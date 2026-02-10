El uso inadecuado del protector solar y las malas prácticas que aumentan el riesgo de cáncer de piel

El uso del bloqueador solar es indispensable para mitigar los riesgos de cáncer de piel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las malas prácticas relacionadas con el uso de protector solar que pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel que se resumen en varios puntos clave, respaldados por investigaciones recientes de diferentes institutos y especialistas.

Falsa sensación de seguridad y mayor exposición al sol

Muchas personas creen que el uso de protector solar les protege completamente y, por ello, se exponen más tiempo al sol. Esta conducta, conocida como el “paradigma del protector solar”, lleva a aumentar la duración de la exposición solar, lo que incrementa el riesgo de daño cutáneo incluso si se ha aplicado protector solar.

Además, en la mayoría de los casos, no se aplica la cantidad suficiente ni se reaplica cada dos horas, como recomiendan los expertos. Esto reduce significativamente la protección efectiva y aumenta la probabilidad de quemaduras y daño acumulativo que puede derivar en cáncer de piel, particularmente melanoma y carcinoma escamocelular, información entregad por el doctor Ivan Litvinov, profesor asociado del Departamento de Medicina y presidente de la División de Dermatología de la Universidad McGill y coautor junto con la Dra. Sandra Peláez, el Dr. Richie Jeremian y el Dr. Pingxing Xie de dos estudios que exploran la paradoja del protector solar.

Uso insuficiente de protector solar

La mayoría de las personas no aplica la cantidad recomendada (2 mg/cm² de piel), lo que significa que la protección real es mucho menor que el factor SPF indicado en el envase. Además, es común olvidar áreas expuestas como orejas, cuello, dorso de manos y pies.

No reaplicar el producto

El protector solar pierde eficacia con el tiempo, el sudor y el agua. La recomendación internacional es reaplicar cada dos horas y después de nadar o sudar, pero esto rara vez se cumple.

Utilización de productos con bajo SPF y sin protección de amplio espectro

Muchos usuarios eligen protectores con SPF menor a 30 o productos que solo protegen contra UVB y no contra UVA. La protección de amplio espectro es esencial para reducir el riesgo de cáncer de piel, ya que los rayos UVA también son responsables de mutaciones y envejecimiento cutáneo según la doctora Zakia Rahman, profesora clínica de dermatología.

Creer que el protector solar reemplaza otras medidas de protección

El protector solar es solo una parte de la protección. No sustituye medidas como buscar sombra, usar ropa, sombreros y gafas. El mensaje de los dermatólogos es claro: la mejor protección es evitar la exposición directa y prolongada, especialmente en horas de mayor radiación.

Uso de productos vencidos o mal almacenados

El uso de protectores solares caducados o expuestos a altas temperaturas puede disminuir su eficacia y dejar la piel desprotegida.

Desinformación y mitos

Circulan mitos en redes sociales sobre supuestos riesgos del protector solar, lo que ha llevado a que algunas personas dejen de usarlo, aumentando su riesgo real de cáncer de piel. No existe evidencia científica que respalde que el uso adecuado de protector solar cause cáncer; al contrario, reduce la incidencia de varios tipos de cáncer cutáneo.

Omitir la protección en días nublados o en interiores

La radiación UV atraviesa nubes y ventanas, por lo que se recomienda el uso diario de protector solar, incluso en días nublados o en interiores con exposición a la luz solar.

Uso de formulaciones inadecuadas

Algunas fórmulas antiguas o regulaciones laxas han permitido la venta de protectores solares que no bloquean adecuadamente los rayos UVA, un problema que se ha reducido en la última década con regulaciones más estrictas.