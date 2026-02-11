Colombia

Gobierno de España solicitó a Colombia bloquear el acceso a páginas web que ofrecen servicios de maternidad subrogada en forma ilegal

Las compañías señaladas tienen su base países de Latinoamérica y Europa empleando su internet para ofrecer servicios prohibidos en España, lo que llevó al Ministerio Público a intervenir con el objetivo de restringir el acceso a sus sitios

Guardar
Autoridades de España pidieron al
Autoridades de España pidieron al Gobierno de Colombia bloquear acceso desde España a páginas web de 13 empresas extranjeras de México, Colombia y otros países que ofrecen y promueven prácticas comerciales ilegales de gestación subrogada - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Fiscalía española solicitó al Gobierno bloquear el acceso desde España a páginas web pertenecientes a más de una decena de empresas extranjeras que, con sede en México, Colombia y otros países, se dedican a la oferta y promoción de prácticas comerciales ilegales de gestación subrogada.

El requerimiento busca frenar la difusión y operatividad de estas plataformas, identificadas por su vinculación con actividades que contravienen la legislación española sobre la gestación subrogada.

Las compañías señaladas tienen su base países de Latinoamérica y Europa empleando su internet para ofrecer servicios prohibidos en España, lo que llevó al Ministerio Público a intervenir con el objetivo de restringir el acceso a sus sitios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Temas Relacionados

Fiscalía de EspañaGobierno de ColombiaBloquear páginas webMaternidad subrogadaColombia-Noticias

Más Noticias

Westcol transmitirá en vivo durante 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba: “Todo será donado”

Ante la crisis que atraviesa el departamento por las inundaciones, el paisa se sumó a las campañas de solidaridad con una transmisión especial. El influenciador aseguró que las donaciones se transformarán en productos básicos para las familias más golpeadas por la emergencia

Westcol transmitirá en vivo durante

La Corte Suprema lo dejó claro: la infidelidad no elimina el derecho a pensión de sobreviviente

El alto tribunal dejó en firme el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a dos compañeras permanentes simultáneas y advirtió que la seguridad social no puede convertirse en un “instrumento inquisidor moral”

La Corte Suprema lo dejó

El ministro de Defensa confirmó y explicó el intento de asesinato contra Gustavo Petro en un helicoptero rumbo a Córdoba: fue el narcotráfico

El titular de Defensa instó a la ciudadanía a aportar cualquier dato relevante a la línea de denuncias habilitada

El ministro de Defensa confirmó

Lina Tejeiro confesó el verdadero motivo detrás de sus roces con las madres de sus exparejas: “Nunca he tenido una relación sana”

Durante su paso por el pódcast ’40 Grados’, la actriz abrió su corazón al contar cómo su infancia marcó los patrones sentimentales que repitió y cómo está trabajando en sanar sus heridas emocionales

Lina Tejeiro confesó el verdadero

Petro pausó el Consejo de Ministros sobre inundaciones en Córdoba para cuestionar la ausencia de un funcionario: “Es un irresponsable”

El mandatario sostuvo que contaba con el informe del encargado de la Unidad de Victimas

Petro pausó el Consejo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Westcol transmitirá en vivo durante

Westcol transmitirá en vivo durante 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba: “Todo será donado”

La Toxi Costeña confesó que le negaron la visa y tuvo que cancelar presentaciones en Estados Unidos: “Hice una fila de mil personas”

Endry Cardeño respondió comentarios negativos de Sergio Barbosa en su contra: “Atrevido, igualado”

Lina Tejeiro confesó que amenazó a una pareja con “tirarse de un balcón” para que no le revisaran el celular: esto es lo queque ocultaba en el teléfono

Karen Sevillano reaccionó a la pedida de mano a Manuela Gómez en ‘La casa de los famosos’: “La cabeza le está bailando”

Deportes

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Independiente Medellín hizo oficial el regreso de Frank Fabra: “Vuelve a vestir los colores más lindos”

El mensaje de Ómar Pérez a su hijo tras sufrir un infarto y perderse el debut en la reserva de Boca Juniors: “Te cagué el debut”

Independiente Santa Fe busca importante fichaje internacional para la Copa Libertadores

Esto es lo que se necesita para jugar en la selección Colombia, según James Rodríguez: “Por eso he durado tanto”