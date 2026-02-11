Colombia

Shakira realizará multitudinario espectáculo en la playa de Copacabana: será gratuito como el de Madonna y Lady Gaga

El show, confirmado por el alcalde de Río de Janeiro, forma parte de la serie de conciertos masivos que han traído a figuras internacionales al emblemático escenario brasileño

La cantante colombiana Shakira será
La cantante colombiana Shakira será la protagonista de un espectáculo gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro

La cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 2 de mayo, según detalló el medio internacional O Globo.

La información fue confirmada también por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien utilizó sus redes sociales para anunciar el evento y compartir un video de una de las actuaciones de la artista.

Con este anuncio, se despejaron las especulaciones sobre la figura internacional invitada a la tradicional celebración carioca, que en años anteriores ha contado con la presencia de estrellas como Madonna y Lady Gaga.

El espectáculo forma parte del ciclo “Todo mundo no Rio”, una iniciativa impulsada por la alcaldía que busca promover eventos culturales de gran escala y acceso libre en uno de los escenarios más emblemáticos de Brasil. Tras el éxito de las ediciones anteriores, la expectativa en torno a la presentación de Shakira ha ido en aumento, tanto entre residentes como entre turistas que suelen congregarse en la playa para este tipo de conciertos.

Shakira, protagonista del próximo gran
Shakira, protagonista del próximo gran concierto gratuito en Copacabana

El anuncio lo hizo oficial Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, publicando un video de Shakira cantando Whenever Wherever con la descripción: “Confirmo, #Todomundonorio”, confirmado la parición de la colombiana en la playa de copacapana.

Shakira se convertirá así en la tercera artista de renombre mundial en liderar este espectáculo masivo en Copacabana, consolidando el ciclo como uno de los encuentros musicales gratuitos más importantes de la ciudad. En 2024, Madonna congregó a multitudes en el mismo escenario, y al año siguiente Lady Gaga repitió la hazaña, confirmando el atractivo internacional del evento.

Según el medio de Brasil O Globo: “Shakira será la principal atracción del megashow “Todo mundo no Rio” en la playa de Copacabana, el 2 de mayo", confirmando la aparición de la colombiana en la primera semana de mayo.

La confirmación del show llega en un momento de intenso calendario cultural para Río de Janeiro, que en los últimos años ha buscado posicionarse como destino de grandes conciertos y festivales abiertos al público. El concierto de Shakira se suma a una lista de eventos gratuitos que han logrado reunir a cientos de miles de personas en la playa de Copacabana, consolidando el lugar como epicentro de la cultura y el entretenimiento de Brasil.

El alcalde de Rio de
El alcalde de Rio de Janeiro confirmó la presentación de Shakira en la playa de Copacabana

La expectativa por la presentación de la artista colombiana es alta, considerando su trayectoria global y su capacidad de convocatoria en América Latina y el mundo. Las autoridades locales prevén operativos especiales de seguridad y logística para recibir a los asistentes, en una jornada que promete ser histórica para la ciudad y para los seguidores de Shakira.

La artista colombiana regresará a Río de Janeiro luego de haber inaugurado allí su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran el 11 de febrero de 2025, ocasión en la que colmó el Estadio Nilton Santos (Engenhão). Aquella presentación marcó un punto de inflexión en la carrera de Shakira y dejó una huella entre los fanáticos, quienes en redes sociales evocaron la experiencia vivida un año atrás.

Algunos usuarios que asistieron al concierto recordaron la energía del evento, mientras que otros destacaron la posibilidad de disfrutar ahora del show de Copacabana desde casa. “Lo bueno de ser fan de Shakira es que ahora voy a ahorrar, porque ya gasté en su show hace menos de un año y esta vez puedo verla desde la comodidad de mi casa”, publicó @barceIonw en X.

Shakira estuvo en Brasil como
Shakira estuvo en Brasil como en el 2025 como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran'

Ya en enero, la expectativa comenzó a crecer cuando la plataforma Deezer anticipó en una notificación a sus usuarios que el próximo megaconcierto gratuito en Río de Janeiro tendría a Shakira como protagonista. En la agenda publicada por la aplicación figuraba la fecha del 9 de mayo de 2026 en Copacabana, aunque la compañía no respondió consultas sobre el anuncio.

Poco después, el propio alcalde Eduardo Paes alimentó los rumores con un mensaje en X, donde, entre bromas y sin confirmar la noticia, compartió un fragmento del video de Hips Don’t Lie y escribió: “¿Será? Yo no sé nada”.

