Cómo solicitar el subsidio de arriendo de las cajas de compensación y destinar ese dinero a su casa propia

El subsidio de arriendo de las cajas de compensación puede cubrir hasta el 90 % del canon mensual durante un periodo de hasta dos años. - crédito iStock

Para miles de familias colombianas, el pago mensual del arriendo se ha convertido en el principal obstáculo para ahorrar y cumplir el sueño de tener vivienda propia.

Con el objetivo de aliviar esa carga y facilitar el acceso a una casa, las cajas de compensación familiar cuentan con el Subsidio de Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra, un beneficio que aún es poco conocido, pero que puede marcar una diferencia significativa en las finanzas del hogar.

Este subsidio permite que una parte importante del dinero que antes se destinaba al alquiler se libere para el ahorro de la cuota inicial de una vivienda de interés social (VIS), siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se realice correctamente el proceso de postulación.

¿Qué es el subsidio de arrendamiento y cuánto cubre?

Las familias que acceden al subsidio pueden destinar el dinero que ahorran en arriendo al pago de la cuota inicial de su vivienda propia- crédito Imagen creada por IA (Grok)

El Subsidio de Arrendamiento es un aporte económico mensual entregado por cajas de compensación como Colsubsidio, Compensar, Cafam, Comfama, entre otras. Su finalidad no es únicamente ayudar a pagar el arriendo, sino servir como un puente financiero hacia la compra de vivienda.

El beneficio puede otorgarse por un periodo de hasta 24 meses y, para 2026, suele cubrir hasta el 90 % del canon de arrendamiento, con un tope aproximado de 0,6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a cerca de $1.050.000. En la práctica, esto significa que si una familia paga un arriendo cercano a ese valor, la caja podría asumir casi la totalidad, mientras el hogar solo cubre una pequeña diferencia.

Durante ese tiempo, el dinero que deja de destinarse al alquiler puede utilizarse para completar la cuota inicial de una vivienda VIS o VIP que se entregará en el futuro.

Requisitos que debe cumplir el hogar para postularse

La postulación al subsidio de arrendamiento se realiza de manera virtual a través de las páginas web de las cajas de compensación - crédito Alcaldía de Cali

Las cajas de compensación verifican cuidadosamente el perfil de los hogares postulantes. Entre los requisitos principales se encuentran:

Ingresos del hogar: la suma de los ingresos mensuales de todos los miembros no puede superar los cuatro salarios mínimos legales vigentes.

No ser propietario de vivienda: ninguno de los integrantes del hogar puede tener un inmueble a su nombre en Colombia.

No haber recibido subsidios de vivienda: si el hogar ya fue beneficiario y utilizó un subsidio habitacional, no puede acceder a este apoyo.

Proyecto de vivienda definido: en muchos casos se exige contar con una promesa de compraventa, contrato de separación o certificación de una constructora que demuestre el proceso de compra de una vivienda VIS o VIP.

Cumplir con estos criterios es clave para evitar rechazos durante la evaluación.

Paso a paso para solicitar el subsidio y no perderlo

El inmueble arrendado debe cumplir requisitos legales y no puede pertenecer a familiares cercanos del hogar beneficiario- crédito Secretaría del Hábitat

El proceso de postulación suele ser 100 % virtual. El primer paso es ingresar a la página web de la caja de compensación a la que esté afiliado el trabajador y verificar si las convocatorias para el subsidio de arrendamiento están abiertas.

Luego, se debe diligenciar el formulario con la información de todos los miembros del hogar y adjuntar los documentos requeridos: cédulas, registros civiles, certificaciones laborales o de ingresos, certificación del proyecto de vivienda, documentos del arrendador, certificado bancario y el contrato de arrendamiento. En muchos casos, la caja proporciona un modelo de contrato que debe usarse obligatoriamente.

La vivienda que se va a arrendar también debe cumplir condiciones específicas: contar con certificado de tradición y libertad sin embargos, uso exclusivamente residencial, servicios públicos básicos y el impuesto predial al día. Además, por norma general, no se permite arrendar a familiares cercanos como padres, hijos o hermanos.

Una vez enviada la solicitud, la caja tarda entre 15 y 30 días hábiles en evaluar el caso. Si el subsidio es aprobado, se procede a la legalización del contrato y, a partir de ese momento, la caja consigna mensualmente el valor del subsidio directamente al propietario o a la inmobiliaria.