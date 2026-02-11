La Dian detectó en El Dorado de Bogotá contrabando de partes para fusil provenientes de Estados Unidos

La Dian incautó 52 partes de fusil ocultas en envíos postales y equipaje en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) frustró el intento de ingreso al país de 52 partes para fusil en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

El hallazgo, realizado durante acciones de control y fiscalización, permitió a las autoridades incautar el material bélico oculto en un envío de tráfico postal y en el equipaje de un viajero internacional.

Según un comunicado emitido por la Dian, el primer hallazgo se produjo cuando funcionarios de la Dirección Seccional Aeropuerto El Dorado inspeccionaron un paquete proveniente de Pompano Beach, Florida, Estados Unidos.

El contenido declarado como equipo de gimnasio resultó contener 26 correderas para fusil ocultas en su interior. “En desarrollo de labores de control y fiscalización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) interceptó un cargamento ilegal de partes de armas de fuego que pretendía ingresar al territorio nacional por la capital del país”, señala el documento oficial.

El material bélico incautado por la Dian fue entregado a la Policía Judicial para las investigaciones y procesos de judicialización - crédito Dian

En una segunda intervención, las autoridades identificaron irregularidades en el equipaje de un pasajero estadounidense que había llegado desde Orlando, Florida.

Durante la revisión de sus pertenencias, se encontraron otras 26 partes y correderas para fusil. La Dian explicó que “tras la inspección de un paquete proveniente de Pompano Beach, Florida, Estados Unidos, cuyo contenido declarado era un equipo de gimnasio, se descubrieron 26 correderas para fusil ocultas en su interior”.

La totalidad del material bélico incautado fue puesta a disposición de la Policía Judicial, que adelantará las investigaciones y procesos judiciales correspondientes. De acuerdo con la Dian, “siguiendo los protocolos establecidos, todo el material aprehendido fue puesto a disposición de la Policía Judicial para que se adelanten las investigaciones y procesos de judicialización correspondientes”.

La entidad resaltó que este tipo de procedimientos forma parte de su política para combatir el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas en los puntos de control fronterizo. El comunicado concluye que “con este tipo de acciones, la Dian ratifica su compromiso con la seguridad nacional y su lucha permanente contra el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas en los puntos de control fronterizo, protegiendo así la integridad de los colombianos”.

La Dian descubrió otras 26 partes para fusil en el equipaje de un pasajero estadounidense procedente de Orlando, Florida - crédito Dian

La Dian incautó cargamento de cigarrillos en el Urabá antioqueño

Imagen de referencia. La Dian incautó más de 10 millones de cigarrillos en Urabá antioqueño durante un operativo contra el contrabando - crédito @DIANColombia/X

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) realizó la aprehensión de más de 10 millones de cigarrillos en el Urabá antioqueño, con un valor aduanero superior a $3.795 millones. Este operativo, llevado a cabo en el corregimiento de Zungo Embarcadero, implicó el decomiso de 513.500 cajetillas distribuidas en 1.027 pacas.

Según informó la entidad, la operación se desarrolló en coordinación con el grupo de Policía Fiscal y Aduanera, tras identificar que la mercancía “no estaba amparada en los documentos de transporte correspondientes”. El procedimiento tuvo lugar en un depósito del corregimiento Zungo Embarcadero, en jurisdicción de Carepa, Antioquia, y resultó en la incautación de un total de 10.270.000 unidades de cigarrillos.

La entidad señaló que la mercancía incautada permanece en estado de aprehensión, con traslado y entrega a la Unión Temporal Nueva Logística, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia. Allí se continuará el trámite administrativo conforme a la normatividad vigente.

“La Dian reafirma su compromiso con el control al contrabando, la protección de la salud pública y la defensa del comercio legal, contribuyendo a salvaguardar los intereses del Estado y de los consumidores, así como a fortalecer la legalidad en las operaciones de comercio exterior”, subrayó la autoridad aduanera en el comunicado oficial.

El decomiso de la mercancía ilegal superó los $3.795 millones en avalúo aduanero, según la Dian - crédito Dian

Entre los datos destacados por la autoridad tributaria, se precisa: “En desarrollo de operativos de control aduanero adelantados en jurisdicción de Carepa, Antioquia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aprehendió 1.027 pacas de cigarrillos, equivalentes a 513.500 cajetillas y un total de 10.270.000 unidades, cuyo avalúo aduanero asciende a $3.795.528.500”.

El proceso administrativo seguirá su curso en la sede de la Unión Temporal Nueva Logística de Turbo, donde la mercancía permanecerá bajo custodia hasta que se defina su destino final con base en la legislación colombiana.

“La Dian reafirma su compromiso con el control al contrabando, la protección de la salud pública y la defensa del comercio legal, contribuyendo a salvaguardar los intereses del Estado y de los consumidores, así como a fortalecer la legalidad en las operaciones de comercio exterior”, reiteró la autoridad tributaria.