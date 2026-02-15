Colombia

Margarita Rosa reaccionó a la muerte de niño con hemofilia que no recibió su medicamento por meses: Pacientes Colombia respondió

El menor estaba afiliado a la Nueva EPS, pero no tenía una IPS asignada

La actriz cuestionó el hecho
La actriz cuestionó el hecho de que el Legislativo no haya permitido la implementación de una reforma a la salud - crédito captura de video/@Margaritarosadf/X

La reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco se pronunció a través de su cuenta de X sobre la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa (un trastorno hemorrágico raro) y que no fue medicado durante meses porque el sistema de salud no le proporcionó la medicina que requería.

De acuerdo con la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, el menor estaba afiliado a la Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, pero no contaba con una IPS asignada, lo que impidió la recepción de su medicamento desde el 12 de diciembre de 2025.

Yudy Katerine Pico, madre del menor, culpabilizó a la entidad promotora de salud por la muerte de su hijo: “La EPS se encargó de matarme a mi hijo, como está matando mucha gente”, señaló la ciudadana, en conversación con Noticias RCN.

Los hechos y las declaraciones de la mamá del menor causaron dolor e indignación en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron al Gobierno por el manejo que se le ha dado al sistema de salud. Un internauta indicó que el deterioro del mismo se evidencia en la imposibilidad de los afiliados a las EPS de recibir sus medicamentos, por lo que, para continuar con sus tratamientos, deben adquirir los fármacos por su cuenta.

Lo asesinaron al destruir el sistema de salud y no entregar los medicamentos. Hoy, los colombianos están dejando de comer por comprar medicamentos que no entrega la EPS pero que si pagamos la cuota mes a mes. Donde se queda esa cuota?”, indicó.

La reacción de Margarita Rosa y la crítica de Pacientes Colombia

De Francisco reaccionó al comentario del internauta y al pronunciamiento de la madre del niño, insinuando que la solución a los problemas actuales del sistema de salud está en la aplicación de una reforma que no ha prosperado en el Legislativo: “Claro que esto parte el alma. ¡¿Por qué no dejan hacer la reforma?!”, cuestionó.

La administración actual, liderada por el presidente Gustavo Petro, y respaldada abiertamente por la actriz, ha presentado en dos ocasiones un proyecto de reforma a la salud que se hundió en ambas oportunidades por decisión de la Comisión Séptima del Senado de la República. Sin embargo, el Gobierno ha ido implementando parte de la reforma en las EPS que están intervenidas por la Superintendencia.

Pacientes Colombia, el movimiento social conformado por 200 organizaciones de pacientes de todo el país, respondió a Margarita Rosa de Francisco, rechazando su punto de vista y señalándola de despreciar la vida de los ciudadanos. “Margarita, conoces el texto de la reforma? Cínica tu respuesta? Que desprecio por la vida y la salud de parte de Margarita”, aseveró.

En otra publicación que hizo el movimiento sobre el caso de Kevin Arley Acosta, advirtió sorbe la responsabilidad de la Nueva EPS en su fallecimiento. También vinculó al Gobierno nacional, al cual acusó de generar una gave crisis en el sistema de salud que está perjudicando a los usuarios.

Kevin no murio, la MUERTE DE KEVIN, ES 1 muerte EVITABLE. Kevin, murio por ABANDONO de @NuevaEPS_. Kevin es una de las miles de víctimas de la crisis creada por el gobierno. Kevin, MURIO POR ABANDONO del gobierno de @petrogustavo (sic)”, añadió.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que en su momento advirtió sobre los riesgos que corría el niño por la falta de su medicamento, lamentó su muerte y expresó una crítica a las entidades que tenían la responsabilidad de garantizar una atención en salud adecuada para el menor.

Cuando un tratamiento vital no llega a tiempo, no es solo una falla administrativa; es una vulneración al derecho fundamental a la salud y a la vida. Ningún niño debería esperar por un medicamento que representa su oportunidad de vivir. Hoy es urgente que las entidades responsables, incluida @NuevaEPS_, den respuestas claras, asuman responsabilidades y adopten medidas efectivas para evitar que más familias enfrenten tragedias prevenibles”, indicó.

