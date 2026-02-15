Así puede participar en la primera subasta de la SAE en 2026: propiedades de narcos y criminales serán vendidas

Entre el 20 y 22 de febrero se tendrán que inscribir los interesados en participar de la subasta - crédito Montaje Infobae (SAE/iStock)

Los procesos de subasta de la Sociedad de Activos Especiales, que se realizan a través de Activos por Colombia, han sido noticia en los últimos meses por las ventas sobre las que se han revelado detalles.

Una de ellas fue la de la finca La Manuela, ubicada en el embalse de El Peñol en Guatapé, popular porque perteneció a Pablo Escobar, pero fue una de las pocas viviendas de lujo que la familia del capo no pudo disfrutar, puesto que allí se registró la detonación de una carga explosiva que instalaron los enemigos del narcotraficante antes de que la edificación fuera terminada.

El inmueble, que en la actualidad funciona como un parque temático, fue vendido por 7.700 millones de pesos, una cifra inferior a la de su precio comercial, lo que deja en evidencia la oportunidad que representa una subasta de la SAE en algunos casos.

SAE protagonizará la primera subasta del 2026

La propiedad que perteneció a Pablo Escobar fue vendida en 7.700 millones de pesos - crédito SAE

Desde las redes sociales de la Sociedad de Activos Especiales informaron que entre el 20 y 24 de febrero los interesados podrán inscribirse para participar de la primera subasta de objetos y propiedades intervenidas por la SAE. Cabe recordar que esta entidad se encarga de administrar predios, inmuebles y todo tipo de cosas que en su momento pertenecieron a narcotraficantes o estructuras criminales del país.

La subasta que comenzará el 11 de marzo será virtual, por lo que las personas deberán validar los inmuebles que serán vendidos en el proceso, recordando que cada venta se registrará en una fecha específica, siendo clave conocer el tiempo límite que tendrá cada usuario para sumarse a la puja.

No es necesario que el ciudadano interesado en una propiedad sea residente del municipio o departamento en el que se ubica el inmueble, puesto que el proceso se hará exclusivamente en línea.

Estos son algunos de los inmuebles que están siendo vendidos por la SAE - crédito Activos por Colombia

Hay que aclarar que el precio inicial del inmueble subastado será inferior al de su precio comercial y los interesados podrán ofertar en un tiempo límite, siendo el que más sume dinero en el momento que se termine el límite el que se quedará con la propiedad.

De la misma forma, desde la SAE confirmaron que en la subasta podrán participar personas naturales y jurídicas que cumplan con los términos y condiciones, que incluyen tener solvencia sobre el valor del objeto a comprar, además de filtros de seguridad con los que la entidad garantiza que el material, vehículo o vivienda subastada no volverá a ser utilizada para el crimen organizado.

¿Cómo inscribirse en el proceso de subasta?

Los objetos e inmuebles que serán parte de la subasta han sido publicados por la SAE - crédito SAE

El proceso para participar en las subastas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mediante la plataforma Activos por Colombia busca facilitar la adquisición de bienes administrados por el Estado. Inscribirse en una subasta de activos requiere cumplir una serie de pasos obligatorios, desde el registro digital hasta la presentación de garantías económicas.

Todo inicia con el ingreso al portal oficial, donde el interesado debe crear una cuenta aportando datos personales y, en el caso de personas jurídicas, documentos de constitución y representación legal. En este entorno digital, los usuarios pueden consultar el portafolio actualizado de activos disponibles, que incluye información sobre ubicación, valor base y condiciones específicas de cada bien.

El siguiente paso consiste en presentar una manifestación formal de interés, acompañada de la documentación indicada en el reglamento. Según la información publicada por la SAE, esta etapa exige la constitución de una garantía económica, la cual puede tomar la forma de consignación bancaria, póliza de cumplimiento, patrimonio autónomo o garantía bancaria a primer requerimiento.

Una vez verificada la información, la SAE habilita a los participantes para que formulen sus ofertas en la subasta electrónica, en la que cada puja resulta vinculante. De acuerdo con el reglamento oficial, el adjudicatario debe formalizar el pago y asumir los costos notariales y tributarios.