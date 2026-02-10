La esposa de Yeison Jiménez rinde homenaje silencioso al cantante con una emotiva fotografía en redes sociales

La esposa del artista, quien mantuvo un bajo perfil tras el accidente en el que murieron Jiménez y cinco miembros de su equipo, compartió una imagen en la que ambos aparecen abrazados durante una celebración de Año Nuevo - crédito Yeison Jiménez/Instagram

Al cumplirse el primer mes por el fallecimiento de Yeison Jiménez, una imagen publicada por Sonia Restrepo en su perfil de Instagram conmovió a los seguidores y al entorno cercano del cantante de música popular.

La esposa del artista, quien había mantenido un bajo perfil público tras el accidente que costó la vida a Jiménez y cinco miembros de su equipo, decidió actualizar su fotografía de perfil en redes sociales.

En la imagen, ambos aparecen abrazados durante una celebración de Año Nuevo; Sonia lleva una balaca dorada con el número 2026, lo que indica que la instantánea corresponde a los primeros días de este año y podría ser uno de los últimos registros juntos antes de la tragedia.

La pareja compartió más de una década de vida y formó una familia que hoy transita el duelo de manera reservada. El gesto sencillo de Sonia Restrepo fue interpretado por muchos como un homenaje silencioso al vínculo que compartieron, una forma de recordar y mantener presente al cantante en la intimidad familiar, más allá de los homenajes públicos y los mensajes de colegas del medio musical.

La esposa del cantante cambió su foto de perfil tras cumplirse un mes de la trágica muerte de Yeison Jiménez - crédito @sonia_rpo/ Instagram

El cambio de la foto de perfil ha sido uno de los únicos gastos públicos que ha hecho desde la muerte del cantante, pues incluso no ha dado entrevistas ni declaraciones al respecto desde sus redes sociales, por lo que la actualización de la foto fue tomada por los seguidores como un gesto tras cumplirse un mes de la tragedia.

Además, la cuenta de Sonia se mantiene privada, por lo que no se conocen detalles de lo que ha publicado tras la muerte del cantante. Antes de la muerte de Jiménez, Restrepo tenía una foto en la que aparecía sola usando un sombrero negro.

Esta es la foto por al que la esposa de Yeison cambió la imagen de su perfil en Instagram - crédito @sonia_rpo/ Instagram

“Le envío fuerza a Sonia, esto debe ser muy difícil”, “ver fotos de él debe ser desgarrador”, “que Dios le dé fortaleza”, “qué hermosa foto, se le fue el amor de su vida”, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Familia de Yeison Jiménez advierte sobre suplantación de identidad y fraude en redes sociales

La familia de Yeison Jiménez enfrenta una situación delicada a un mes del fallecimiento del cantante de música popular.

Además del proceso de duelo, los seres queridos del artista han debido advertir sobre intentos de fraude digital que utilizan la identidad de sus hijos, en particular la de Camila Jiménez, hija mayor de la familia, a quien Yeison Jiménez consideraba como propia.

El episodio más reciente ocurrió cuando comenzó a circular en redes sociales una publicación en la que se solicitaban donaciones económicas supuestamente destinadas a damnificados por una emergencia climática en Córdoba. El mensaje, firmado con el nombre de Camila Jiménez, incluía una cuenta bancaria y animaba a los seguidores a colaborar: “Gracias a todas las personas que han ayudado mucho en colaboración con el corazón a Córdoba… Les dejo la llave de la fundación para que todos pongamos un granito de arena”.

Comentario de la hermana de Yeison Jiménez ante la estafa - crédito Instagram

La familia desmintió de inmediato la campaña. Lina Jiménez, hermana del artista, utilizó sus redes sociales para alertar sobre la falsedad de la solicitud y advirtió: “Eso es mentira, no entren a esa aplicación que los van a robar”. Lina también explicó que la publicación fraudulenta se originó en una cuenta falsa de Instagram que suplanta la identidad de Camila. Aclaró que, en ningún momento, la familia ha pedido dinero o donaciones de ningún tipo y pidió a los seguidores no confiar en este tipo de mensajes.

El llamado de alerta se extendió a otros perfiles fraudulentos, ya que no es la primera vez que la familia enfrenta este tipo de acciones tras la muerte del cantante. En días recientes, apareció otra cuenta falsa asociada a una de las empresas del artista, La Cumbre, que también intentaba suplantar identidad para cometer estafas. Lina pidió ayuda a los seguidores para reportar estos perfiles y evitar que sigan engañando a las personas: “Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Numerosos seguidores expresaron indignación ante quienes intentan aprovecharse del dolor ajeno con comentarios como: “La gente es oportunista”, “Que gente tan aprovechada, deberían de trabajar y no aprovechar el dolor de los demás, respeten”, y “Pasan por encima del dolor ajeno”.

La familia del artista pidió a los seguidores no confiar en perfiles no oficiales y reportar cualquier intento de fraude que use la imagen del cantante - crédito: @linajimenez.g/Instagram

La familia de Yeison Jiménez reiteró la importancia de verificar la información antes de realizar cualquier transferencia o donación, especialmente en momentos de vulnerabilidad, y pidió a los seguidores reportar cualquier intento de fraude vinculado al nombre del artista o de sus seres queridos.