Nicky Jam anunció su primer concierto en un estadio en Colombia: El Campín fue el elegido

Por primera vez en su carrera musical, Nicky Jam se presentará en un estadio en Colombia, siendo El Campín el elegido - crédito Kiko Huesca/EFE

El cantante Nicky Jam, por estos días en la promoción de su más reciente larga duración Bohemio, anunció su primer concierto en estadio en Colombia.

La cita será el 6 de junio de 2026 en el Estadio El Campín de Bogotá, según confirmó el propio artista en diálogo con Noticias Caracol, con motivo del estreno del videoclip de Ta’ bien pista en la que colaboró con Beéle.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me acaban de dar la noticia oficial de que vamos a estar en junio 6 en el estadio El Campín. El concierto que la gente estaba esperando”, declaró el artista.

De este modo, el puertorriqueño nacionalizado colombiano hará un repaso algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, desde los clásicos con Los Cangris hasta los éxitos incluidos en El Ganador, reconocido como el que le devolvió la popularidad tras un periodo de baja popularidad producto de sus problemas personales.

Esta será la primera vez que Nicky Jam se presenta en un estadio en Colombia, lo que representa un hito para los seguidores del reguetón en el país.

En la noche del 12 de febrero, la cuenta de Instagram de Conciertos Colombia dio el anticipo de la noticia e invitó a los fanáticos a prepararse para lo que describen como “el perreo más grande del año”, explicando que formará parte del 2026 Tour.

Todavía se desconoce cuál será la tiquetera encargada de la venta de boletería, así como los precios, pero se espera que en los próximos días se conozca más información relacionada con dicha presentación.

En desarrollo