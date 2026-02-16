Abelardo De la Espriella pide mantener aumento del salario mínimo pese a suspensión del Consejo de Estado

Abelardo De la Espriella reafirma su compromiso de mantener el aumento salarial y aliviar la carga tributaria a empresarios. - crédito Reuters y Colprensa

En medio de la polémica generada por la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella se pronunció este domingo en Ibagué y pidió que el incremento se mantenga.

Durante su visita a la capital tolimense, el aspirante del partido Salvación Nacional solicitó a los empresarios continuar pagando el incremento del 23,7%, el más alto registrado en la historia reciente del país, pese a la determinación provisional del alto tribunal.

“El salario hay que mantenerlo. Yo he dado instrucciones en mis empresas de que lo paguen, independientemente de si el Consejo de Estado lo suspende o no. Pero vamos a proponer una baja de impuestos para los empresarios para equilibrar; con eso nadie pelea”, afirmó De la Espriella, según reporta El Tiempo.

De la Espriella asegura que los trabajadores deben recibir el incremento ya decretado.

Propuestas de alivio tributario y recorte estatal

Entre las medidas planteadas por el candidato, se destaca la reducción del impuesto del 4x1000, al que calificó como “repelente”:

“Tienes que pagar plata por mover tu billete, eso es absurdo”, señaló según el medio.

Además, propuso disminuir la carga tributaria sobre la gasolina con el objetivo de trasladar menores precios al consumidor final.

“El 51% del precio de un galón de gasolina corresponde a impuestos y ese lo tienes que pagar sí o sí. La idea es un Estado más pequeño, garantías para los empresarios, bajar los impuestos y reactivar la economía”, explicó.

De la Espriella también anunció que, en un eventual gobierno, impulsaría un plan de austeridad que incluiría un recorte significativo del aparato estatal:

“Al Estado colombiano le sobran 700 mil empleados y 700 mil contratistas. Si yo recorto el Estado y doy seguridad jurídica, así empiezo a activar los cuatro motores de la economía que hoy están apagados”, sostuvo.

El candidato añadió que presentaría una reforma tributaria orientada a reducir impuestos, aunque indicó que preferiría denominarla “ley tributaria” para generar mayor claridad.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026.

Salario mínimo: prioridad pese a la suspensión

En medio de la decisión del Consejo de Estado, De la Espriella afirmó que el salario mínimo que ya fue estipulado debe mantenerse, independientemente de la suspensión temporal.

“Independientemente del Consejo de Estado, de que, si lo suspende, el salario mínimo que ya estipularon hay que mantenerlo. Y vamos a proponer una baja de impuestos a los empresarios para nivelar la situación”, reiteró.

El candidato enfatizó que cualquier ajuste que implique retroceder en lo ya anunciado afectaría la confianza institucional y el bolsillo de millones de familias, por lo que la discusión debería centrarse en equilibrar la carga para el sector productivo sin perjudicar a los trabajadores.

Reacciones del Gobierno y contexto legal

Por su parte, el Gobierno ha indicado que la suspensión se debe a que el decreto que fijó el aumento no cumplió con la justificación técnica requerida por la Ley 278 de 1996, utilizando conceptos como “salario vital” familiar en lugar de parámetros como inflación y productividad. El tribunal otorgó un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto basado en criterios técnicos claros.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respaldó un aumento superior al 23% y llamó a la movilización ciudadana:

“Convoco a los colombianos para salir a las calles a expresarse y manifestarse ante el fallo del alto tribunal que afectaría el bolsillo de más de 2,5 millones de trabajadores”, afirmó.

Palma cuestionó también la actitud de sectores políticos y económicos que, según él, buscan mantener la precariedad laboral:

“Empujan la precariedad laboral, el abuso en los contratos, las jornadas eternas mal pagadas. Quieren que el trabajo vuelva a ser pura subsistencia”, remarcó.

El salario mínimo de 2026, con aumento histórico del 23,7 %, sigue en debate por la suspensión del Consejo de Estado.

Equilibrio entre trabajadores y empresarios

De la Espriella planteó que el camino no es reducir el salario, sino buscar alivios fiscales para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, asegurando así que el aumento no afecte la sostenibilidad del sector productivo.

“Yo no tengo problema con pagar el salario mínimo, pero vamos a buscar la solución donde no se revienten las empresas”, concluyó el candidato.