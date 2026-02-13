Colombia

Amigo de Gustavo Aponte contó cómo se enteró del sicariato del empresario arrocero y su escolta en Bogotá: “Oro por quienes hicieron esto”

Héctor Tobo aseguró que una de las mayores enseñanzas que le dejó Aponte fue que no debía guardar odio en su corazón, y por ese motivo es que pide a Dios por los dos sicarios que cometieron el doble homicidio

El empresario era amante del triatlón - crédito @tavo_triatleta/IG

Mientras las pesquisas por parte de las autoridades, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, siguen su curso luego del doble homicidio en Bogotá del empresario arrocero Germán Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, el jueves 12 de febrero de 2026 se conoció el testimonio de uno de los amigos más cercanos al hombre de negocios.

Aponte estaba dedicado a una labor filántropa y entregada a la virgen de Fátima, además de su designación como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión en la Parroquia Inmaculada Concepción, ubicada a pocas cuadras del gimnasio —Bodytech, y la sede en el barrio La Cabrera, localidad de Chapinero, norte de la ciudad— de donde salió caminando junto a su guardaespaldas antes de que fueran baleados (11 de febrero) por la espalda por parte del sicario de traje y corbata que dispar en al menos cuatro ocasiones.

Y fue justo en medio de la labor dedicada a la virgen que Héctor Tobo, amigo por más de 15 años de Aponte, conoció el lado más humano y alejado de las reuniones de oficina del integrante de la familia dueña de la reconocida marca de arroz Sonora.

Tobo le dijo en diálogo a Citynoticias de las 8 que fue gracias a la hermana de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial víctima del magnicidio perpetrado el 7 de junio de 2025, y cuya muerte se confirmó el 11 de agosto de 2025 en Bogotá, que se enteró de lo que había sucedido a la salida del gimnasio.

Héctor Tobo contó parte de las enseñanzas que le dejó su amigo, el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra - crédito captura de pantalla CityTv/YouTube

“La persona que me llamó inicialmente fue María Carolina Hoyos, la hermana de Miguel Uribe en Turbay, porque nosotros tuvimos una oportunidad muy linda con Gustavo (...) fue a acompañar a Miguel en la oración frente a la clínica (Fundación) Santa Fe y dentro de la clínica, llevando la virgen de Fátima”, relató el amigo del empresario arrocero.

En esa misma línea, Tobo explicó que fue gracias a esta acción desinteresada que “se estrecharon los lazos con la familia Uribe Turbay, desde la oración”.

El amigo del empresario Germán Aponte también recordó al escolta, Luis Gabriel Gutiérrez

Frente a la muerte del escolta de Aponte, Tobo también dejó palabras de aprecio para Luis Gabriel Gutiérrez, miembro de la Policía Nacional hasta 2021.

La reconocida marca de arroz Sonora dejó este mensaje de condolencia en su perfil de Instagram el jueves 12 de febrero de 2026 - crédito @arrozsonora/IG

“Tuve la oportunidad de viajar con él (Gutiérrez), porque (Aponte) iba en el carro con ellos, con sus escoltas y hablábamos, hablamos de todo esto, de su vida, de su retiro, de las fuerzas (...) Fue muy lindo, la verdad fue muy bonito y las experiencias que pude compartir con él fueron las mismas: el encuentro con Dios, de misión... Entonces, para mí ver un al escolta así (por los videos que se conocieron en redes) me llena de mucho impacto”, comentó el amigo del empresario arrocero.

Asimismo, Tobo recordó la última vez que conversón con Germán Andrés Aponte, e incluso confirmó que acordaron una reunión.

“La llamada se dio un día antes (martes 10 de febrero) del (sicariato) me llamó a invitarme a su casa a contemplar un rosario para una niña con cáncer y también a cenar en su casa”, recordó el amigo del amante del deporte, y en especial de las competencias de triatlón, donde mezclaba sus pasiones: el ciclismo, la natación y el running, tal y como él mismo lo compartía en redes sociales.

En redes, la marca de arroz también compartió el mensaje de condolencia del escolta de Aponte, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón - crédito Agropecuaria Alfa S. A. S.

El recuerdo del empresario Germán Andrés Aponte Fonnegra: “Un gran hombre”

Sobre el legado lo que más recuerda por la partida de su amigo, Tobo afirmó: “Puedo decir de él que es un gran hombre, es lo que quiero que ustedes sepan o las personas que puedan escuchar (o leer) esto, es que quienes conocimos a Gustavo, sabemos que fue un gran hombre, de principios muy claros y un defensor de la familia”.

Respecto al antecedente que vivió la familia de Aponte en 1994, el hombre que compartió más de una década junto al empresario arrocero confirmó: “En algún momento en su oficina me comentó sobre un secuestro de un familiar, pero nunca entró en detalles porque, no había espacio para este tipo de conversaciones, porque era tan bonito lo que nosotros podíamos compartir que no pensábamos en eso”.

Al final de sus declaraciones, Tobo dejó una reacción que demuestra la influencia de Aponte en su vida.

Pocos días antes del sicariato, Aponte fue instituido como nuevos ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, el 8 de febrero de 2026 - crédito Parroquia Inmaculada Concepción/Facebook

“Yo oro por esas personas que hicieron esto. Es lo que nosotros aprendimos y justamente lo aprendimos con Gustavo, a no sentir odio en el corazón, a no pensar desde el resentimiento, porque eso es lo que tal vez está impactando nuestra patria, a no hablar desde las heridas, sino todo lo contrario”, señaló el amigo de Aponte.

“Ojalá que esas personas que hicieron esto algún día puedan conocer a Dios, se puedan arrepentir del daño tan grande que están causando”, concluyó.

