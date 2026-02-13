Eduin Caz, de Grupo Firme, habló sobre el susto que vivió en un avión el día del accidente de Yeison Jiménez: “Traigo un poco de miedo”

Eduin Caz, de Grupo Firme, habló sobre el susto que vivió en un avión el mismo día del accidente de Yeison Jiménez - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, compartió que vivió un momento de tensión a bordo de un avión horas antes del accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez.

El artista mexicano relató que, el mismo día de la tragedia que enluta a la música popular colombiana, experimentó un percance durante un vuelo por no utilizar la aeronave que usualmente emplea.

El mexicano reveló en una entrevista para el programa Pepe Garza que, horas antes del accidente de Yeison, él enfrentó una situación inesperada con el avión en el que viajaba y confesó que optó por una aeronave “más viejita”, confiando en su equipo.

El vocalista de Grupo Firme reveló que, tras enterarse del accidente de Yeison Jiménez, decidió volar en aviones comerciales por temor a nuevas situaciones imprevistas - crédito captura de pantalla Pepe Garza / YouTube

“Yo me venía bajando de un percance que tuve por piojoso, porque el avión mío estaba rentado y agarré uno por fuera, estaba más viejito, entonces yo ya sé con quién tengo que volar y con quién no y dije ‘ah, qué puede pasar’. Tuve un susto como tres horas antes de lo de Yeison, no fue nada grave, la verdad era el viento que nos movió y que la calefacción se había quedado pegada”, explicó el artista en una entrevista.

Horas después de esa experiencia, se conoció la noticia del accidente en la vereda Romita, ubicada entre Paipa y Duitama, Boyacá, donde Yeison Jiménez perdió la vida junto a otras cinco personas cuando viajaban a una presentación en Marinilla, Antioquia.

“Después de que me explicaron qué había pasado con el avión, como a las dos o tres horas me avisaron que el avión de Yeison se había caído; la verdad, todos estos días estuve en shock... Todos estos días he estado volando en aviones comerciales, creo que la voy a seguir porque traigo un poco de miedo”, añadió el mexicano.

Eduin Caz lamentó la partida de Yeison Jiménez, con quien tenía planeadas presentaciones conjuntas en Sudamérica y con quien mantuvo contacto hasta diciembre- (Instagram/@eduincaz)

El fallecimiento de Jiménez, uno de los referentes más destacados de la música popular en Colombia, generó una oleada de mensajes de apoyo y homenajes en todo el país. Entre los tributos, se realizó una jornada especial en el Movistar Arena, donde familiares, amigos y seguidores del artista se reunieron para despedirlo y recordar su legado.

Eduin Caz lamentó profundamente la partida de Jiménez, con quien tenía previsto compartir escenario en varias presentaciones por Sudamérica. Según contó, su último contacto con el cantante colombiano fue el 5 de diciembre. “Lamenté mucho la partida del artista, con quien en los próximos meses íbamos a estar compartiendo en diferentes tarimas por Sudamérica”, expresó el vocalista de Grupo Firme.

Maluma y Yeison Jiménez lanzan ‘Con el corazón’

La colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez, titulada Con el corazón, se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados de la música colombiana tras el fallecimiento de Jiménez. El tema, que lleva el nombre de la frase que el cantante de música popular popularizó a lo largo de su carrera, fue grabado en Medellín el 10 de diciembre y representa el último registro musical oficial de Jiménez.

"Con El Corazón", colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez, fue la última aparición del cantante de música popular en un estudio de grabación antes de su muerte el 10 de enero en un accidente aéreo - crédito cortesía Paola España

Maluma anunció la existencia de la colaboración durante una transmisión en vivo en su cumpleaños, pero dejó claro que la decisión sobre el lanzamiento quedaría en manos de la familia del artista. “Grabamos un tema, pero no lo quiero lanzar ahora. No es el momento”, expresó el cantante, quien agregó: “Lo que diga la familia es lo más importante. No quiero que se malinterprete, no quiero que digan que lo hago por interés”.

La canción finalmente vio la luz luego de que los familiares de Jiménez aprobaran el lanzamiento, permitiendo que los seguidores de ambos artistas pudieran escuchar el tema y ver el video que recoge momentos inéditos de la grabación. El videoclip muestra a Maluma y Yeison Jiménez compartiendo en el estudio, intercambiando bromas y risas que reflejan la cercanía entre ambos. En una de las escenas, Jiménez le dice a Maluma: “Papi, ¿usted por qué es tan bello gonorrea? ¿No se cansa de ser tan bello?”, a lo que Maluma responde entre risas: “No, vos que sos marica”.

La colaboración toma el nombre de la frase que Yeison Jiménez volvió su marca registrada en sus conciertos y grabaciones - crédito cortesía Paola España

El video alterna escenas de la grabación y fragmentos de conciertos, momentos familiares y otros recuerdos de la vida de Jiménez. En el cierre, ambos artistas hacen un brindis para celebrar la colaboración. Yeison exclama: “Esta foto sí tiene que existir. Nadie sabe lo que va a pasar”, remarcando la importancia de ese encuentro. La pieza audiovisual concluye con una imagen de ambos cantantes y el mensaje de Maluma: “Que tu música viva por siempre, amigo mío”.