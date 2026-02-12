María Fernanda Cabal pidió a Ecopetrol reevaluar la continuidad de Ricardo Roa en la presidencia por imputación de cargos en su contra: “Pérdida de confianza”

María Fernanda Cabal pide que se evalue continuidad de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol - crédito redes sociales

La crisis reputacional que afecta a Ecopetrol se intensificó tras la solicitud de la senadora María Fernanda Cabal, que instó a la junta directiva de la compañía petrolera a analizar con suma precisión la presencia del Ricardo Roa en la presidencia.

La parlamentaria acogiendose al anunció de la imputacvión de cargos en contra de Roa, así lo expuso en una carta que se hizo de conocimiento público en la mañana dle 12 de febrero de 2026.

“de manera urgente, objetiva y con criterios de buen gobierno corporativo, la permanencia del señor Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol S.A.”

La senadora advirtió que la situación del directivo ha generado “consecuencias directas para Ecopetrol”, observándose una caída relevante del valor de las acciones tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Nueva York, “reflejando la pérdida de confianza de inversionistas nacionales e internacionales ante la incertidumbre jurídica y reputacional que hoy recae sobre el presidente de la compañía”, según expresó.

La petición se produce en un contexto en que la Fiscalía General de la Nación ha anunciado una citación a Ricardo Roa en marzo para imputación de cargos relacionados con su gestión como gerente de la campaña de Petro en 2022 y por “tráfico de influencias en la adquisición de un predio en un exclusivo sector de Bogotá”, según detalló Cabal.

La senadora hizo referencia a los informes del Consejo Nacional Electoral, recordando que la campaña liderada por Roa “excedió los topes de campaña más de $5.300 millones de pesos”.

En relación al manejo de la empresa estatal, Cabal defendió el respeto a la presunción de inocencia, pero subrayó que “la defensa del señor Roa debe hacerse fuera de la empresa, para evitar afectar la estabilidad y el valor patrimonial de la misma”.

Por ello, solicitó que la junta directiva “actúe con diligencia y sentido de urgencia, en cumplimiento del deber que les asiste como administradores, y evalúe si su continuidad en el cargo se ajusta a los principios de transparencia, responsabilidad y protección del interés general que rigen a Ecopetrol”.

La senadora concluyó su comunicación agradeciendo la atención de la junta directiva frente al tema.

Fiscalía imputó cargos a Ricardo Roa, ex gerente de la campaña Petro Presidente

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente, señalándole por violación de topes electorales y tráfico de influencias en los comicios presidenciales de 2022.

Esta imputación, que instala una fuerte presión sobre su continuidad al frente de la mayor empresa estatal colombiana, se presenta tras una extensa investigación sobre presuntas irregularidades financieras y posibles maniobras en la adquisición de un inmueble de alto valor en Bogotá.

En declaraciones atribuidas a Raúl Humberto Gonzalez Flechas, delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía, se confirmó que la primera audiencia de formulación de cargos ocurrirá cuando así lo disponga la Judicatura.

La investigación no contempla por ahora ninguna medida de aseguramiento contra el directivo de Ecopetrol. De acuerdo con la comunicación oficial, Roa es el primer funcionario citado por la justicia en relación con la campaña Petro Presidente.

El núcleo de la acusación se remonta a la etapa en que Roa lideró la gerencia de la campaña de Gustavo Petro hacia la Presidencia, un periodo bajo la lupa tras la remisión de pruebas por parte del Consejo Nacional Electoral.

Según la investigación realizada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, la campaña habría superado los topes electorales permitidos por 5.300 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones corresponderían a gastos no reportados en la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda.

Raúl Humberto Gonzáles Flechas, al anunciar la imputación en la sede judicial, señaló: “Se determinó que efectivamente la campaña electoral del Partido Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral. Y en ese sentido, él como gerente de campaña, pues tiene la responsabilidad directa sobre esa superación en los topes permitidos”.

La Fiscalía sostiene que Roa, en su calidad de responsable financiero de la campaña, habría omitido reportar aportes provenientes del sindicato de maestros Fecode, contratos de publicidad con Caracol TV, pagos a testigos electorales y una contribución de la Unión Patriótica.