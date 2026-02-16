En redes sociales reviven cuando Abelardo de la Espriella le dijo “no” a una entrevista a María Jimena Duzán: estos fueron los motivos

María Jimena Duzán revela los motivos por los cuales el candidato de derecha Abelardo de la Espriella rechazó una entrevista en su programa - crédito @JANDR3S__/X

El 9 de febrero de 2026, la periodista María Jimena Duzán sorprendió a su audiencia con una revelación que rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente en un momento clave de la carrera presidencial de 2026. Durante su pódcast A Fondo, compartió detalles de una conversación con Abelardo de la Espriella, candidato de la extrema derecha colombiana, abogado y empresario, que se negó rotundamente a participar en una entrevista con ella.

El enfoque principal del programa era la situación en Estados Unidos, especialmente las protestas contra los abusos de poder de Donald Trump, presidente de ese país. En medio de la discusión sobre estos eventos, Duzán abordó la filtración de millones de documentos, imágenes y videos relacionados con los archivos de Jeffrey Epstein, un empresario acusado de liderar una red de tráfico sexual y abuso de menores.

Sin embargo, en medio de esta conversación, surgió un espacio para hablar con la abogada Ana Bejarano sobre un tema completamente diferente: la invitación que María Jimena Duzán le hizo a Abelardo de la Espriella. La periodista aprovechó este momento para revelar la negativa del candidato de la extrema derecha a participar en una entrevista, lo que generó un nuevo giro en el debate público.

María Jimena Duzán compartió con su audiencia cómo Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de la extrema derecha, le dio una respuesta tajante para rechazar la invitación a una entrevista - crédito @delaespriella_styl - @mariajimenaduzan/Instagram

La razón detrás de esta negativa, según la periodista, fue doble, y sus declaraciones rápidamente se convirtieron en un tema de discusión en las plataformas digitales.

María Jimena Duzán relató cómo, al intentar contactar a De la Espriella para invitarlo al programa, recibió una respuesta tajante. “Me dijo: ‘Mire, usted ha escrito muchas columnas en contra mía’. Me dio el número de las columnas. ‘Y entonces, usted no me va a hacer una entrevista como normal, sino que me va a hacer casi un cuestionario y una especie de indagatoria. Entonces, yo no tengo por qué estar ahí’”, expresó Duzán, al citar las palabras del candidato.

La periodista explicó que esta justificación no la sorprendió del todo por la crítica a sus publicaciones previas, pero sí por la acusación de que su entrevista sería un “cuestionario” más que un espacio de diálogo.

La postura de Abelardo de la Espriella a la hora de sentarse con la periodista María Jimena Duzán abrió un torbellino de opiniones - crédito Luisa González/Reuters

No obstante, lo que más impactó a la periodista fue la segunda razón que le dio De la Espriella para rechazar la entrevista. Según Duzán, el candidato de la extrema derecha afirmó: “‘Mire, ¿y sabe qué? A mí me parece que uno no puede nunca enfrentarse en ninguna discusión con una mujer, porque si uno se enfrenta en una discusión con una mujer, siempre pierde’”.

Este comentario, lejos de ser una respuesta política, reveló una postura machista que causó indignación tanto en la periodista como en los oyentes del pódcast.

Duzán, visiblemente sorprendida por este comentario, expresó que esa respuesta no solo era una muestra de la postura de De la Espriella, sino una actitud que considera perjudicial para el diálogo político y social. “Eso me pareció...”, dijo la periodista, al dejar entrever su rechazo hacia esa forma de pensar.

María Jimena Duzán habló de la postura de Abelardo de la Espriella por la que no quiere sentarse con ella en un espacio periodístico - crédito María Jimena Duzán/YouTube

A pesar del desdén que le causó la respuesta, la periodista insistió en su deseo de que el candidato reconsiderara su postura y aceptara la invitación: “Ojalá que él acepte. Aquí, venga acá, podamos hablar, aunque yo sea una mujer”.

Aunque el episodio había sido publicado hace casi una semana, el fragmento de su pódcast se volvió a compartir masivamente en redes sociales. La revelación de Duzán generó una gran cantidad de reacciones, con muchos usuarios de las redes sociales criticando la postura de De la Espriella y destacando la importancia de un trato igualitario entre géneros en los espacios públicos.

En redes sociales escribieron al respecto: “Abelardo de la Espriella dice que está listo para debatir. Pero cuando María Jimena Duzán lo llamó para entrevistarlo...”; “Entonces ahí tendrán su De La Espriella y se acabará el acoso y todos estos monstruos. De la Espriella será el salvador de Colombia”; “El título no tiene nada que ver con el tema de conversación”.