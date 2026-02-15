Policía desactivó una moto cargada con explosivos en la vía Panamericana, en el Cauca: investigan posibles autores del ataque frustrado

Autoridades desactivan motocicleta con 10 kilos de explosivos en vía Panamericana del suroccidente de Colombia - crédito Policía Nacional

Las autoridades realizaron la desactivación controlada de una motocicleta con aproximadamente 10 kilos de explosivos abandonada en la vía Panamericana, a la altura del puente Valencia, entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Según información disponible hasta el momento, la intervención se llevó a cabo en la tarde del sábado 14 de febrero y evitó lo que pudo ser una tragedia en uno de los corredores más transitados del suroccidente de Colombia.

El operativo inició tras una alerta recibida cerca de las 3:00 p. m. por la Policía de Cauca, que movilizó a su grupo Antiexplosivos con el apoyo de la Policía Metropolitana de Cali. Los agentes cerraron de inmediato el tramo entre Cali y Popayán debido al riesgo por el artefacto abandonado.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, la motocicleta Yamaha Crypton, placas MNJ-59A, había sido adaptada con material explosivo y estaba estacionada en estado de abandono.

La intervención oportuna de la Policía y el grupo Antiexplosivos evitó una tragedia en uno de los corredores más transitados entre Cauca y Valle del Cauca - crédito Policía Nacional

Con el apoyo de guías caninos, los técnicos verificaron la amenaza, ejecutaron la desactivación controlada poco después de las 6:00 p. m. y, posteriormente, se restableció el tráfico en la vía.

El balance fue calificado como satisfactorio por la Policía Nacional, que destacó que la intervención evitó daños tanto para los uniformados como para los viajeros y residentes del área. Durante la operación, la seguridad de todas las personas en la zona fue la prioridad.

Con relación a la motocicleta utilizada, las investigaciones preliminares de la Sijín confirmaron que el vehículo no figura como robado, por lo que las autoridades trabajan para identificar al dueño y establecer cómo la moto terminó siendo empleada para transportar los explosivos.

En la región del Cauca, el robo de motos y vehículos ocurre frecuentemente, tanto por bandas delincuenciales como por las disidencias de las Farc bajo el mando de “Iván Mordisco”. De acuerdo con datos recogidos por El Tiempo, semanalmente se reportan entre uno y dos camiones y al menos una camioneta robados.

Las pesquisas policiales revelaron que la moto no había sido reportada como robada, mientras avanzan investigaciones para identificar al propietario - crédito Colprensa

Entretanto, la Policía Nacional informó que operan en la zona los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc, responsables de acciones violentas en los alrededores de la vía Panamericana.

En los últimos meses, el Cauca ha sido escenario de varios ataques con artefactos explosivos. El 24 de febrero de 2025, una moto bomba detonó en Morales (Cauca), dejando 17 heridos, incluidos niños.

En marzo del mismo año, tres motos bomba con explosivos fueron halladas en la zona de Piedra Sentada, en Balboa, tras un ataque que causó la muerte de un soldado. Más recientemente, el 6 de diciembre de 2025, otra explosión afectó a 13 personas y produjo lesiones auditivas a otras dos en el casco urbano de Balboa.

La vía Panamericana también ha sido escenario de retenciones ilegales contra funcionarios públicos. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, denunció que después de que la senadora Aida Quilcué fuera interceptada por hombres armados entre Totoró e Inzá el 10 de febrero, el alcalde de Morales, Óscar Yamit Guachetá, y su secretario de Gobierno también fueron obligados a detenerse en un retén ilegal en el mismo corredor vial. La intervención del Ejército y la Policía, junto al apoyo de la guardia indígena, permitió que los funcionarios y la senadora Quilcué regresaran a salvo.

El operativo obligó al cierre temporal del tramo Cali-Popayán por riesgo de explosión, restableciéndose el tráfico tras la desactivación controlada - crédito redes sociales/X

El persistente ambiente de inseguridad ha llevado a nuevas exigencias por parte de las autoridades para reforzar la protección ciudadana y asegurar la libre circulación en el suroccidente colombiano.

En este contexto, el compromiso institucional sigue poniendo en primer plano la defensa de la vida y el impulso de iniciativas para construir condiciones de paz y equidad en la región.