Crisis operativa y financiera de la Nueva EPS impacta a pacientes con enfermedades crónicas: “Valle registra 32.000 fallecimientos”

Imagen de referencia. La mortalidad en afiliados de Nueva EPS en Valle del Cauca aumentó un 14,1%, superando el promedio de otras entidades de salud - crédito Colprensa

Un estudio técnico presentado por la Secretaría de Salud del Valle del Cauca alerta sobre un incremento del 14,1% en la mortalidad de los afiliados a la Nueva EPS en la región, una cifra que supera en 4,5 puntos porcentuales el aumento registrado en el resto de las entidades promotoras de salud, en las que el promedio fue de 9,6%.

Este exceso, verificado en el informe Análisis de sobremortalidad en afiliados a Nueva EPS, publicado en febrero de 2026 y conocido por El Tiempo, se vincula directamente a la crisis operativa y financiera de la aseguradora desde julio de 2025, impactando en enfermedades que requieren seguimiento y atención continua.

La investigación, que recurrió a los registros oficiales de defunciones y dejó fuera causas externas como accidentes, mostró que la brecha en mortalidad de los usuarios de Nueva EPS fue un 47% mayor que la observada en otras EPS durante los siete meses críticos evaluados.

Este comportamiento atípico plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para garantizar la seguridad de los pacientes ante crisis administrativas.

El informe revela aumentos alarmantes en muertes por diabetes y enfermedades metabólicas, con un salto del 50,1%, seguido de alzas en enfermedades neurológicas como párkinson y epilepsia (17,5%), padecimientos respiratorios crónicos (12,8%) y enfermedades transmisibles como VIH, tuberculosis y neumonía (10%).

Un incremento de muertes por diabetes y enfermedades metabólicas del 50,1 % alarma a expertos en salud pública del Valle del Cauca - crédito Agencia Andina

Según el equipo encabezado por Víctor Muñoz y María Cristina Lesmes, las cifras sugieren que interrupciones en tratamientos y desabastecimiento de medicamentos han elevado la vulnerabilidad de los pacientes más frágiles.

Uno de los focos más críticos del estudio fue el análisis de la mortalidad asociada al cáncer. En cáncer de ovario, la mortalidad en la Nueva EPS creció un 37%, mientras en otras EPS del Valle descendió un 32%.

El cáncer de mama siguió la tendencia: un alza del 21% en Nueva EPS frente a una reducción del 7% en otras entidades. La diferencia en cáncer de estómago fue del 18% de aumento frente a una baja del 11%.

Los casos de cáncer de cuello uterino y cáncer de riñón también presentaron incrementos preocupantes: 14% y 15% respectivamente, superiores al comportamiento promedio de las demás empresas de salud. En el caso del cáncer de próstata, la mortalidad subió un 6% en Nueva EPS frente a una caída del 2% en el resto.

Los expertos recalcan que, dado el carácter sensible al tiempo de los tratamientos oncológicos, las trabas administrativas y el retraso en la autorización de procedimientos han tenido consecuencias letales.

El impacto de la crisis varía significativamente según el municipio, exhibiendo zonas bajo alerta máxima. Cartago encabeza la lista con un aumento del 29% en mortalidad general y un incremento del 140% en muertes por causas respiratorias.

Cali, por su tamaño poblacional, registró el mayor número absoluto de casos adicionales, con 71 fallecimientos por encima de lo previsto. En Sevilla, las muertes por enfermedades pulmonares crecieron un 97%, y en Tuluá el alza llegó al 71%. Palmira notificó 36 decesos en exceso, con un 60 % de incremento en patologías pulmonares.

Las muertes por cáncer de ovario en Nueva EPS crecieron un 37%, mientras que en otras EPS descendieron un 32% en el Valle- crédito archivo particular/X

El estudio cuenta con el aval de los registros del Ruaf-ND y fue procesado por la Secretaría Departamental de Salud, estableciendo una línea base de 30 meses previos a la crisis para contrastar con el periodo crítico de julio de 2025 a enero de 2026. Las autoridades advierten que la tendencia empuja a la región hacia un deterioro financiero y operativo que se refleja directamente en la salud y vida de la población.

La Gobernación del Valle advirtió el cierre del centro Gecencro, lo que afecta a más de 5.000 pacientes y agrava el colapso de atención experimentado en el departamento.

“Esto no es un problema de Gecencro ni del Valle del Cauca, es un problema del país”, afirmó la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, en declaraciones reveladas por El Tiempo.

Expresó además: “Es muy lamentable para el departamento que instituciones pequeñas se vean abocadas al cierre, que los empleados que estaban trabajando en Gecencro queden desempleados y que pacientes que estaban muy satisfechos con el servicio prestado se encuentren en la disyuntiva de no saber dónde los atienden”. La funcionaria señaló: “Esto es una gota más que rebosa el vaso, que hace absolutamente clara la dificultad financiera que tiene el sector y cómo afecta a las personas”.

Las cifras institucionales subrayan la dimensión del escenario: “En general, el Valle del Cauca registra 32.000 fallecimientos al año; esa cifra ha estado subiendo a 34.000 y este año, en los ejercicios que llevamos haciendo, hay una mortalidad que supera el año anterior en el 5% en muertes evitables. Eso significa que sí hay efectos en la mortalidad, y las primeras gráficas muestran una tendencia al incremento que responde a la problemática de las personas del Valle del Cauca”, puntualizó Lesmes.

Autoridades sanitarias y Nueva EPS reconocen que la interrupción de servicios, junto a la crisis administrativa, dispara la mortalidad evitable en la región - crédito Colprensa

Los autores del informe sostienen que las fallas sistemáticas en la continuidad asistencial, particularmente en la autorización de servicios y la entrega de medicamentos, han sido determinantes en el incremento observado de mortalidad.

El documento plantea la urgencia de auditorías clínicas y correctivos inmediatos para frenar el impacto, mientras insiste en que el Gobierno nacional garantice los recursos necesarios para restablecer la atención sanitaria. Las deudas de las EPS con la red pública y privada del Valle del Cauca superan los 6 billones de pesos, lo que mantiene a toda la red hospitalaria bajo presión constante.

Fuentes de la Nueva EPS explicaron que analizan medidas junto a la Secretaría de Salud de Cali para encontrar soluciones a la crisis y proteger a los usuarios, aunque el efecto de la inestabilidad ya es evidente.

La asociación reiterada entre el deterioro institucional y el aumento de muertes prevenibles marca un desafío urgente para el sistema de salud en Colombia.