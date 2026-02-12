Colombia

Familia del escolta asesinado junto a empresario en Bogotá negó conocer amenazas en su contra: “Es algo de no creer”

El hermano de Luis Gabriel Gutiérrez, escolta del empresario Gustavo Andrés Aponte, afirmó que desconocían cualquier riesgo o amenaza contra su familiar y exigió respuestas

A pesar de los constantes llamados a la línea 123, no llegó ambulancia a la salida del gimnasio Bodytech sede Cabrera, en el norte de Bogotá, y por tal motivo cargaron los cuerpos en el vehículo - crédito @StephBatesPress/X

El asesinato de Gustavo Andrés Aponte, reconocido empresario arrocero, y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, el miércoles 11 de febrero en la calle 85 con carrera Séptima, norte de Bogotá, sacudió a la ciudad y dejó abiertas numerosas preguntas sobre el origen del crimen.

Según reportó Noticias Caracol, la familia del escolta aún no comprende los motivos detrás del ataque ni identifica amenazas previas contra su ser querido. “Nunca nos manifestó que tuvieran amenazas, por eso se nos hace muy extraño esto tan repentino, es algo de no creer”, declaró Miguel Ángel Gutiérrez, hermano del escolta fallecido.

El pronunciamiento del hermano del escolta

La declaración refleja la consternación de dos familias que, tras el violento suceso, buscan explicaciones en medio del duelo. Luis Gabriel Gutiérrez, de 44 años, había trabajado durante más de cuatro años como parte del esquema de seguridad de Gustavo Andrés Aponte.

Momentos de angustia se vivieron por el sector del barrio La Cabrera, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, debido a que al punto no llegó ninguna ambulancia - crédito suministrado a Infobae Colombia

De acuerdo con el testimonio de su hermano, la familia nunca recibió indicios de que existiera un riesgo inminente que pudiera desencadenar una tragedia de estas dimensiones. “Trabajaba con él hace cuatro o cinco años y nunca nos manifestó que tuvieran amenazas o algo por el estilo”, reiteró Miguel Ángel Gutiérrez ante el medio citado.

Ambos hombres se describían como personas devotas, ligadas por la fe católica y el trabajo. “Decían que eran muy devotos de la Virgen, no entendemos cómo hacen tanto mal a personas de buen corazón”, agregó el hermano del escolta. Además, relató que la familia llegó hasta el lugar del crimen para intentar entender cómo ocurrieron los hechos y buscar respuestas directas.

Luis Gabriel Gutiérrez era intendente retirado de la Policía Nacional y padre de dos hijos: una niña de 8 años y un joven de 19. Su muerte representa una pérdida irreparable para su núcleo familiar y dejó a su esposa y sus hijos dependiendo económicamente del trabajo que él desempeñaba hasta ese día, según recogió el noticiero mencionado.

Luis Gabriel Gutiérrez, escolta asesinado,
Luis Gabriel Gutiérrez, escolta asesinado, era intendente retirado de la Policía Nacional y tenía más de cuatro años protegiendo al empresario arrocero - crédito X

Una emboscada planificada en el norte de Bogotá

El ataque ocurrió cuando Gustavo Andrés Aponte y su escolta salían del gimnasio Bodytech, cerca de las 3:42 p. m. El esquema de seguridad habitual del empresario se redujo ese día, ya que solo Luis Gabriel Gutiérrez lo acompañaba.

La investigación adelantada por la Policía Metropolitana de Bogotá señala que al menos tres personas participaron en la ejecución del crimen, realizado con alto grado de planeación.

El sicario, vestido con traje y corbata para no levantar sospechas en un sector vigilado, esperó cerca de 20 minutos antes de atacar por la espalda a menos de un metro de distancia. Gustavo Andrés Aponte recibió un impacto letal y Luis Gabriel Gutiérrez fue herido en tres ocasiones. Los agresores huyeron en motocicleta, aprovechando la confusión y el tráfico de la zona. La Policía analiza más de 50 horas de grabaciones de cámaras de seguridad para identificar y localizar a los responsables.

El doble homicidio de Gustavo
El doble homicidio de Gustavo Andrés Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez conmocionó al norte de Bogotá y dejó dos familias sumidas en el luto - créditos Google Maps y @tavo_triatleta/IG

Reacciones y contexto alrededor de Gustavo Andrés Aponte

El doble homicidio generó una ola de solidaridad y mensajes de apoyo para las familias afectadas.

María Carolina Hoyos, hermana del exsenador Miguel Uribe Turbay, recordó a Gustavo Andrés Aponte como un hombre solidario y de convicciones firmes, especialmente durante los difíciles días que atravesó su familia tras un atentado. “Era un hombre de convicciones, su amor por la Virgen María fue el puente que lo unió a muchas familias”, afirmó Hoyos en redes sociales.

La viuda del senador, Claudia Tarazona, también manifestó su dolor y resaltó el acompañamiento recibido por parte del empresario y su esposa en momentos de duelo. “Que dolor, que angustia, que tristeza nuestro país. Abrazo con el más sincero amor y compasión a toda su familia. Dios ayúdanos por favor”, compartió en un mensaje.

El ataque que acabó con
El ataque que acabó con la vida del empresario y su escolta generó mensajes de solidaridad y pedidos de justicia por parte de familiares, amigos y colegas - crédito X

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era propietario de la empresa Arroz Sonora, fundada en 1993, y había dirigido una fundación dedicada al apoyo de menores en condiciones vulnerables, principalmente en el suroccidente de Bogotá.

La empresa lamentó la muerte de su líder con un comunicado: “Un hombre que entendió que el verdadero progreso se construye apoyando a quienes más lo necesitan. El campo y la familia Sonora te recordaremos siempre así: cercano, comprometido y sembrando oportunidades”.

Autoridades de la Sijín y la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) continúan recolectando testimonios y analizando las grabaciones de seguridad para esclarecer el móvil del crimen y capturar a los responsables del doble homicidio.

El comandante de la Mebog, general Giovanni Cristancho, calificó el ataque como una “articulación milimétrica”, evidenciando un alto nivel de conocimiento sobre la rutina de las víctimas.

Condenan a 31 años de cárcel al criminal que mató a su pareja frente a sus tres hijos

Las autoridades estudiaron el caso y anunciaron la sentencia en contra del responsable del feminicidio que estremeció a Santander

Colombia empató con Paraguay y selló el primer lugar rumbo al hexagonal del Sudamericano Sub-20

El encuentro en el estadio Luis Alfonso Giagni se caracterizó por la falta de llegadas en ambas áreas, pero le permitió a la Tricolor consolidar su liderazgo en el grupo

Cayó otra mujer por presunta comercialización de huevos de iguana en Cartagena: es la tercera captura en menos de una semana

La mujer fue capturada con 582 unidades. Una semana atrás, las autoridades capturaron a otras dos ciudadanas en posesión de 600 huevos del reptil

Empresario asesinado en norte de Bogotá habría revelado amenazas a un periodista amigo: “Me decía que había recibido llamadas”

El presentador Felipe Arias reveló detalles sobre su amistad con Gustavo Aponte, empresario asesinado en la zona de la calle 85, en un ataque que encendió una vez las alarmas sobre la crisis de seguridad en la capital de la República

Estos son los rivales que Colombia enfrentará en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: falta un cupo

Con la Tricolor ya asegurada en la siguiente ronda, el nuevo reto es superar a las cinco mejores selecciones del campeonato para llegar al mundial y pelear el título juvenil

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Este es el reguetonero colombiano

Colombia empató con Paraguay y

