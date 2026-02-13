Colombia

Esto dice la Ley vigente para motos en Colombia sobre la legalidad de polarizar el visor del casco

La normativa colombianapero exige que garanticen visibilidad adecuada; su uso podría generar sanciones si compromete la seguridad vial

Guardar
- crédito Alcaldía de
- crédito Alcaldía de Bogotá

La regulación sobre el uso de visores polarizados en cascos de motociclistas en Colombia no establece una prohibición expresa, pero sí fija condiciones relacionadas con la seguridad y la visibilidad durante la conducción.

El tema ha generado dudas entre conductores debido a la práctica extendida de aplicar películas oscuras en distintos tipos de vehículos. De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, la norma vigente debe analizarse desde el enfoque de la seguridad vial y no únicamente desde el color o apariencia del visor.

El uso de películas polarizadas en los vidrios de los vehículos está regulado en el país mediante disposiciones que establecen límites de transmisión de luz. Sin embargo, en el caso específico de las motocicletas, la consulta gira en torno al visor del casco y no a los vidrios del automotor. La pregunta central es si está permitido polarizar el visor del casco y bajo qué condiciones podría considerarse una infracción.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Según la Resolución 23385 de 2020 del Ministerio de Transporte, no existe una prohibición expresa frente al uso de visores oscuros o tipo espejo en los cascos de motociclistas.

La disposición establece parámetros técnicos orientados a garantizar que los elementos de protección cumplan con condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad. En ese sentido, el análisis no se concentra en el tono del visor, sino en si este afecta la capacidad de visión del conductor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La regulación vigente exige que el casco y todos sus componentes se encuentren en buen estado y permitan una visibilidad adecuada durante la conducción. Si el visor disminuye la visión del motociclista, especialmente en condiciones de poca luz o durante la noche, las autoridades de tránsito pueden imponer sanciones por incumplir las condiciones técnicas exigidas. Por ello, aunque no exista una restricción general frente al uso de visores oscuros, su utilización inadecuada puede derivar en comparendos.

En materia normativa también se menciona la Resolución 3777 de 2003, que regula el polarizado en vehículos y fija estándares de transmisión lumínica. No obstante, en el caso de los cascos, el énfasis está puesto en la seguridad vial. Si un agente considera que el visor compromete la visibilidad del conductor, puede aplicar una multa con fundamento en el incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas para los elementos de protección.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La normativa indica que el casco debe cumplir con estándares internacionales de certificación, como la norma europea ECE 22.06 o la norma estadounidense DOT. Estas certificaciones garantizan que el elemento de protección ha sido sometido a pruebas de resistencia y calidad. Además, el casco debe cubrir adecuadamente la parte superior de la cabeza y ajustarse correctamente al usuario.

En relación con el visor, la regulación establece que debe permanecer en la posición adecuada mientras se conduce, con el propósito de proteger el rostro tanto del conductor como del acompañante. Cualquier modificación que altere las condiciones originales del casco puede afectar su funcionalidad. Las autoridades han señalado que estos cambios podrían incidir en la seguridad del motociclista si comprometen la estructura o la visibilidad.

Aunque la norma es de carácter nacional, su aplicación puede reforzarse mediante controles en distintas ciudades del país. Las autoridades locales pueden intensificar operativos de verificación dependiendo de las condiciones de seguridad vial en cada región. Por ello, se recomienda a los conductores consultar las disposiciones específicas vigentes en su municipio o departamento antes de instalar películas oscuras en el visor.

- crédito Alcaldía de
- crédito Alcaldía de Bogotá

La respuesta sobre si es permitido polarizar el visor del casco no se limita a un sí o un no absoluto. La normativa no impide expresamente el uso de visores oscuros, pero sí condiciona su utilización a que no afecte la visibilidad ni la seguridad durante la conducción. En consecuencia, el criterio determinante es si el accesorio garantiza que el motociclista mantenga una visión clara de la vía en todo momento y cumpla con las exigencias técnicas establecidas por la regulación vigente.

Temas Relacionados

visor casco motoResolución 23385 de 2020Ministerio de Transportenormativa motosColombia -Noticias

Más Noticias

Anorí enfrenta falta de docentes en zonas rurales por situación de orden público

La crisis de seguridad en Anorí afecta la educación rural: más de 80 niños están desescolarizados por falta de docentes en varias veredas, mientras autoridades gestionan nuevos nombramientos para cubrir plazas vacantes en el municipio

Anorí enfrenta falta de docentes

No portar esta documentación de su moto puede generar multa superior a $650.000 e inmovilización

Además, le pueden inmovilizar su vehículo y repercutiría en otros costos adicionales en patios

No portar esta documentación de

MilVíctimas renuncia a representar a 127 víctimas ante la JEP y denuncia limitaciones

La Corporación MilVíctimas anunció que deja la representación jurídica de 127 personas acreditadas en la JEP. La organización denunció limitaciones institucionales y estigmatización hacia víctimas de la fuerza pública

MilVíctimas renuncia a representar a

ANH reporta que producción de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

La ANH informó que la producción promedio de gas en 2025 alcanzó 794,57 mpcd, equivalente al 97,5 % del perfil 2P. La entidad aseguró que no hay déficit estructural ni riesgos para el abastecimiento nacional

ANH reporta que producción de

Video de Gustavo Petro hablando de ron en Consejo de Ministros desata revuelo en redes sociales

Una intervención de Gustavo Petro generó múltiples reacciones en redes sociales y abrió debate político tras la difusión del video

Video de Gustavo Petro hablando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

El ‘Desafío Siglo XXI’ entró

El ‘Desafío Siglo XXI’ entró a la recta final: estas son las tres parejas que avanzaron a la semifinal

Mariana Zapata y Camilo Brand rompieron su colaboración en medio de ‘La casa de los famosos Colombia’: esta sería la razón

Maluma y Yeison Jiménez se juntaron “Con el corazón”: así suena la esperada colaboración entre los artistas

The Cardigans visita Colombia por primera vez en el Festival Ondas: esta es la historia del emblemático grupo de los 90

Este es el reguetonero colombiano que rompió importante récord mundial y superó a Shakira

Deportes

Colombia frente a equipos europeos

Colombia frente a equipos europeos en los mundiales: historia, estadísticas y el reto para 2026

Jhon Jáder Durán empezó a sufrir con el Zenit: duro revés para el colombiano por jugar en el fútbol de Rusia

Bad Bunny fue la excusa perfecta para que Luka Dončić le enseñara español a sus compañeros de Los Angeles Lakers

Falcao recibirá multa en la Liga BetPlay: esta es la razón para la nueva sanción contra el ‘Tigre’

Hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe: rivalidad histórica, necesidad de victoria y la incógnita de un festejo inédito