Colombia

La reina del carnaval de Barranquilla reaccionó a los comentarios por beso sin su consentimiento en plena guacherna: “Todo se salió de control”

La reina salió a hablar sobre el incidente que marcó uno de sus desfiles, invitando a la mesura y recordando que la alegría no debe convertirse en motivo de ataques digitales

Guardar
Michelle Char pidió frenar el
Michelle Char pidió frenar el odio tras el beso sin consentimiento que sufrió en la Guacherna del Carnaval de Barranquilla - crédito @michellecharf/IG

La reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, se pronunció en las últimas horas frente a la ola de mensajes de odio que se desató en redes sociales contra el hombre que la besó sin su consentimiento durante el desfile de la Guacherna.

A través de un video publicado en sus redes sociales, envió un mensaje público en el que pidió mesura y llamó a no fomentar ataques ni persecuciones digitales, pese al impacto que tuvo el episodio.

“He visto muchos comentarios que hablan sobre el beso de la Guacherna y están buscando el usuario del muchacho que lo hizo. Yo no sé si fue con culpa, yo no sé si fue sin culpa. En realidad, era un momento de euforia”, expresó Char, al referirse a las imágenes que circularon masivamente tras el evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reina explicó que, en medio del ambiente festivo, se encontraba abrazando y acercándose al público, por lo que la situación “se salió de control” en cuestión de segundos y terminó viéndose involucrada en el incómo momento que propició uno de los asistentes al desfile.

Michelle Char pide calma tras polémico beso en la Guacherna y rechaza el odio en redes sociales - crédito @march16783/tiktok

Yo estaba abrazando, yo me le estaba tirando encima de la gente. Tal vez me jaló, tal vez fue una mala pasada y quedamos... O sea, no, no sé, fue un momento simplemente que todo se salió de control, pero no debemos fomentar igual odio", expresó la reina.

Lejos de promover señalamientos, Michelle Char fue enfática en rechazar el odio colectivo: “Si para mí, yo estoy bien, yo estoy bien. No quiero, lo último que quiero yo es fomentar rabia, odio contra él. No sé quién es, no lo conozco, pero igual estoy segura que no lo hizo de mala intención y ya pasó y ya”, afirmó.

Sin embargo, también aprovechó para dejar un mensaje pedagógico: “Hay que superar y hay que aprender para que no hagan eso, las personas que están en los desfiles que normalmente van pa’l cuello. No hagan eso, no hagan eso. Abracen, besen y ya, pero por favor, no odio, no odio”.

¿Qué fue lo que pasó en la Guacherna con Michelle Char la reina del Carnaval de Barranquilla 2026?

El hecho ocurrió durante el tradicional desfile de la Guacherna, una de las celebraciones más emblemáticas del Carnaval de Barranquilla. Mientras Michelle Char saludaba a los asistentes y accedía a tomarse fotografías con el público, un hombre se acercó, la haló y la besó en la boca sin su consentimiento, según quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales.

Asistente a La Guacherna besó a la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char, sin su consentimiento - crédito redes sociales

Las imágenes, replicadas por múltiples cuentas, mostraron el momento posterior al incidente y en uno de los clips compartidos por la propia reina, se le escucha decir con evidente conmoción: “Oigan, me besaron en la boca”, antes de romper en llanto. Segundos después, fue escoltada fuera del lugar mientras se alejaba visiblemente afectada por lo ocurrido.

Lo que comenzó como una noche de baile y celebración tuvo un momento de lágrimas para la soberana, generando una ola de rechazo en plataformas digitales.

Usuarios calificaron el acto como una agresión y recordaron que “nadie tiene derecho a invadir el espacio de otra persona”, “Eso no es euforia, eso es abuso”, “Eso es un tipo de violencia”.

A pesar de que la reina trató de aclarar la situación y buscó darles un parte de tranquilidad a sus seguidores, la mayoría de personas reaccionaron y dijeron que se trató de un acto de violencia contra la mujer evidente y le pidieron no suavizar el tema de esa manera.

La reina pide reflexión y
La reina pide reflexión y frena ataques virtuales tras la Guacherna - crédito @michellecharf/IG

Fue así como el caso abrió nuevamente el debate sobre los límites en eventos masivos y el riesgo al que se exponen figuras públicas, especialmente las reinas del Carnaval, cuya labor implica cercanía con el público. Diversas voces señalaron que la alegría y la euforia no pueden justificar conductas que vulneren la integridad y el consentimiento.

Temas Relacionados

Michelle CharReina del Carnaval de BarranquillaReina del Carnaval de Barranquilla 2026Carnaval de Barranquilla 2026Guacherna 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro respondió a gobernadores que pidieron recursos del fondo ambiental para atender emergencia por inundaciones: “Solo se puede financiar con los ricos”

El mandatario colombiano respondió al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, a través de su cuenta oficial de X

Petro respondió a gobernadores que

Camila Osorio cayó en octavos de final del WTA 1000 de Catar: la tenista explicó el motivo de su derrota

La cucuteña volvió a octavos de final de un torneo de la categoría Masters 1.000 luego de tres años dejando en el camino a la Emma Raducanu y Katerina Siniakova

Camila Osorio cayó en octavos

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

El equipo de los “Gigantes de Baviera” se preparan para lo que será un partido clave frente a un rival que ya enfrentaron hace unas semanas por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

Diego Pescador, del Movistar Team, se consagró campeón de los jóvenes en el Tour de Omán: así quedó Nairo Quintana en la clasificación general

Los ciclistas colombianos de la escuadra española terminaron entre los 10 mejores, siendo el histórico boyacénse el mejor de la competencia

Diego Pescador, del Movistar Team,

Este fue el conmovedor mensaje de joven promesa que se destacó en un torneo de fútbol en Chocó: “Primera vez que tengo mucha plata en mi mano”

El menor que integra el equipo de formación Los Payes no solo se consagró como goleador, sino que también obtuvo el título del torneo junto a sus compañeros

Este fue el conmovedor mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Sara Uribe al

Así reaccionó Sara Uribe al supuesto ‘coqueteo’ de Jay Torres con Mariana Zapata y Beba en ‘La casa de los famosos’

Esposo de Beba fue tildado de “arrogante” por su reacción al supuesto ‘coqueteo’ de la participante con Jay Torres en ‘La casa de los famosos’: “Estoy generando ‘cash’”

Esta habría sido la reacción de Ryan Castro después de que Lina Tejeiro asegurara que es su “crush”: “Me pongo las pilas”

Jenny López respondió a quienes le atribuyen su fama a su relación con Jhonny Rivera: “Algo tiene que haber quedado”

Melissa Gate reaccionó a la entrada de Karola a ‘La casa de los famosos’: “Lo que les pido es que no traten de imitarme”

Deportes

Camila Osorio cayó en octavos

Camila Osorio cayó en octavos de final del WTA 1000 de Catar: la tenista explicó el motivo de su derrota

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Diego Pescador, del Movistar Team, se consagró campeón de los jóvenes en el Tour de Omán: así quedó Nairo Quintana en la clasificación general

Reconocida figura del fútbol brasilero puso a Jhon Arias por encima de Lucas Paquetá, estrella del Flamengo: “Tiene un juego más dinámico”

Histórico entrenador europeo dice que Cristiano Ronaldo no es mejor que Messi, Maradona o Ronaldo Nazario: “No se puede comparar”