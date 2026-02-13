Esto dice la Ley vigente para motos en Colombia sobre la legalidad de polarizar el visor del casco

- crédito Alcaldía de Bogotá

La regulación sobre el uso de visores polarizados en cascos de motociclistas en Colombia no establece una prohibición expresa, pero sí fija condiciones relacionadas con la seguridad y la visibilidad durante la conducción.

El tema ha generado dudas entre conductores debido a la práctica extendida de aplicar películas oscuras en distintos tipos de vehículos. De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, la norma vigente debe analizarse desde el enfoque de la seguridad vial y no únicamente desde el color o apariencia del visor.

El uso de películas polarizadas en los vidrios de los vehículos está regulado en el país mediante disposiciones que establecen límites de transmisión de luz. Sin embargo, en el caso específico de las motocicletas, la consulta gira en torno al visor del casco y no a los vidrios del automotor. La pregunta central es si está permitido polarizar el visor del casco y bajo qué condiciones podría considerarse una infracción.

- crédito Colprensa

Según la Resolución 23385 de 2020 del Ministerio de Transporte, no existe una prohibición expresa frente al uso de visores oscuros o tipo espejo en los cascos de motociclistas.

La disposición establece parámetros técnicos orientados a garantizar que los elementos de protección cumplan con condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad. En ese sentido, el análisis no se concentra en el tono del visor, sino en si este afecta la capacidad de visión del conductor.

La regulación vigente exige que el casco y todos sus componentes se encuentren en buen estado y permitan una visibilidad adecuada durante la conducción. Si el visor disminuye la visión del motociclista, especialmente en condiciones de poca luz o durante la noche, las autoridades de tránsito pueden imponer sanciones por incumplir las condiciones técnicas exigidas. Por ello, aunque no exista una restricción general frente al uso de visores oscuros, su utilización inadecuada puede derivar en comparendos.

En materia normativa también se menciona la Resolución 3777 de 2003, que regula el polarizado en vehículos y fija estándares de transmisión lumínica. No obstante, en el caso de los cascos, el énfasis está puesto en la seguridad vial. Si un agente considera que el visor compromete la visibilidad del conductor, puede aplicar una multa con fundamento en el incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas para los elementos de protección.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La normativa indica que el casco debe cumplir con estándares internacionales de certificación, como la norma europea ECE 22.06 o la norma estadounidense DOT. Estas certificaciones garantizan que el elemento de protección ha sido sometido a pruebas de resistencia y calidad. Además, el casco debe cubrir adecuadamente la parte superior de la cabeza y ajustarse correctamente al usuario.

En relación con el visor, la regulación establece que debe permanecer en la posición adecuada mientras se conduce, con el propósito de proteger el rostro tanto del conductor como del acompañante. Cualquier modificación que altere las condiciones originales del casco puede afectar su funcionalidad. Las autoridades han señalado que estos cambios podrían incidir en la seguridad del motociclista si comprometen la estructura o la visibilidad.

Aunque la norma es de carácter nacional, su aplicación puede reforzarse mediante controles en distintas ciudades del país. Las autoridades locales pueden intensificar operativos de verificación dependiendo de las condiciones de seguridad vial en cada región. Por ello, se recomienda a los conductores consultar las disposiciones específicas vigentes en su municipio o departamento antes de instalar películas oscuras en el visor.

- crédito Alcaldía de Bogotá

La respuesta sobre si es permitido polarizar el visor del casco no se limita a un sí o un no absoluto. La normativa no impide expresamente el uso de visores oscuros, pero sí condiciona su utilización a que no afecte la visibilidad ni la seguridad durante la conducción. En consecuencia, el criterio determinante es si el accesorio garantiza que el motociclista mantenga una visión clara de la vía en todo momento y cumpla con las exigencias técnicas establecidas por la regulación vigente.