Quema de vehículos en Dagua, enfrentamientos armados y alerta de explosivo en Cali encienden las alarmas en el Valle del Cauca

Video registrado por ciudadanos muestra la quema de varios vehículos en el corredor vial hacia Buenaventura, a la altura del municipio de Dagua, situación que generó afectaciones en la movilidad y presencia de autoridades en el sector. - crédito X

Las autoridades del Valle del Cauca adelantan verificaciones tras una serie de hechos de orden público registrados en horas de la noche en el municipio de Dagua y en la ciudad de Cali. Los reportes incluyen la quema de vehículos en la vía hacia Buenaventura, enfrentamientos armados y la activación de protocolos por un presunto artefacto explosivo frente a la cárcel de Villanueva.

Quema de vehículos en la vía a buenaventura en dagua

En el municipio de Dagua se registró la incineración de varios vehículos en el corredor vial que comunica a Cali con Buenaventura, a la altura del sector de El Limonar, en jurisdicción de este municipio del Valle del Cauca.

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De acuerdo con información preliminar conocida por La FM, los hechos habrían sido cometidos por presuntos integrantes de disidencias de las antiguas Farc, quienes interceptaron el paso de automotores que transitaban por la zona y posteriormente les habrían prendido fuego.

Las autoridades confirmaron la quema de tres vehículos, entre ellos dos furgones y una camioneta, en un punto cercano a la entrada del sector conocido como Consuegra, aproximadamente a 100 metros de la cabecera municipal.

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La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, señaló en declaraciones a Blu Radio: “Se maneja una información preliminar de tres vehículos que fueron incinerados en la vía nacional… cuando ya estaban prendidos, la gente del sector llamó a las autoridades y ellos fueron los primeros en dar aviso”.

En la vía hacia Buenaventura, en el municipio de Dagua, se registró la incineración de varios vehículos que afectó la movilidad del corredor vial. - crédito captura de video

Movilización de autoridades y control de la emergencia

Tras el reporte de los hechos, unidades de la Policía Nacional se desplazaron al sector para verificar la situación y asegurar el corredor vial, mientras que el Cuerpo de Bomberos fue activado para atender los incendios provocados en los vehículos.

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De acuerdo con la administración municipal, la emergencia no dejó personas lesionadas, aunque sí generó afectaciones temporales en la movilidad sobre este corredor estratégico que conecta el interior del país con el puerto de Buenaventura.

La mandataria local agregó que, aunque no se habían presentado hechos recientes de esta naturaleza en el sector, la zona sí ha sido objeto de otros eventos de alteración del orden público, lo que mantiene un nivel de alerta en la jurisdicción.

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Presencia de grupos armados y alertas tempranas

Según información de la Defensoría del Pueblo, en el municipio de Dagua hacen presencia estructuras del denominado Estado Mayor Central, especialmente los frentes ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’, que tendrían influencia en zonas rurales y corredores estratégicos hacia el Pacífico.

En sus alertas tempranas, el Ministerio Público ha advertido sobre riesgos para la población civil como reclutamiento forzado, amenazas y restricciones a la movilidad, además de la posibilidad de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales en el territorio.

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Las alertas abarcan tanto la cabecera municipal como corregimientos como El Queremal, El Placer, La Elsa, El Danubio y Providencia, entre otros puntos del municipio.

En el Valle del Cauca, autoridades y la Defensoría del Pueblo mantienen alertas por la presencia de grupos armados ilegales en distintas zonas del departamento. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán (referencia)

Alerta por presunto explosivo frente a la cárcel de villanueva en cali

En paralelo, en la ciudad de Cali se reportó la presencia de un presunto artefacto explosivo frente a la cárcel de Villanueva, ubicada en el barrio del mismo nombre en el oriente de la capital vallecaucana.

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De acuerdo con versiones preliminares conocidas por La FM, el objeto sospechoso habría sido dejado dentro de una bolsa plástica negra, lo que activó la reacción inmediata de las autoridades y de los equipos especializados en manejo de explosivos.

Unidades antiexplosivos de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar y procedieron al acordonamiento de la zona y restricción del tránsito vehicular y peatonal, mientras se adelantaban las verificaciones técnicas correspondientes.

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Inspección del objeto y elementos en investigación

Durante la inspección inicial, las autoridades verificaron el contenido del objeto sospechoso para establecer si se trataba de un artefacto explosivo o de un elemento sin capacidad de detonación.

De manera preliminar, se informó que en la bolsa habría sido encontrada la palabra “MAGO”, la cual estaría asociada a la sigla “Muerte a Guardianes Opresores”, información que actualmente es materia de investigación.

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Las autoridades indicaron que este elemento será analizado dentro del proceso investigativo para determinar su origen, posibles responsables y si guarda relación con amenazas contra instituciones del Estado.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni afectaciones materiales en el sector.

En inmediaciones de la cárcel de Villanueva, en Cali, las autoridades acordonaron el área mientras se verificaba un presunto artefacto explosivo. - crédito La FM

Seguimiento de las autoridades en los dos puntos

Tanto en Dagua como en Cali, las autoridades mantienen operativos activos de verificación y control, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en el Valle del Cauca en las últimas horas.