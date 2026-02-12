Por sicariato de Gustavo Andrés Aponte y su escolta en Bogotá, recordaron el homicidio de otro empresario en el mismo lugar: también salía del gimnasio

Un empresario, pero dedicado a la venta de vehículos de alta gama, fue abordado por sicarios a la salida de la sede del gimnasio Bodytech, ubicado en el barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero - créditos Google Maps y @tavo_triatleta/IG

El sicariato en Bogotá del empresario arrocero Germán Andrés Aponte Fonnegra y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, la tarde del miércoles 12 de febrero, volvió a cuestionar la situación de inseguridad en varias zonas de la ciudad, pese a que el alcalde Carlos Fernando Galán destacó a comienzos de 2026 la reducción en 9 de los 11 delitos de alto impacto en la capital.

Sin embargo, la percepción de varios usuarios en redes sociales como X refleja que muchos no se sienten seguros debido a delitos como el hurto. Tras el doble homicidio de Aponte y su escolta, volvió a mencionarse en redes socialesy medios de Bogotá un crimen con un modus operandi similar al que sufrió el empresario de 46 años.

En aquella ocasión, el 24 de julio de 2023 se reportó el crimen que alteró el tránsito en uno de los sectores más concurridos de Bogotá y obligó a Tránsito Bogotá a disponer el cierre vial en ambos sentidos, fue el crimen del empresario Alberto Ortega García, de 56 años.

El blanco de los sicarios en ese entonces, poseía antecedentes judiciales de 2017 y se dedicaba a actividades relacionadas con vehículos de alta gama.

Las autoridades establecieron que Ortega recibió múltiples disparos segundos después de salir del gimnasio (Bodytech, sede Cabrera), mientras muchas personas transitaban por la zona.

El hombre de 56 años era propietario de la empresa de helados La Paletteria - crédito Facebook/AlbertoOrtega

Los asesinos lo habrían esperado a corta distancia mientras él realizaba ejercicio en el establecimiento, destacó en ese momento el diario El Tiempo, reflejando que el accionar fue idéntico al de los sicarios de Aponte Fonnegra y Gutiérrez Garzón.

Un familiar de Ortega detalló al mismo periódico en aquella ocasión: “Él pasaba metido en Medellín, viajaba para allá dos veces al mes”.

La víctima se dedicaba a la comercialización de automóviles de lujo y deportivos, y en especial de marcas reconocidas como Porsche.

Esta rutina y sus frecuentes desplazamientos habrían sido conocidos por sus atacantes, que planearon el atentado para interceptarlo a la salida del gimnasio, tal cual le pasó al empresario arrocero.

El caso ocurrió días después de otro sicariato que conmocionó a la capital.

El 19 de julio de ese mismo año dos hombres extranjeros, de nacionalidad portuguesa y venezolana, fallecieron frente al recinto ferial de Corferias después de salir de la feria Agroexpo, desarrollada en Bogotá del 13 al 23 de julio.

El informe oficial destacó que una de las hipótesis sostiene que el crimen habría sido premeditado, dadas las características del ataque y el uso de un silenciador por parte del pistolero a sueldo.

La captura de los sicarios por homicidio de empresario en Bogotá

Las pesquisas llevaron a que el 9 de agosto de 2023 la Fiscalía General de la Nación anunció en un comunicado el envió a la cárcel a Yesid Martínez Rodríguez y Juan Sebastián Virgüez Triana, acusados de ser los presuntos responsables del asesinato de Ortega García.

La contundencia de las pruebas recolectadas fue determinante en la decisión del juez, que consideró suficientes los elementos presentados por el ente investigador para ordenar la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ambos procesados rechazaron las imputaciones de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, delitos que la autoridad judicial calificó como agravados.

De acuerdo con la investigación, uno de los criminales le dispararó en tres ocasiones,y esto provocó su muerte inmediata.

Las autoridades arrestaron a los ahora procesados el 3 de agosto en los sectores de Tres Reyes y El Ensueño, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Entre las pruebas fundamentales para la captura, la Fiscalía se basó en el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, los aportes de testigos, seguimientos, inspección de procesos e interceptaciones de líneas telefónicas. La Fiscalía expresó en un comunicado que estos procedimientos, sumados a demás labores de Policía Judicial, resultaron esenciales para vincular a los sospechosos con el crimen.

El historial judicial de la víctima incluye anotaciones relacionadas con tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión en 2017.

Sobre este resultado, la en ese entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al caso por medio de un mensaje en X: “Si tenía asuntos penales pendientes, debía ser sometido a la justicia, ¡no a sicarios!”