Registraron fuerte enfrentamiento entre taxistas en el sur de Bogotá: se amenazaron con cuchillo a plena luz del día

Un enfrentamiento con cuchillos fue captado en video durante una pelea entre taxistas en Ciudad Bolívar - crédito Captura de video

Una fuerte riña entre taxistas se registró en el sur de Bogotá, cuando dos conductores se enfrentaron con cuchillos en plena vía pública y a la vista de numerosos transeúntes.

El episodio ocurrió en la tarde del domingo 8 de febrero y fue captado en video por vecinos del barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar. Las imágenes se difundieron rápidamente a través de redes sociales, generando alarma y cuestionamientos sobre la seguridad en el transporte.

La grabación muestra cómo un taxista con camisa azul descendió de su vehículo y, portando un arma cortopunzante, rompió el vidrio del otro taxi mientras insultaba y agredía al segundo conductor.

La situación se tornó aún más tensa cuando la pasajera del taxi afectado decidió bajarse, seguida por el conductor de camiseta oscura, quien respondió con golpes e intentó defenderse ante el ataque, con una maleta en su mano izquierda y un cuchillo en la derecha.

Testigos presenciaron la pelea entre taxistas, que incluyó agresiones físicas y daños materiales frente a edificaciones residenciales - crédito @PasaenBogota/

A pesar de los esfuerzos de varios presentes por separar a los dos hombres, la pelea continuó durante varios minutos sin que nadie pudiera detener el enfrentamiento. En medio de los gritos, el taxista de camiseta azul también insultó a la pasajera, mientras el otro conductor intentaba poner fin a la disputa y alejarse del lugar.

El video revela que, al finalizar la confrontación, ninguno de los involucrados resultó herido. El conductor de camiseta oscura regresó a su vehículo, solicitó a la pasajera que subiera y se retiró del sitio. Por su parte, el hombre de camisa azul también abandonó la escena.

Hasta el momento, las causas de la discusión permanecen sin esclarecer y no se ha confirmado si las autoridades recibieron un reporte oficial del caso.

La publicación del video en X desató una ola de comentarios de ciudadanos que reprocharon la actitud de los conductores y expresaron su preocupación por la seguridad en las calles de Bogotá.

“Señores Alcadía de Bogota ya tienen la placa del taxista con el puñal, será que es difícil que le quiten la licencia y lo pongan preso?Odio los taxis y por eso prefiero mil veces plataformas”; “Va a tocar que requisen a los conductores, siempre cargan cuchillos y machetes”; “Estos son los que protestan por sacar a las aplicaciones?”; “Tratándose de taxistas, más bien es una lástima que no haya habido lesionados”; “Después dicen por qué las personas utilizan otros medios de transporte digitales”; “Normal intercambio cultural a cuchillo, entre dos ‘profesionales’ del volante, en Bogotá”: fueron algunos de los mensajes.

Ninguno de los conductores resultó herido tras el altercado, aunque la inseguridad quedó registrada en video - crédito Colprensa

Taxista recibió un disparo en un ojo en medio de un robo en Bogotá: le dispararon sus pasajeros

El pronóstico reservado de un conductor de taxi atacado en la zona de Compostela, Usme, generó conmoción en la comunidad y la rápida movilización de las autoridades. La víctima, que fue herida de gravedad tras un disparo en el rostro, ingresó a cirugía de urgencia en un centro médico, según confirmó el comandante de la Policía de Bogotá, Julio César Botero.

Durante la noche del jueves 5 de febrero, la agresión se produjo luego de que el conductor aceptara transportar a tres pasajeros. Vecinos relataron que el propio taxista había expresado desconfianza antes de iniciar el viaje, pero finalmente accedió. Uno de los residentes recordó: “El señor se decía: ‘No, yo no los quería recoger porque el hombre es sospechoso’”.

El ataque ocurrió cuando el conductor intentó resistirse al asalto. En ese momento, uno de los agresores le disparó directamente al ojo. “Lastimosamente, se nos presenta un hecho en donde un conductor de servicio público fue lesionado por arma de fuego”, puntualizó Botero.

Taxista fue herido en un ojo con una arma de fuego en medio de un robo - crédito captura de pantalla Citytv

La reacción de la comunidad fue inmediata, aunque los primeros auxilios tardaron en llegar. Un testigo narró: “Salí y escuché el totazo. Volteé a mirar, pum, el señor, y salió, eran tres tipos corriendo. Se metieron hacia allá y el señor salió, cortado, pidiendo auxilio”. Otro vecino describió el impacto de la escena: “Cuando le vi la cara, estaba llena de sangre”.

Fue otro taxista quien, ante la ausencia de atención inmediata, decidió llevar a toda prisa al herido hasta un hospital cercano. La intervención médica fue urgente debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) desplegaron un operativo en la zona. Botero explicó que se desplegaron “todas las capacidades con la Seccional de Investigación Criminal a través del manejo del lugar de los hechos, la recolección de elementos materiales probatorios, la recolección de material videográfico con establecer e identificar a los presuntos responsables de este hecho y dar con su captura”.

La escena del crimen permaneció acordonada durante varias horas. Las autoridades revisaron cámaras de seguridad y recopilaron huellas.