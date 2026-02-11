La reina del carnaval de Barranquilla reaccionó a los comentarios por beso sin su consentimiento en plena guacherna: “Todo se salió de control”

Michelle Char pidió frenar el odio tras el beso sin consentimiento que sufrió en la Guacherna del Carnaval de Barranquilla - crédito @michellecharf/IG

La reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, se pronunció en las últimas horas frente a la ola de mensajes de odio que se desató en redes sociales contra el hombre que la besó sin su consentimiento durante el desfile de la Guacherna.

A través de un video publicado en sus redes sociales, envió un mensaje público en el que pidió mesura y llamó a no fomentar ataques ni persecuciones digitales, pese al impacto que tuvo el episodio.

“He visto muchos comentarios que hablan sobre el beso de la Guacherna y están buscando el usuario del muchacho que lo hizo. Yo no sé si fue con culpa, yo no sé si fue sin culpa. En realidad, era un momento de euforia”, expresó Char, al referirse a las imágenes que circularon masivamente tras el evento.

La reina explicó que, en medio del ambiente festivo, se encontraba abrazando y acercándose al público, por lo que la situación “se salió de control” en cuestión de segundos y terminó viéndose involucrada en el incómo momento que propició uno de los asistentes al desfile.

Michelle Char pide calma tras polémico beso en la Guacherna y rechaza el odio en redes sociales - crédito @march16783/tiktok

“Yo estaba abrazando, yo me le estaba tirando encima de la gente. Tal vez me jaló, tal vez fue una mala pasada y quedamos... O sea, no, no sé, fue un momento simplemente que todo se salió de control, pero no debemos fomentar igual odio", expresó la reina.

Lejos de promover señalamientos, Michelle Char fue enfática en rechazar el odio colectivo: “Si para mí, yo estoy bien, yo estoy bien. No quiero, lo último que quiero yo es fomentar rabia, odio contra él. No sé quién es, no lo conozco, pero igual estoy segura que no lo hizo de mala intención y ya pasó y ya”, afirmó.

Sin embargo, también aprovechó para dejar un mensaje pedagógico: “Hay que superar y hay que aprender para que no hagan eso, las personas que están en los desfiles que normalmente van pa’l cuello. No hagan eso, no hagan eso. Abracen, besen y ya, pero por favor, no odio, no odio”.

¿Qué fue lo que pasó en la Guacherna con Michelle Char la reina del Carnaval de Barranquilla 2026?

El hecho ocurrió durante el tradicional desfile de la Guacherna, una de las celebraciones más emblemáticas del Carnaval de Barranquilla. Mientras Michelle Char saludaba a los asistentes y accedía a tomarse fotografías con el público, un hombre se acercó, la haló y la besó en la boca sin su consentimiento, según quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales.

Asistente a La Guacherna besó a la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char, sin su consentimiento - crédito redes sociales

Las imágenes, replicadas por múltiples cuentas, mostraron el momento posterior al incidente y en uno de los clips compartidos por la propia reina, se le escucha decir con evidente conmoción: “Oigan, me besaron en la boca”, antes de romper en llanto. Segundos después, fue escoltada fuera del lugar mientras se alejaba visiblemente afectada por lo ocurrido.

Lo que comenzó como una noche de baile y celebración tuvo un momento de lágrimas para la soberana, generando una ola de rechazo en plataformas digitales.

Usuarios calificaron el acto como una agresión y recordaron que “nadie tiene derecho a invadir el espacio de otra persona”, “Eso no es euforia, eso es abuso”, “Eso es un tipo de violencia”.

A pesar de que la reina trató de aclarar la situación y buscó darles un parte de tranquilidad a sus seguidores, la mayoría de personas reaccionaron y dijeron que se trató de un acto de violencia contra la mujer evidente y le pidieron no suavizar el tema de esa manera.

La reina pide reflexión y frena ataques virtuales tras la Guacherna - crédito @michellecharf/IG

Fue así como el caso abrió nuevamente el debate sobre los límites en eventos masivos y el riesgo al que se exponen figuras públicas, especialmente las reinas del Carnaval, cuya labor implica cercanía con el público. Diversas voces señalaron que la alegría y la euforia no pueden justificar conductas que vulneren la integridad y el consentimiento.