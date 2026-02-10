Así será la gira de la ‘Reina del Flow’: comienza el 13 de junio en Alicante, España

Los protagonistas de La Reina del Flow preparan gran tour por diez ciudades españolas - crédito @caracoltvintl/Instagram

El fenómeno internacional de La Reina del Flow busca consolidar su huella en la música urbana con una ambiciosa gira de conciertos que recorrerá España durante los meses de junio y julio, llevando al escenario los principales éxitos que hicieron de la serie un emblema de la televisión y el streaming.

El anuncio, realizado el lunes por la agencia de representación del grupo, responde a la expectativa generada por los seguidores sobre el alcance de este proyecto y la posibilidad de extenderlo a otros países, entre los que destaca la recurrente demanda del público colombiano.

La gira prevé un recorrido por diez ciudades españolas, comenzando el 13 de junio en Alicante y finalizando el 11 de julio en el legendario Palau Sant Jordi de Barcelona, según indicaron en la publicidad que compartieron en las redes sociales.

Uno de los conciertos más destacados se celebrará el 2 de julio en el Movistar Arena de Madrid, recinto que ya fue colmado por los seguidores de la serie en septiembre de 2025, un dato que demuestra el magnetismo del fenómeno musical surgido de la telenovela.

Entre las fechas confirmadas se encuentran 13 de junio:

13 de junio: Alicante – El Muelle Live

19 de junio: Pamplona – Navarra Arena

21 de junio: Sevilla – Live Sur Stadium

26 de junio: Vigo – Galicia Fest

27 de junio: A Coruña – Coliseum

2 de julio: Madrid – Movistar Arena

3 de julio: Tenerife – Palmetum

5 de julio: Fuengirola – Marenostrum

10 de julio: Gran Canaria – Auditorio Parque San Juan

11 de julio: Barcelona – Palau Sant Jordi

De acuerdo con la información publicada por la agencia Iglesias Entertainment, hasta el momento, únicamente las ciudades españolas figuran en el itinerario.

Además, confirmaron la formación artística que presentará el show, la cual reúne a Carlos Torres, intérprete del carismático Charly Flow, que liderará el espectáculo acompañado por Jay Torres (Yoni Trejos en la tercera temporada), María José Vargas (Yeimi de joven), Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Juan Palau (Drama Key), y Cris Vega (Kevin Bury).

La gira promete interpretar algunos de los temas más recordados de la serie, entre ellos Amor Imposible, Reflejo, Mi Destino, Mentiroso, Allma y Perdóname.

Las entradas estarán disponibles para el público desde el martes 10 de febrero a las 12: 00 hora España, es decir, 7:00 a. m. hora colombiana, y se pueden conseguir a través de la plataforma Ticketmaster.es.

El grupo surgido tras el éxito de la serie, desde su estreno en junio de 2018 en el canal Caracol, demostró una influencia notable en la música urbana, con temas que igualaron la popularidad de su trama central, basada en la historia de amor de Yeimi Montoya, encarnada por Carolina Ramírez, y Charly Flow.

Pese al entusiasmo internacional, muchos seguidores en Colombia permanecen atentos a la confirmación de futuras fechas en el país, mientras la expectativa crece tras este primer anuncio con foco exclusivo en España.

La historia detrás de Carlos Torres y su audición única para convertirse en Charly Flow, el alma de La reina del flow

El proceso que llevó a Carlos Torres a convertirse en el emblemático Charly Flow estuvo lejos de ser directo. Según relató el propio actor en una entrevista con el Show de Juanpis Gonzalez, la producción originalmente se llamaba Puro Flow y buscaba cantantes que pudieran actuar, antes de cambiar de enfoque y abrir el casting a actores con habilidades musicales.

Torres reveló: “Yo estaba terminando de hacer Francisco el matemático cuando me llamaron a audicionar para un proyecto que se llamaba Puro Flow, en ese momento no se llamaba La reina del flow”.

El actor explicó que, al exigirle cantar en la audición, inicialmente rechazó el llamado porque no se consideraba buen cantante y, además, tenía compromisos con otro proyecto.

La dirección del casting dio un giro una semana después, cuando Torres fue contactado nuevamente para audicionar sólo como actor, sin necesidad de interpretar una canción.

Esta vez, el actor se entregó de lleno al proceso: “Me compré unos tatuajes temporales, me los puse, me pinté el pelo, hice la audición de Charly Flow como yo me lo imaginaba y al director le gustó”, afirmó Torres en la entrevista. Su dedicación fue decisiva, como reconoce él mismo: “Hice mi respectiva investigación de los artistas del género urbano y me gané el personaje”.

Así, Charly Flow se consolidó como uno de los papeles más influyentes de la televisión en Colombia, y la interpretación de Torres permanece inseparable del éxito sostenido de la serie.