Colombia

Galán cierra debate de movilidad en Bogotá: carros hibridos no tienen ni tendrán Pico y Placa

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó en entrevista que los vehículos híbridos mantendrán la exención de pico y placa en Bogotá, decisión adoptada por el Concejo en el Plan de Desarrollo vigente

- crédito Alcaldía Mayor
- crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la situación de los vehículos híbridos frente a la medida de pico y placa en la capital.

Durante una entrevista concedida a Semana, el mandatario abordó las versiones que circularon meses atrás sobre la posibilidad de retirar la exención a los híbridos no enchufables.

La controversia surgió luego de que en diciembre pasado, en la emisora Blu Radio, se mencionara la posibilidad de que la administración distrital estuviera evaluando aplicar la restricción a este tipo de automotores.

- crédito Cristian Bayona
- crédito Cristian Bayona / Colprensa

En ese espacio radial se señaló: “Supimos que la Alcaldía de Bogotá estaría poniendo sobre la mesa que los vehículos híbridos, no enchufables, pierdan el beneficio de la exención del pico y placa. (…)Nosotros nos contactamos con la Alcaldía de Bogotá para preguntarles: ‘Mire, tenemos esta información, ¿lo están evaluando o no?’. No nos dicen ni que sí, ni que no. No confirman, pero no niegan. Entonces, si usted no confirma y no niega, quiere decir que esta sí es una posibilidad de que les pongan pico y placa a los vehículos híbridos no enchufable“.

En ese momento, la Alcaldía le indicó a Semana que esa versión no correspondía a la realidad. Posteriormente, Galán volvió sobre el tema y explicó el alcance de la decisión vigente.

“Esa discusión está cerrada, ¿en qué sentido? En que fue el Concejo de Bogotá, en el Plan de Desarrollo, el que determinó que los híbridos no tenían pico y placa. Entonces, nosotros respetamos eso, es una decisión del Concejo de Bogotá. Los híbridos no tienen pico y placa”, manifestó el alcalde.

Con esa afirmación, el mandatario capitalino reiteró que la medida no será modificada durante su administración. Según indicó, la determinación está sustentada en lo aprobado por el Concejo Distrital dentro del Plan de Desarrollo actualmente en vigor.

- crédito Secretaria de
- crédito Secretaria de Movilidad

Galán también planteó que, una vez finalice la vigencia del plan actual, podría abrirse un debate más amplio sobre la clasificación de los vehículos híbridos y su impacto ambiental.

“Así está y no lo vamos a cambiar. Ahora, yo sí creo que después de que pase este Plan de Desarrollo, que está vigente, el país, no solamente Bogotá, tienen que dar una discusión sobre el tema de los híbridos porque yo sí creo que hay vehículos híbridos que reducen la contaminación, efectivamente. Pero hay otros que no son realmente híbridos, la reducción de la contaminación es mínima o casi nula, pero quedan categorizados como si fueran híbridos”, agregó.

El mandatario precisó que cualquier modificación futura dependería de reglas nacionales y no de una decisión inmediata desde el Distrito.

“Entonces, esa discusión hay que hacerla, pero eso depende de reglas nacionales, es a futuro. En nuestra alcaldía no lo vamos a cambiar”, puntualizó.

El debate sobre los híbridos también ha sido abordado a nivel nacional. En su momento, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo referencia a ciertos vehículos que, según explicó, no corresponderían plenamente a la transición energética.

“Es que lo que se encontró por parte de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) es que esos híbridos no eran realmente de transición energética. Son más consumidor de gasolina que generación de energía eléctrica. En la práctica era una trampa al sistema aduanero que estaba recibiendo un estímulo que no corresponde a la realidad y simplemente lo que se está diciendo es que estos híbridos, que son de mentira, llevémoslos al IVA (Impuesto al Valor Agregado) general”.

- crédito Mapfre
- crédito Mapfre

Las declaraciones del ministro introdujeron el concepto de los llamados híbridos “de mentiras”, término utilizado para referirse a ciertos vehículos con tecnología mild hybrid (MHEV) o híbrido ligero.

Estos automotores incorporan un microgenerador que brinda apoyo en momentos específicos, como el arranque o la conducción en pendientes, pero no permite que el vehículo opere en modo 100 % eléctrico.

En contraste, los híbridos enchufables combinan un motor eléctrico con uno de gasolina (PHEV), lo que les posibilita recorrer mayores distancias en modo completamente eléctrico y, según sus características técnicas, reducir emisiones durante ese trayecto.

Asimismo, existen modelos de rango extendido en los que el motor a combustión cumple la función de cargar la batería, mientras que la tracción es generada por el sistema eléctrico.

En Bogotá, la medida de pico y placa aplica como mecanismo de regulación de tráfico y control de movilidad. Sin embargo, los vehículos clasificados como híbridos continúan con la exención establecida en el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo.

