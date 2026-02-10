Colombia

Petro anunció que usará una ley que habilite las expropiaciones para combatir crisis por inundaciones en Córdoba: “Más de 50.000 hectáreas”

El jefe de Estado precisó que la Agencia Nacional de Tierras liderará la recuperación de estas hectáreas de ciénagas

Petro planteó expropiaciones para atender
Petro planteó expropiaciones para atender emergencia en Cordoba - crédito @marioruizsoto/X/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, expuso en sus redes sociales que estudia implementar la Ley 1523 de 2012 para enfrentar la emergencia por ola invernal en los departamentos de Córdoba y Sucre, que deja a más de 140.000 personas damnificadas, según el gobernador Erasmo Zuleta, durante el Consejo de Ministros el martes 10 de febrero de 2026.

“El peligro está en que el manejo de recursos no se desvíe a elecciones. Se trasladarán alguno del actual presupuesto.y usaremos lamley 1523 para reordenar el territorio y tenencias de la tierra, Pero la reconstrucción del tejido social y el territorio implicará alimentos uns decena de billones, en los próximos meses (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que necesitan actuar rápido con el fin de evitar que la situación en el territorio empeore - crédito @petrogustavo/X

La ley, que otorga herramientas excepcionales, contempla la posibilidad de realizar expropiaciones administrativas para adquirir predios y reubicar a la población expuesta al riesgo, medida que el primer mandatario estima central en el manejo de la crisis y futuros desastres.

La aplicación de esta normativa considera gastos significativos y la intervención en distintos frentes. En palabras del presidente Petro, se asignará presupuesto actual y se calcula que “la reconstrucción del tejido social y el territorio implicará alimentos, una decena de billones (de pesos), en los próximos meses”. Este monto será destinado no solo a la reconstrucción de viviendas, puentes, carreteables y tierras productivas, sino también a la recuperación de zonas estratégicas como ciénagas, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de depósito de agua y mitigar los daños producidos por las inundaciones.

El mandatario precisó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) liderará la recuperación de más de 50.000 hectáreas de ciénagas, “para lograr allí un mayor depósito de agua y desecar algunas partes del impacto”. A propósito, detalló que existe un espacio en la ciudad de Montería para la reubicación inmediata de familias damnificadas, donde se proyecta la construcción de nuevos barrios y se prevé liberar zonas de alto riesgo junto al cauce del río.

Con la Ley 1523 de
Con la Ley 1523 de 2012 el mandatario colombiano piensa resolver la crisis en Córdoba - crédito Función Pública

El artículo 75 de la Ley 1523 de 2012 habilita la expropiación tras agotar la negociación directa. El texto legal establece: “Agotada la etapa de negociación directa, el representante de la entidad, mediante resolución motivada, podrá decretar la expropiación del inmueble y demás derechos reales constituidos sobre el mismo”.

El mismo artículo dispone que la indemnización se fijará con base en el avalúo administrativo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, oficinas catastrales locales o, en su defecto, peritos privados: “La resolución que decreta la expropiación deberá determinar el valor de la indemnización de acuerdo con el avalúo administrativo que efectúen el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o las oficinas distritales y municipales de catastro, o en su defecto, el avalúo por los peritos privados de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 75 de la presente ley. La resolución deberá incluir la forma de pago en los términos del artículo 29 de la Ley 9.ª de 1989”.

El presidente Petro advirtió sobre la importancia de que los recursos no se desvíen hacia fines electorales y subrayó que el Ministerio de Salud envió equipos a las zonas afectadas para fortalecer la atención básica y prevenir la expansión de epidemias vinculadas con la emergencia por lluvias.

El Gobierno nacional asegura que mantendrá “un flujo continuo de alimentación para las zonas afectadas” y que la reubicación de las víctimas de la tragedia en el mundo rural y urbano de la tragedia será el tema central de la acción en los próximos meses.

EL Estado está desplegando efectivos
EL Estado está desplegando efectivos con el fin de afrontar la crisis en Córdoba - crédito Cruz Roja Colombiana

“La reconstrucción de viviendas, puentes, carreteables, tierras productivas será de una magnitud enorme. Elmminaiterio de salud ya ha desplegado equipos con las alcaldías de salud básica para frenar la expansión de epidemias y atender otras enfermedades (sic)”, expuso el jefe de Estado colombiano en la misma plataforma.

