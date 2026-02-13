Colombia

Pautips, de ‘Masterchef Celebrity’, reveló cuáles sueños no ha cumplido a pesar de su fama: “No lo tengo todo”

La reconocida creadora de contenido sorprendió a sus seguidores con una charla franca sobre anhelos pendientes, revelando detalles íntimos y mostrando una faceta vulnerable que invita a reflexionar sobre la presión de las redes sociales

Paula Galindo, Pautips, conmueve al
Paula Galindo, Pautips, conmueve al compartir los sueños que no ha podido cumplir a sus 31 años - crédito @pautips/IG

En medio de su participación en Masterchef Celebrity Colombia, Paula Galindo, más conocida en redes sociales como Pautips, sorprendió a su comunidad digital con una confesión íntima y profundamente reflexiva.

A través de un video publicado en sus plataformas, la creadora de contenido decidió hablar “a calzón quitado” sobre los sueños que no ha podido cumplir a sus 31 años, pese a la fama, el reconocimiento y la aparente vida ideal que muchos creen que lleva.

Desde el inicio de su mensaje, Galindo dejó claro que su intención no era generar lástima, sino abrir una conversación honesta sobre la comparación constante que se da en redes sociales.

Yo también tengo muchos sueños que no cumplí o que no he cumplido a mis 31 años y hoy se los voy a contar. Me parece importante hacer este video porque me di cuenta que muchas personas se comparan con mi estilo de vida sintiendo que lo tengo todo o que lo logré todo, pero no es así”, expresó, marcando el tono sincero del relato.

La sincera confesión de Paula
La sincera confesión de Paula Galindo, de MasterChef Celebrity Colombia, sobre sus metas no cumplidas - crédito @pautips/IG

Según explicó, hay metas que no se alcanzan no por falta de ganas, sino por factores que muchas veces escapan del control personal, como el dinero o la salud.

Uno de los sueños que más la marcó desde su adolescencia fue estudiar moda en el exterior, pues Galindo recordó en el video publicado en sus redes sociales que esa aspiración nació cuando era muy joven y que incluso tenía una referencia clara en el cine.

Uno de mis sueños más grandes en la adolescencia era irme a estudiar al exterior. Yo siempre quise estudiar moda en el exterior, por eso mi película favorita creciendo era El diablo viste a la moda, porque en cierta manera yo veía en Anne Hathaway un reflejo de lo que yo quería llegar a alcanzar”, confesó.

Aunque nunca logró cumplir ese objetivo, aseguró que hoy encuentra inspiración en otras creadoras colombianas que sí viven y trabajan fuera del país en corporaciones internacionales.

Pautips habla sin filtros sobre el desafío de perseguir sueños y enfrentar expectativas ajenas - crédito @pautips/tiktok

Otro de los anhelos que confesó no haber podido materializar es el de tener su propia marca de maquillaje. En ese punto, Galindo dedicó palabras de admiración a varias empresarias colombianas del sector de la belleza, destacando el esfuerzo, la disciplina y el trabajo que hay detrás de la industria cosmética.

El maquillaje va mucho más de ‘me lo pongo para verme linda’. Todo lo que hay detrás —formulaciones, importaciones, INVIMA— requiere muchísimo trabajo, muchísima entrega y mucha disciplina”, explicó, reconociendo que, aunque no tenga una marca propia, siente que a través del éxito de otras mujeres colombianas también cumple parte de ese sueño.

Lejos de sentir envidia, Pautips recalcó que aprende a celebrar los logros ajenos como una forma de mantener vivo su propio sueño.

Cuando yo veo que alguien más cumple un sueño que yo misma tengo, no creo que lo justo sea ir a decir: ‘yo también trabajo desde tal edad y no he alcanzado lo que tú alcanzaste’, sino que alégrate por esas personas que sí lo lograron”, afirmó, insistiendo en que los sueños no tienen una fecha límite ni un cronograma obligatorio.

La confesión sincera de Pautips
La confesión sincera de Pautips sobre sus sueños pendientes - crédito @pautips/IG

Sin embargo, el momento más sensible de su testimonio llegó cuando habló de su deseo de ser madre, un tema que, según contó, le pesa profundamente.

Otro sueño que no he podido cumplir es ser mamá… realmente hay una causa de salud por la cual no he podido tener hijos”, reveló.

Pautips explicó que las preguntas constantes sobre un posible embarazo se han convertido en una carga emocional, pues se trata de algo que no puede controlar.

Hay muchas secuelas que yo no puedo controlar, que por más tratamientos médicos que he hecho, no he podido lograrlo, y ese sueño de ser mamá lo dejé en manos de Dios porque no sé qué más pueda hacer”, dijo con honestidad.

El mensaje de Paula Galindo cerró con una reflexión que resonó entre miles de seguidores: la vida no siempre avanza al ritmo que uno imagina, pero eso no significa fracaso.

Los sueños no tienen fecha de vencimiento. No hay un plazo límite para cumplirlos. La vida no siempre se vive al ritmo que lo imaginamos, pero eso no significa que nos quedamos atrás”, concluyó, reafirmando su fe y su convicción de seguir trabajando, aplaudiendo los logros ajenos y confiando en que, incluso lo que hoy parece imposible, puede transformarse con el tiempo.

