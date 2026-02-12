Así reaccionó la familia de Pablo Escobar en Colombia al anuncio de serie sobre la vida del hijo del capo

La serie será narrada por Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar - crédito Disney

El 10 de febrero Disney presentó el tráiler oficial de Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, una serie en la que Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, ayudó en la producción, que tendrá como objetivo mostrar cómo fue la infancia del primogénito del capo más temido de la historia de Colombia.

“Esta es la historia de un niño que pierde la inocencia heredando una guerra que no le pertenece y cargando el estigma de un apellido que convertirá su vida en una carrera contra la muerte. Juan Pablo Escobar narra en primera persona cómo fue crecer dentro del Cartel de Medellín, el imperio criminal más poderoso de su tiempo” es parte de la descripción de la serie en la que participarán los actores Janer Villarreal, Laura Rodríguez, Julián Zuluaga, Juanita Molina, Andrés Delgado y John Leguizamo.

El anuncio de la producción, que será para mayores de 18 años y fue grabada en Colombia, ha generado opiniones divididas, principalmente porque Juan Pablo Escobar ha asegurado que este tipo de productos no son buenos para las nuevas generaciones.

“Yo conciencio, Netflix glorifica”, declaró Escobar Henao en la presentación del cómic Una educación criminal, en la que narró detalles de su infancia en 2025.

Así reaccionó la familia de Pablo Escobar en Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Roberto Escobar Henao “el Osito”, afirmó que “voltear la cara de todo lo que uno dice es muy fácil”, para referirse a las declaraciones de Juan Pablo Escobar en las que rechazó la creación de películas y series sobre la historia de su familia.

De la misma forma, debido a que el hijo de Pablo Escobar ha cuestionado cómo las productoras han ganado dinero por una historia que es negativa para Colombia, Escobar Urquijo cuestionó el cambio de opinión que tuvo el primogénito del capo con el paso de los años.

“Eso es importante destacar, pero así son las cosas. Hay gente a la que le queda muy fácil eso”.

Nicolás Escobar ha retado a Juan Pablo Escobar a hablar ante un polígrafo

Después de la muerte de Pablo Escobar, su esposa e hijo han publicado libros en los que hablan del dolor que generó el capo a su familia, pero Nicolás Escobar, sobrino del narco, afirma que esa no era la actitud de ellos durante el auge del cartel de Medellín - crédito Jesús Avilés / Infobae

En las entrevistas protagonizadas por Juan Pablo Escobar sobre lo que vivió siendo el hijo del mayor capo de la historia de Colombia, este ha afirmado que era un niño cuando su padre era el criminal más buscado del mundo, que su amenaza pública tras registrarse la muerte de Escobar fue un impulso de rabia del que se arrepiente y que durante varios años le pidió a su padre que terminara con la guerra. Escobar Henao ha asegurado que él veía en su progenitor al hombre más rico del mundo, pero que en realidad era el más pobre.

Al respecto, Nicolás Escobar Urquijo ha desmentido al hijo de Pablo Escobar, afirmando que el hijo del capo siempre estuvo dentro del mundo criminal y que, a pesar de sus diferencias con Juan Pablo Escobar, considera que la culpa no es de su primo, puesto que fue víctima de la niñez que tuvo que vivir.

Nicolás Escobar afirmó que el hijo de Pablo Escobar que conoció no es el mismo que observa en las entrevistas y recordó que lo ha retado a hablar ante un detector de mentiras para que se confirme cuál es la versión correcta de las historias que han sido contadas.

“Lo he invitado a él en muchísimas oportunidades a que nos sentemos al lado de un polígrafo; le iría muy mal. ¿Por qué no acepta? Cuando usted no tiene nada que esconder, ¿por qué tiene problema con sentarse ante un polígrafo? Le he dicho que yo consigo el canal internacional, que sean ellos los que contraten todo. Cada uno cuenta su historia para que sepa la verdad".

