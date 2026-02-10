Detalles del lío jurídico en que está el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa: un lujoso apartamento, millones en transferencias e irregularidades en la campaña Petro Presidente

Una verificación posterior a la difusión masiva del video determinó que la supuesta presencia de la candidata presidencial en el evento deportivo fue originada con inteligencia artificial, generando debate sobre la veracidad y el impacto de este tipo de contenidos - crédito Luisa González / Reuters

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022-2026, enfrenta un doble llamado a imputación de cargos por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias en la compra del apartamento 901, ubicado en el norte de Bogotá.

Así lo confirmaron la Fiscalía General de la Nación. La medida tiene como telón de fondo la adquisición de un apartamento de lujo y la supuesta utilización de recursos no justificados de la campaña presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Fiscalía informó que la investigación abarca el manejo de fondos de campaña y los nexos con la adquisición del inmueble, proceso que dio inicio con una diligencia formal de embargo y secuestre.

El abogado de Ricardo Roa aseguró a Blu Radio que no ha recibido notificación oficial sobre una citación a audiencia de imputación. La defensa subraya la presunción de inocencia y la necesidad de garantías procesales plenas para que el directivo pueda ejercer su derecho de defensa y controvertir las imputaciones.

El proceso incluye la investigación de transacciones bancarias y vínculos contractuales de empresas asociadas a exintegrantes de seguridad de la petrolera, en el marco de la compra de un apartamento en Bogotá - crédito Europa Press

Desde diciembre de 2024, la Fiscalía ordenó un embargo ejecutivo sobre el apartamento de Roa. Posteriormente, registró nuevas actuaciones judiciales en marzo y noviembre de 2025, y en febrero de 2026 se libró un memorial sobre el caso, de acuerdo con El Tiempo.

Estas acciones coincidieron con un viaje de Roa a Washington como parte de la comitiva presidencial. Paralelamente, la Sociedad Aérea de Aviación (Sadi Sas) inició un proceso civil por deudas electorales, contexto en el cual el apartamento es pieza clave.

El caso también implica al expolicía Juan Guillermo Mancera, quien fuera jefe de seguridad en el sector petrolero y que ahora figura como contratista y pagador del apartamento 901. Investigaciones del medio mencionado detallan que Mancera, a través de la empresa Innova Mercadeo y Logística, realizó cuatro transferencias y dos consignaciones por un total de 1.800 millones de pesos para la compra del inmueble.

Las autoridades rastrean la procedencia y trazabilidad de los fondos utilizados por Mancera, así como sus conexiones con contratos previos firmados entre empresas vinculadas a su nombre y Ecopetrol.

Entre 2021 y enero de 2026, Plus + Energy SAS, otra firma asociada a Mancera, suscribió ocho contratos de compra de productos refinados con la petrolera estatal. Destaca además un contrato relacionado con la compraventa de gas, en el que el proveedor es NG Energy International Corp, vinculada al empresario Serafino Iacono.

Los contratos previos entre empresas adscritas a Juan Guillermo Mancera y la estatal petrolera son revisados tras la detección de movimientos millonarios durante el periodo correspondiente a la campaña de 2022 - crédito Colprensa

El escrutinio de la Fiscalía contempla posibles conflictos de interés ligados a la incorporación laboral de una sobrina de Mancera y de una ejecutiva que trabajó previamente en sus empresas y que ingresaron a Ecopetrol poco antes o durante las operaciones bajo investigación. Mario Iguarán, apoderado de Mancera, declaró a El Tiempo que su sobrina accedió al cargo mediante un proceso de selección previo a la llegada de Roa a la presidencia de la estatal, negando cualquier intervención directa en contratos investigados.

Por su parte, Juan David León, apoderado de Roa, sostuvo que la presidencia de Ecopetrol no guarda relación directa con los procesos de contratación en cuestión.

Subrayó que la adjudicación de contratos se encuentra bajo la responsabilidad exclusiva del área de talento humano y que cualquier nexo contractual de firmas relacionadas con Mancera precede el periodo de Roa al frente de la compañía.

Durante la investigación, Ecopetrol entregó un disco duro con información confidencial a la Fiscalía, con la colaboración de la firma estadounidense Covington and Burling. Dicha información está siendo evaluada para esclarecer los vínculos entre la compra del apartamento y el manejo de recursos en la estatal petrolera, según fuentes citadas por El Tiempo.

El inmueble de lujo se convirtió en elemento central tras detectarse transferencias millonarias, análisis de conflictos de interés y la entrega de documentación confidencial por parte de la petrolera a la Fiscalía - crédito Luis Jaime Acosta / Reuters

Mientras tanto, la Fiscalía revisa la evidencia y las posiciones de los involucrados permanecen firmes y distantes. Tanto Ecopetrol como el presidente Gustavo Petro no han hecho declaraciones públicas hasta la fecha. Por su parte, Mancera decidió mantener distancia de nuevas relaciones contractuales con la petrolera estatal tras la controversia por la adquisición del apartamento.