Maluma confirma fecha de “Con el corazón”, la canción inédita que grabó con Yeison Jiménez antes de su muerte

En el video difundido por Maluma, Yeison Jiménez aparece solo, interpretando un fragmento del tema y dejando ver su entusiasmo por la colaboración antes de su fallecimiento. - crédito @Maluma/Instagram

Maluma anunció el lanzamiento de “Con el corazón”, una canción inédita que grabó con Yeison Jiménez antes de la muerte del cantante en un accidente aéreo. La información fue confirmada la tarde del 10 de febrero por el propio artista, quien recurrió a sus redes sociales para compartir la fecha oficial en la que verá la luz el tema.

El anuncio llega exactamente un mes después del deceso de Yeison Jiménez en un accidente ocurrido en Paipa, Boyacá. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Maluma mostró un emotivo momento en el que el ‘Hijo de Manzanares’ aparece escuchando la canción en su dispositivo móvil y afirma que prepara una sorpresa para sus seguidores.

En el adelanto presentado por Maluma, se escucha la introducción original: “Con ustedes, su servidor Yeison Jiménez y su parcero, Maluma Baby”. El urbano acompañó el video con un mensaje en el que resalta la importancia del lanzamiento: “Cómo te extrañamos hermano..💔 Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad..!”, en referencia a la fecha de estreno fijada para el 12 de febrero de 2026 a las 7:00 de la noche.

El anuncio, acompañado de un mensaje emotivo y la hora exacta del estreno, provocó una rápida reacción entre seguidores y colegas. - crédito @maluma/Instagram

El impacto entre los seguidores y el mundo musical

La noticia del estreno causó una reacción inmediata en plataformas digitales. En cuestión de horas, fanáticos y colegas de los artistas expresaron su sentir ante la publicación. “Qué bonito homenaje… Pero duele. Yeison sigue doliendo, incluso después de un mes. Que descanse en paz... 🕊️😢”, manifestó una usuaria en los comentarios.

Otras voces del entorno artístico vaticinaron que el tema podría convertirse en uno de los más recordados del repertorio de Yeison Jiménez.

El video, donde el propio Jiménez entona parte de la canción mientras conduce su automóvil, se ha compartido ampliamente y es considerado uno de los registros más representativos de sus últimos días. “Ya estoy llorando. Yeison Jiménez, gracias por tanta música”, escribió otro internauta, reflejando el impacto emocional que ha generado el anuncio.

Letra y adelanto de “Con el corazón”

El primer fragmento de la canción revela una propuesta lírica que fusiona el estilo de ambos intérpretes. Esto dice el primer adelanto de la canción:

“Directamente de Colombia, Con ustedes, su servidor Yeison Jiménez y su parcero, Maluma Baby. Ya se te olvidó que cuando tú me conociste yo ya era un patán. Andaba borracho, gastándome toda la plata en la barra del bar. Me anda reclamando; si así me conociste, ahora no vengas a estarme cambiando. Parece que hubieras olvidado al hombre que te cambió la vida”.

Aunque aún no se ha publicado el tema completo, el anticipo permite entrever la dirección musical del proyecto, que combina elementos de la música popular y el sello urbano de Maluma.

Maluma compartió imágenes donde Yeison Jiménez interpreta con entusiasmo la canción que ambos trabajaron poco antes del accidente. - crédito @maluma - @yeison_jimenez/Instagram

El legado musical de Yeison Jiménez

A raíz de la muerte de Yeison Jiménez, surgieron detalles sobre el material inédito que dejó grabado. El productor musical Georgy Parra informó en una entrevista al programa El Klub, de La Kalle, que el artista alcanzó a registrar más de 50 canciones inéditas, algunas de ellas ya listas para ser lanzadas.

Entre los temas destacados se encuentra la colaboración con Maluma, posicionada como uno de los lanzamientos más esperados tras el fallecimiento del cantante.

La primera canción póstuma, “Dime que sí”, fue publicada con autorización de la familia y estaba prevista para marzo, aunque se adelantó con el objetivo de mantener vigente el legado del caldense. La colaboración “Con el corazón” amplía ese archivo musical y permite que la obra de Jiménez continúe presente en la industria.

El domingo 11 de enero, cientos de seguidores se reunieron en las afueras del estadio El Campín en Bogotá para rendir homenaje a Yeison Jiménez - crédito @yeison_jimenez/Instagram - redes sociales

Homenajes y trayectoria

Tras el accidente aéreo del 10 de enero de 2026, numerosos homenajes se organizaron en escenarios como el Movistar Arena, el estadio El Campín, Manzanares y la plaza de Corabastos, donde seguidores y allegados recordaron la trayectoria del artista.

Yeison Jiménez había consolidado una carrera de más de 14 años, con presentaciones masivas y una agenda que contemplaba nuevos conciertos, proyectos discográficos y colaboraciones.

El artista dejó a su esposa, Sonia Restrepo, y a sus tres hijas, Camila, Thaliana y Santiago. Su círculo cercano relató que planeaba reducir su actividad profesional para dedicar más tiempo a su familia, propósito que no llegó a concretar debido a la tragedia.

Un estreno que marca un capítulo en la música colombiana

La publicación de “Con el corazón” marca un hito para la música popular y el género urbano en Colombia. El lanzamiento se llevará a cabo el jueves 12 de febrero, cumpliéndose así un mes desde la partida de Yeison Jiménez y cerrando un ciclo de expectativa entre sus seguidores. La colaboración representa un testimonio del vínculo artístico entre ambos cantantes y un tributo al legado del caldense, quien dejó una huella imborrable en la escena musical nacional.