Karol G y Sofía Vergara tuvieron un emocionante reencuentro en la celebración de cumpleaños de la Bichota

Karol G estuvo con Sofía Vergara y celebraron el cumpleaños de la Bichota - crédito @sofíavergara/IG

Karol G celebró su cumpleaños número 35 el 14 de febrero de 2026, en medio de un año marcado por su fuerte presencia en eventos internacionales y las continuas especulaciones sobre su vida sentimental.

La cantante compartió con sus seguidores la sorpresa de su día especial a través de una imagen en Instagram, donde se mostró sonriente en la cama junto a un pastel decorado con la figura de un papagayo.

En su mensaje, destacó: “Agradecida con Dios por un año más de vida … por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes. Hoy me despertaron así… HAPPY BDAY BICHOTA!!!!!!!”

Además de la celebración que presumió en su cuenta de Instagram, Sofía Vergara compartió con sus seguidores un carrete de fotografías en la que dejó ver cómo compartió con la paisa su fecha especial.

La Bichota celebró su cumpleaños junto a la Toty en Los Ángeles - crédito @sofiavergara/IG

La actriz y productora radicada en Estados Unidos, escribió en la publicación: “Feliz cumpleaños a la más!!! Te quiero Karol G”, acompañado de un emoji de corazón. Las dos famosas colombianas dejaron ver que su amistad después de grabar Griselda para Netflix sigue intacta.

En las instantáneas se ve a las famosas vestidas con tops en color negro y encajes que le ponen el toque de sensualidad. Adicionalmente, estuvieron en una discoteca posiblemente de la ciudad de Miami o Los Ángeles donde reside la barranquillera. Por su parte, Karol llevó su cabello con ondas, con mechones rubios y un pantalón de cuero a la cadera.

La publicación en la cuenta de Instagram de Sofía Vergara alcanzó más de 280.000 likes y cerca de 1.400 comentarios de sus fans, entre los que destacan: “Reinas y diosas, absurdo no decir que no se ven hermosas”; “Sofía Vergara sacando la cara como siempre, dos máximas se reencuentran”; “la hermosura de las mujeres colombianas representada en una foto”, entre otros.

Así fue la sorpresa a Karol G en su cumpleaños

Karol G fue sorprendida en su cumpleaños con un pastel adornado con un papagallo - crédito @karolg/Instagram

Karol G compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se ve sentada sobre una cama junto a una torta con un imponente papagayo en color rojo y de base un pastillaje de color naranja, simbolizando su álbum Tropicoqueta.

La publicación alcanzó más de 1,5 millones de “me gusta” en pocas horas y recibió felicitaciones tanto de figuras públicas como de admiradores anónimos.

El impacto de Karol G se refleja en el éxito de sus lanzamientos y giras globales; su Mañana será bonito World Tour figuró entre los más lucrativos a nivel internacional en 2023 y 2024, según datos de Pollstar.

Su posición privilegiada la consolidó como la artista femenina más escuchada y económicamente influyente del género, con una fortuna estimada entre USD 25 y 30 millones, según Billboard.

A lo largo de su carrera, la artista ha recibido seis premios Latin Grammy y tres premios MTV Video Music Awards. Ha participado en eventos como el espectáculo de inicio de la temporada 2025 de la NFL en São Paulo y el Victoria’s Secret Fashion Show.

La colombiana estuvo junto a figuras como Cardi B y Pedro pascal - crédito @karolg_cloud/IG

Además, incursionó en la actuación con la serie “Griselda” y produjo su documental “Karol G: Mañana fue muy bonito” para Netflix.

Fuera del ámbito musical, lidera la fundación Con cora, enfocada en empoderar a mujeres en situación vulnerable. Como regalo a sus seguidores, Karol G compartió fugazmente un adelanto de una canción inédita, lo que generó gran expectativa entre sus fans, aunque finalmente no fue lanzada en su cumpleaños.

Y recientemente, estuvo participando en la presentación de Bad Bunny en la 60 edición del Super Bowl como invitada a la casita, junto a figuras internacionales como Jessica Alba, Pedro Pascal y Cardi B.