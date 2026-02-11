Gobierno de España solicitó a Colombia bloquear el acceso a páginas web que ofrecen servicios de maternidad subrogada en forma ilegal

Autoridades de España pidieron al Gobierno de Colombia bloquear acceso desde España a páginas web de 13 empresas extranjeras de México, Colombia y otros países que ofrecen y promueven prácticas comerciales ilegales de gestación subrogada - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Fiscalía española solicitó al Gobierno bloquear el acceso desde España a páginas web pertenecientes a más de una decena de empresas extranjeras que, con sede en México, Colombia y otros países, se dedican a la oferta y promoción de prácticas comerciales ilegales de gestación subrogada.

El requerimiento busca frenar la difusión y operatividad de estas plataformas, identificadas por su vinculación con actividades que contravienen la legislación española sobre la gestación subrogada.

Las compañías señaladas tienen su base países de Latinoamérica y Europa empleando su internet para ofrecer servicios prohibidos en España, lo que llevó al Ministerio Público a intervenir con el objetivo de restringir el acceso a sus sitios.

