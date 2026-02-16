Colombia

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Geraldine Ponce, que está embarazada, compartió un momento de alegría junto a sus hijas y el futbolista mientras bailaban al ritmo de la canción que inauguró el primer día del Carnaval de Barranquilla

En un video que se volvió viral, Luis Díaz le sigue el paso a su esposa, Geraldine Ponce, mientras disfrutan en familia - crédito @gera25ponce/Instagram

Luis Díaz no solo es una estrella en el campo de fútbol, sino que demuestra su conexión con las raíces culturales de su país en su vida personal; en un video que rápidamente se volvió viral, el delantero del Bayern Múnich mostró su lado más relajado y familiar, al seguir los pasos de su esposa, Geraldine Ponce, en una contagiante coreografía al ritmo de Chévere, el famoso remix de Aria Vega y Ryan Castro.

Junto a ellos, sus hijas, Roma y Charlotte, también se unieron al baile, formando una imagen de alegría y unión familiar, al seguir el famoso trend de esta canción.

El video, que fue primero publicado por Ponce en su historia en su cuenta de Instagram y luego compartido por el propio Luis Díaz, muestra a la familia disfrutando de un momento de esparcimiento mientras siguen la coreografía que conquista a miles de usuarios en redes sociales.

En su día libre, Luis Díaz aprovechó para disfrutar de un divertido momento con su esposa Geraldine Ponce y sus hijas al ritmo de la canción “Chévere" - crédito @luisdiaz19_/Instagram

El futbolista, que actualmente se encuentra concentrado en su temporada con el Bayern Múnich, tras buenos momentos en el Liverpool, mostró su entusiasmo por esta canción que está arrasando en las redes.

En su día libre, alejado de los entrenamientos, compartió este divertido y auténtico momento con su familia, algo que para él representa una forma de mantenerse conectado con las tradiciones de su país, a pesar de la distancia. Desde Múnich, Lucho disfruta de un pedazo de Barranquilla, uniendo el espíritu del carnaval con el calor de su hogar.

Geraldine Ponce, conocida por su influencia en redes sociales a través de la moda y actualmente mostrando su embarazo con su pancita de varios meses mientras espera a su tercer hijo, cuyo género aún no es revelado, se mostró igualmente entusiasmada por la notable acogida que tuvo el video.

Luis Díaz, junto a su familia, mostró su lado más relajado y conectado con sus raíces colombianas, en un video que rápidamente se volvió viral - crédito @gera25ponce/Instagram

El impacto de ‘Chevere’, la canción colombiana que se tomó las redes sociales

Es imposible no hacer una referencia al impacto que ha tenido el remix de Chévere en el ámbito musical, algo que incluso Aria Vega y Ryan Castro no pasaron por alto. Ambos artistas se presentaron con gran éxito en el famoso Techo de La Troja, en el primer día del Carnaval de Barranquilla, y no dudaron en compartir su alegría con los seguidores del evento.

Esta colaboración reflejó una conexión entre dos artistas colombianos que, desde distintos géneros y perspectivas, compartieron una visión auténtica de la música urbana y caribeña. Esto queda claro al ver que, en tan solo tres días desde su lanzamiento, la canción ya superó el millón de reproducciones en YouTube.

El éxito de la canción se hizo evidente en la gran multitud que llenó las calles cercanas; cientos de personas, asombradas por la presencia de los artistas, cantaron al unísono cada verso y siguieron el ritmo que mezcla la esencia urbana con la tradición costeña.

El paisa sorprendió a los asistentes al carnaval para deleitarnos con una pequeña muestra de sus nuevos sencillos - crédito @ryancastro/IG

Luis Díaz se consagra como estrella del Bayern Múnich en su primera temporada

A la fecha, Luis Díaz logró consolidarse como la gran figura del Bayern Múnich tras su llegada en julio de 2025 desde el Liverpool por cerca de 70 millones de euros. El extremo colombiano brilla con un rendimiento excepcional en la temporada 2025-2026, destacándose por su capacidad goleadora y su impacto inmediato en la Bundesliga.

Hasta el momento, Díaz disputó 31 partidos, anotando 19 goles y brindando 14 asistencias en todas las competiciones. En la Bundesliga fue clave en los 13 partidos que jugó, mientras que en la Champions League y la Copa de Alemania también dejó huella con su rendimiento.

El inicio de 2026 es explosivo para el colombiano. El 8 de febrero, logró su primer triplete en el fútbol alemán durante la goleada 5-1 al Hoffenheim. Solo unos días después, el 11 de febrero, marcó un gol en la victoria 2-0 contra el RB Leipzig en la Copa de Alemania y el 14 de febrero, fue titular y aportó con una gran actuación en la victoria 3-0 frente al Werder Bremen, a pesar de no marcar.

Luis Díaz logró su primer triplete en el fútbol alemán durante la goleada 5-1 al Hoffenheim - crédito Molly Darlington/Reuters

