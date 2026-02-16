El padre de Erika Jimena Moreno relata sus últimas horas: “Me dijo que tenía miedo”

El procesado no aceptó los cargos de feminicidio y permanece con medida de aseguramiento mientras avanza la investigación. - crédito Colprensa

La muerte de Erika Jimena Moreno, de 22 años, continúa bajo investigación en Tunja, Boyacá. Su cuerpo fue hallado el 4 de enero de 2026 en el apartamento donde residía con su pareja sentimental, quien fue capturado días después y hoy enfrenta un proceso judicial por el delito de feminicidio.

En entrevista con En Privado Podcast, su padre, Faustino Moreno, reconstruyó los días previos a la desaparición de su hija y el momento en que la encontró sin vida.

Según su testimonio, la última vez que compartió con Erika fue la madrugada del 29 de diciembre de 2025. Ella había pasado la noche en casa de sus padres y salió temprano hacia su lugar de trabajo. “Fue el último día que yo la vi”, afirmó.

De acuerdo con lo relatado, las cámaras de seguridad registraron su ingreso al apartamento hacia las cinco de la tarde.

“Las cámaras la ven de entrar a las cinco de la tarde. Feliz, con una bolsa. Fue la última vez que entró a esa hora. Y desde esa hora nunca más la vieron volver a salir las cámaras”, señaló.

En los días siguientes, el padre comenzó a notar cambios en la comunicación. Aunque recibía respuestas a sus mensajes, estas eran distintas a lo habitual.

“Ella mandaba mensajes: ‘Papi, estoy bien’, riendo, contenta, porque siempre fue sonriente”, explicó. Sin embargo, aseguró que posteriormente solo recibía textos cortos.

“Hola, papi, estoy bien, estoy lejos”, fue uno de los mensajes que recibió antes de que el celular dejara de responder.

El hallazgo del cuerpo

Ante la ausencia prolongada, el 4 de enero decidió acudir al apartamento con acompañamiento de la Policía y el propietario del inmueble. Eran aproximadamente las seis y media de la tarde.

En una de las habitaciones encontró el cuerpo. “En ese momento es cuando yo encuentro el cuerpo de mi hija. Yo veo que son las zapatillas de ella porque es que ella está envuelta y un olor fétido. Y yo empiezo a llorar”, relató.

Agregó que el cuerpo estaba envuelto en cobijas y sábanas y que no le permitieron acercarse.

“La policía no me deja tocar, destapar el cuerpo. Dijeron que no fuera a tocar porque no dañara las evidencias”, indicó.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, habrían transcurrido cerca de seis días entre la fecha en que fue vista por última vez y el hallazgo.

Presunta convivencia con el cuerpo

Uno de los aspectos que más ha generado conmoción es que, según el testimonio del padre y lo recopilado por investigadores, la pareja sentimental de Erika habría permanecido en el lugar durante varios días después del crimen.

“Ahí convivía con el cuerpo, normal como si nada. La gente lo veía y compraba, hasta pollo llevaba. Entonces, él comía ahí, creo que delante del cuerpo”, afirmó.

También sostuvo que el hombre habría respondido mensajes haciéndose pasar por ella. “Él se hacía pasar por ella para no levantar sospecha”, dijo.

Las cámaras de seguridad lo registraron saliendo del inmueble el 4 de enero con una maleta y un casco de motocicleta.

“Las cámaras lo ven cuando se va, como si nada. Una maleta, un casco y adiós, se va”, señaló.

Captura y situación judicial

Las autoridades confirmaron la captura del presunto responsable, identificado como Walter Camilo Rojas, en el sector de Villas de Granada, en Bogotá, tras más de 216 horas de análisis de cámaras de seguridad y seguimiento.

Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Un juez le impuso medida de aseguramiento intramural mientras avanza la investigación.

Según información oficial, el hombre tenía antecedentes judiciales por agresión contra una expareja.

Señales previas y decisión de separarse

El padre manifestó que su hija había expresado su intención de terminar la relación.

“Ella dice que no, que ella espera el cinco de enero que se vence el arriendo (…) que ella se va, que no sigue más viviendo con él, que ella quiere vivir sola con su niña”, relató.

Además, señaló que había recibido mensajes que interpretó como amenazas.

“Me la voy a llevar”, habría escrito el hoy capturado a la hermana de la víctima, según el testimonio entregado en la entrevista.

La custodia de la menor

La hija de Erika, de dos años, se encuentra actualmente bajo el cuidado de sus abuelos maternos, quienes iniciaron el proceso de custodia.

“Mi nieta (…) está con nosotros bien y pedimos la custodia y, pues, está en proceso”, explicó Faustino Moreno.

Llamado a la justicia

El padre pidió que el proceso avance con todas las pruebas y que se imponga la sanción correspondiente.

“Que haya ley. Por favor, que haya ley. Que se pague todo lo que hizo, como debe ser”, concluyó.

El caso ha generado conmoción en Tunja y reaviva el llamado institucional a denunciar cualquier hecho de violencia contra las mujeres a través de la línea 155 o los canales dispuestos por las autoridades. La investigación continúa en etapa judicial mientras se esperan los resultados definitivos de Medicina Legal.