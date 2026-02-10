Colombia

Sofía Vergara desmintió rumores de romance y aclaró sus situación sentimental: “Es muy divertido estar soltera a esta edad”

En tono divertido, la actriz colombiana reveló que le resulta entretenido que la emparejen con amigos, pero confesó que ahora prefiere explorar y disfrutar su libertad a los 53 años de edad

La actriz barranquillera aseguró que está disfrutando plenamente de su etapa de soltera y que, aunque la relacionen con nuevos amigos, aún no hay una nueva pareja tras su divorcio con Joe Manganiello - crédito elgordoylaflaca / Instagram

La actriz Sofía Vergara puso fin a las especulaciones sobre su vida amorosa y subrayó con firmeza que no tiene novio y se encuentra soltera. En recientes declaraciones recogidas por el programa extranjero El gordo y la flaca, la intérprete de origen barranquillero negó cualquier romance con el empresario estadounidense Douglas Chabbott, aclarando que mantienen solo una amistad cercana.

Los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental entre Vergara y Chabbott comenzaron a circular tras la publicación de una fotografía en redes sociales en la que la actriz escribió “Te amo”. La imagen, que rápidamente se viralizó, llevó a numerosos medios y seguidores a interpretar que se trataba de una relación oficial.

No obstante, Vergara explicó en entrevista que el mensaje obedecía a una muestra de cariño hacia “uno de sus mejores amigos” y no tenía ninguna connotación romántica. “No tengo novio. Él es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”, afirmó la protagonista de Griselda durante la entrevista. La intérprete también expresó que la confusión le resultó divertida y prefirió no responder de inmediato a los rumores.

Sofía Vergara confirma que está
Sofía Vergara confirma que está soltera y niega cualquier romance con el empresario estadounidense Douglas Chabbott, aclarando que solo son amigos - crédito @sofiavergara/Instagram

Lejos de rechazar la posibilidad de una nueva pareja, Vergara compartió que vive una etapa de exploración luego de su divorcio con el actor Joe Manganiello. “La estoy pasando bien, estoy conociendo muchísima gente. Siento que a los 53 tengo la oportunidad de elegir otra vez y encontrar a alguien perfecto para mí. Es muy divertido estar soltera a esta edad”, destacó la actriz.

En el mismo diálogo, la artista se mostró cómoda con su presente y bromeó sobre la insistencia de su entorno respecto a una nueva relación: “¿Me quieres ver casada, embarazada? No, ese es amigo mío. Todo el mundo lo confunde, pero no es mi pareja”, aseguró entre risas.

Además de abordar su situación sentimental, la actriz nacida en Barranquilla reveló avances en su proceso de recuperación tras someterse a dos cirugías de rodilla en el último año. Aunque admitió que el proceso ha sido extenso y todavía no ha recuperado completamente la movilidad, Vergara se mostró optimista sobre su evolución y reiteró su compromiso con su salud.

La fotografía viral en redes
La fotografía viral en redes sociales, donde Sofía Vergara escribió 'I love you', generó rumores sobre una supuesta relación sentimental - crédito @sofiavergara/Instagram

En la entrevista, “la Toty” dirigió un mensaje de aliento a la comunidad latina en Estados Unidos, destacando la capacidad de resiliencia y superación ante los desafíos políticos y sociales recientes. “Los latinos sabemos echar para adelante y reinventarnos ante las dificultades”, expresó la actriz.

Vergara permanece enfocada en sus proyectos profesionales y personales, sin descartar nuevas oportunidades afectivas, pero dejando claro que, por el momento, disfruta de su independencia y libertad de elección.

Sofía Vergara habló de su experiencia en el comercial con Owen Wilson

En otro contexto, la colombiana se convirtió en el rostro central del nuevo anuncio de Telemundo y Peacock transmitido durante uno de los espacios más destacados del Super Bowl, justo después del espectáculo de Bad Bunny.

La actriz Sofía Vergara y
La actriz Sofía Vergara y el actor Owen Wilson, figuras centrales del spot de Telemundo que invita a vivir la Copa Mundial en español - crédito YouTube

El spot, que también contó con la participación de Owen Wilson, marcó el inicio de la campaña hacia la Copa Mundial de la FIFA 26, posicionando la cadena televisiva como plataforma para vivir el torneo en español en Estados Unidos.

La estrategia buscó conectar tanto con la audiencia hispana como con el público bilingüe y general, en un contexto donde el interés por la cultura global y el fútbol en español continúa en aumento.

En el anuncio, Sofía Vergara destaca la experiencia única que ofrece la cobertura en español: “Quiero que todos tengan la mejor experiencia al ver la Copa Mundial, y eso es en español, en Telemundo y Peacock. La experiencia, la emoción, la pasión: no hay nada igual”.

La actriz, reconocida por su trabajo en Modern Family y America’s Got Talent, resaltó el valor de la transmisión en su idioma y la conexión emocional que genera con los aficionados.

