávila no solo se limitó a calificar la actitud de Matador en su campo creativo, sino que recordó episodios personales en la vida del caricaturista.

“Te faltó, Matador, como el golpeador profesional de mujeres de la vecindad…”, comentó la candidata presidencial en X, una frase que rápidamente generó eco en miles de usuarios y profundizó la división de opiniones en redes.

El caso al que hace referencia Vicky Dávila es un expediente y un audio de la Fiscalía en 2023, en los cuales apareció la acusación formal por agresión física cometida por Matador en 2013, contra su esposa Alejandra María Valencia, cuando estaba bajo los efectos del alcohol.

Vicky Dávila califica públicamente a Julio César González, conocido como ‘Matador’, de 'golpeador profesional de mujeres' tras una caricatura ofensiva - crédito @VickyDavilaH/X

El propio González reconoció públicamente la veracidad de los hechos, describiendo su comportamiento como un error producto de su adicción al alcohol en aquel periodo. Declaró que, tras el incidente, tomó la decisión de abandonar el consumo de bebidas alcohólicas y resaltó que su esposa, con quien aún mantiene su matrimonio, le “salvó la vida” al interponer la denuncia.

Sin embargo, por este caso fue suspendido y posteriormente desvinculado de El Tiempo, medio donde realizaba las ilustraciones, y que expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer.

Polémica con Paloma Valencia

El 13 de enero de 2026, Matador difundió en sus redes una comparación gráfica entre una paloma blanca y una foto de la senadora Paloma Valencia, acompañada de la frase: “La paloma que pides vs. la paloma que te llega”.

La publicación incluyó otra frase que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país’”.

Una publicación del caricaturista Matador provocó burlas sobre el cuerpo de Paloma Valencia - crédito @Matador000/X

Sumado a esto, Matador escribió: “Paloma Valencia, se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes. 230.000 pesitos. La derecha comiendo manjares y que los pobres coman mierda (sic)”.

Sectores políticos, organizaciones de mujeres y usuarios en redes interpretaron estos contenidos como burla a rasgos físicos y una forma de violencia política por razón de género, lo que generó una ola de críticas dirigidas tanto al caricaturista como al partido que lo respalda.

Una de ellas fue la propia Vicky Dávila, quien lo calificó de “abusador e infame” por su dibujo contra la congresista de oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Él no debería llamarse Matador, sino maltratador, golpeador; es un golpeador de mujeres, abusador e infame”, comentó la periodista y hoy aspirante a la Presidencia en su momento.

Paloma Valencia propone restringir recursos estatales a resguardos indígenas que respalden bloqueos en el Cauca - crédito Colprensa

Por estos hechos, fue formalizada una denuncia contra el caricaturista colombiano ante la Fiscalía General de la Nación.

Mónica Gaitán, candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y exfiscal de Derechos Humanos, oficializó la denuncia contra Matador y extendió el caso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La exfiscal destacó que su acción busca defender no solo a la senadora Paloma Valencia sino a todas las mujeres en el ámbito político.

Como mujer y como líder social, rechazo enérgicamente este acto violento del señor González Quiceno, pero también tomo las debidas acciones legales en defensa de Paloma (Valencia) y todas las mujeres que queremos participar en política sin temor a ser discriminadas o agredidas”, indicó.

El Centro Democrático se sumó a la exigencia de sanciones disciplinarias contra el caricaturista. Gabriel Vallejo, director del partido, manifestó que si el Pacto Histórico no actúa, esa colectividad “se convertirá en cómplice de violencia política contra la mujer”.

- crédito @monicaagaitan/X

