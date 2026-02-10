Colombia

Daniel Quintero criticó fotomontaje en que lo comparan con Pablo Escobar y señaló al uribismo: “Apareció en un proceso de testaferrato”

El exalcalde de Medellín publicó un mensaje donde rechaza señalamientos en redes sociales y menciona a dirigentes uribistas por supuestas conexiones históricas con estructuras del narcotráfico

El exalcalde de Medellín responde
El exalcalde de Medellín responde a comparaciones con Escobar y apunta a figuras clave del Centro Democrático - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero denunció en redes sociales un fotomontaje donde se le compara con el fallecido narcotraficante Pablo Escobar, acusando a figuras del Centro Democrático de encabezar una supuesta campaña de desprestigio en su contra.

A través de un video difundido en la red social X, Quintero afirmó que los ataques provendrían del representante a la Cámara, Andrés Guerra Hoyos, a quien señaló de supuestamente divulgar imágenes engañosas de cara a las elecciones 2026.

En su declaración, Quintero sostuvo que los señalamientos tienen como objetivo favorecer a la candidata Paloma Valencia en las consultas del partido.

“Un candidato del Centro Democrático, Andrés Guerra, desesperado porque estamos compitiendo contra su candidata en las consultas, Paloma Valencia, hizo este montaje comparándome con Pablo Escobar”, expresó.

Daniel Quintero denunció comparaciones con
Daniel Quintero denunció comparaciones con Pablo Escobar y acusó al uribismo de difamación electoral - crédito @QuinteroCalle

Según su versión, la estrategia busca incidir en la votación programada para el próximo 8 de marzo.

El exalcalde fue enfático al describir lo ocurrido como una “campaña sucia”, al tiempo que realizó una serie de acusaciones contra miembros y allegados de la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Yo sí quiero mostrarles quiénes son los que han tenido vínculos con Pablo Escobar. Empecemos”, indicó.

Quintero apuntó en primer lugar a José Obdulio Gaviria, exsenador del Centro Democrático y señalado como “amigo personal e ideólogo de Álvaro Uribe Vélez”, resaltando que es primo hermano del fallecido jefe del Cartel de Medellín.

La mención de Gaviria introduce uno de los ejes de la disputa política que ha marcado recientes jornadas preelectorales en Colombia.

En su intervención, el exalcalde también mencionó a la senadora Paola Holguín, de quien aseguró que su padre, Frank Holguín, “apareció en un proceso de testaferrato relacionado precisamente con Pablo Escobar”.

Exalcalde de Medellín acusa campaña sucia y expone presuntos nexos familiares de políticos con el narcotráfico - crédito @QuinteroCalle

Estas declaraciones forman parte de una serie de acusaciones que, según Quintero, buscan exponer supuestos lazos históricos entre integrantes del partido opositor y estructuras ligadas al narcotráfico en el país.

Otro de los señalamientos estuvo dirigido al propio Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República.

De acuerdo con el exalcalde, “los archivos de inteligencia de los Estados Unidos desclasificaron documentos que muestran que el expresidente estaría involucrado en temas de narcotráfico y cárteles de la droga de la época”.

Además, Quintero vinculó a familiares cercanos de Uribe en el entramado. “Esto, además, se conecta con los escándalos de su hermano, condenado en la cárcel por la creación de grupos paramilitares y asesinatos selectivos en Antioquia, o los de su sobrina, incluida en la lista Clinton por vínculos con el cártel de Sinaloa”, sostuvo el exalcalde, citando antecedentes judiciales y sanciones internacionales conocidos en el país.

La intervención de Quintero también incluyó referencias a otros dirigentes políticos. En el caso del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el candidato presidencial aseguró que ha estado “salpicado por presuntos nexos con la oficina de Envigado”, organización criminal señalada como heredera del cartel de Medellín.

Daniel Quintero desafió a la
Daniel Quintero desafió a la derecha y llamó a la ciudadanía a rechazar ataques y falsas comparaciones en campaña - crédito @quinterocalle/Instagram

“A Fico le dio por apoyar a Abelardo de la Espriella, natural abogado de narcos y paramilitares, socio de Álex Saab, testaferro de Nicolás Maduro”, añadió Quintero.

Entre los nombres mencionados figura además el representante Andrés Guerra, a quien Quintero responsabilizó de fabricar el montaje en su contra.

Según el exalcalde, “su papá fue mencionado por alias Don Berna como cuota del cartel de Medellín”, una aseveración que añade tensión a la competencia interna en el partido de derecha.

En el tramo final del video, Quintero advirtió que “la consulta de la derecha quiere sacar ocho millones de votos a punta de mentiras y dejar así enrutada su campaña para derrotar al progresismo en Colombia”. El exalcalde llamó a la ciudadanía a movilizarse. “Hago un llamado a todo el país a que los derrotemos este 8 de marzo”, concluyó.

Diversas opiniones surgieron tras las declaraciones de Daniel Quintero sobre supuestos nexos entre el uribismo y el narcotráfico. Un usuario afirmó que los lazos entre simpatizantes del expresidente y estructuras criminales “son ancestrales y múltiples”.

Otro participante sugirió a Quintero dedicarse al ámbito judicial: “Por qué no se vuelve juez o fiscal, de pronto te puede ir mejor en ese campo. En la política ya demostró que no es el fuerte”.

