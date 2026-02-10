Colombia

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo 4789: lunes 9 de febrero de 2026, todos los números ganadores

Con un sorteo a la semana, todos los lunes, puedes llevarte varios miles de millones de pesos

El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los lunes (Infobae)

La Lotería de Cundinamarca divulgó los resultados ganadores de su más reciente sorteo celebrado este lunes 9 de febrero de 2026.

Este popular juego entrega más de 50 premios principales que suman miles de millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: lunes 9 de febrero de 2026.

Premio mayor – $6.000 millones

  • Número ganador: 8059.
  • Serie: 170.

Tunjo de Oro – $300 millones

  • 9790 Serie: 221

Guaca Secreta – $100 millones

  • 2957 Serie: 111

Tesoros de $6 millones

  • 9869 Serie: 020
  • 4477 Serie: 096
  • 0299 Serie: 141
  • 0928 Serie: 265
  • 7364 Serie: 114
  • 8294 Serie: 215
  • 1033 Serie: 013
  • 9736 Serie: 137
  • 6812 Serie: 296
  • 3460 Serie: 289
  • 5477 Serie: 102
  • 0551 Serie: 039
  • 8373 Serie: 127
  • 0379 Serie: 040
  • 8898 Serie: 196
  • 6061 Serie: 289
  • 6801 Serie: 273
  • 2864 Serie: 273
  • 3430 Serie: 246
  • 7501 Serie: 265
  • 2231 Serie: 141
  • 3378 Serie: 188
  • 1397 Serie: 221
  • 7351 Serie: 158
  • 2257 Serie: 208
  • 7728 Serie: 146
  • 3663 Serie: 246
  • 6919 Serie: 017
  • 8918 Serie: 265
  • 5107 Serie: 036
  • 9509 Serie: 184
  • 6657 Serie: 299

Tesoros de $10 millones

  • 4105 Serie: 192
  • 8697 Serie: 239
  • 8653 Serie: 256
  • 3192 Serie: 130
  • 2782 Serie: 019
  • 1679 Serie: 177
  • 5016 Serie: 014
  • 9852 Serie: 219
  • 7956 Serie: 036
  • 7614 Serie: 122
  • 7609 Serie: 088
  • 5221 Serie: 186
  • 0092 Serie: 068
  • 8792 Serie: 029
  • 0585 Serie: 125

Tesoros de $20 millones

  • 1722 Serie: 293
  • 9497 Serie: 025
  • 7293 Serie: 275
  • 9061 Serie: 235
  • 1125 Serie: 239

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

Esta lotería celebra un sorteo a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 22:30 horas. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.
  • La Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.
  • La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.
  • 32 secos de 6 millones de pesos.
  • 15 secos de 10 millones de pesos.
  • 5 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerde que solo tiene 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar su premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para poder jugar a la Lotería de Cundinamarca requiere al menos 5 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para comprarla fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesita presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquiriste en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

