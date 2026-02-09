Profesionales colombianos podrán postularse a becas que cubren hasta el 60% en maestrías de alta demanda en Barcelona

Los programas presenciales tienen una duración de 10 meses, inician el 2 de mayo de 2026 y finalizan el 31 de marzo de 2027 en Barcelona - crédito Johan Largo/Infobae

Profesionales colombianos interesados en ampliar su formación académica tienen ahora una nueva oportunidad para cursar maestrías presenciales en Barcelona, España, gracias a la convocatoria de becas anunciada por el Icetex y la EAE Business School Barcelona.

La escuela de negocios internacional, reconocida por su apuesta por la innovación y la formación orientada al mercado laboral global, abrió el proceso de postulación para el ciclo académico 2026-2027, en el que ofrece becas parciales que facilitan el acceso a programas de alta demanda.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 23 de febrero de 2026, contempla apoyos económicos para profesionales residentes en Colombia o connacionales que vivan en el extranjero. Las becas cubren un 60% del valor de la matrícula para dos maestrías específicas: el máster en Supply Chain Management y el máster en Management STEM. Además, un 50% para otros programas como el máster en Marketing y Gestión Comercial, el Global MBA y el MBA con especialidad en Inteligencia Artificial.

Las becas ofrecen cobertura del 60 % en másteres de Supply Chain Management y Management Stem, y del 50% en Marketing, MBA e Inteligencia Artificial - crédito Icetex

Todos los programas tienen una duración de diez meses y otorgan un título oficial, con inicio de clases previsto para el 2 de mayo de 2026 y finalización el 31 de marzo de 2027.

Las maestrías ofrecidas por la EAE Business School Barcelona se desarrollan de manera presencial en la ciudad española, un destino académico destacado en Europa. La institución, además de su enfoque en la empleabilidad y la sostenibilidad, funciona como un auténtico ecosistema de profesionales y emprendedores que buscan posicionar a los egresados en el entorno global. Más información sobre los programas y la escuela puede consultarse en www.masters.eaebarcelona.com.

El proceso de selección de becarios considera tres factores principales:

Experiencia profesional en el área de estudio.

Promedio académico de pregrado.

Situación socioeconómica.

La experiencia laboral representa el 40% del puntaje total, se evalúa el tiempo trabajado acreditado mediante certificados oficiales.

La selección de becarios se basa en experiencia profesional, promedio académico y situación socioeconómica, con especial énfasis en el sector laboral y educativo - crédito Icetex

El promedio académico ponderado de pregrado aporta un 30% al puntaje, siendo requisito indispensable contar con una nota mínima de 3,7 sobre 5,0 para la postulación a las becas del 60%, y 3,5 sobre 5,0 para las del 50%, según el programa. El factor socioeconómico, que también equivale al 30%, se determina mediante la clasificación Sisbén IV actualizada o, en su defecto, el estrato socioeconómico certificado por medio de los servicios públicos domiciliarios.

Para ser considerado en el proceso de preselección, cada aspirante debe alcanzar un puntaje mínimo base de 40 puntos, calculado según los criterios descritos en la convocatoria. Además, es indispensable acreditar al menos 12 meses de experiencia profesional después de la obtención del título universitario y contar con la carta de admisión definitiva expedida por la EAE Business School Barcelona al momento de postularse.

En cuanto a la cobertura de las becas, el beneficio aplica de forma exclusiva al porcentaje de matrícula señalado para cada programa. Los becarios deberán asumir todos los costos adicionales asociados a su estancia y estudios en España, como tiquetes aéreos, alojamiento, seguro médico, trámites migratorios, manutención y cualquier otro gasto no contemplado en el beneficio descrito.

Los interesados deben acreditar al menos 12 meses de experiencia profesional y obtener la carta de admisión definitiva de EAE Business School Barcelona - crédito Icetex

El proceso de postulación se hace por medio de la plataforma digital del Icetex, donde los interesados deben cargar la documentación exigida, como:

Certificado de notas.

Diploma universitario.

Carta de admisión.

Documentos que acrediten la experiencia profesional y situación socioeconómica.

Es responsabilidad del aspirante verificar que toda la documentación esté completa y actualizada, ya que la presentación de documentos incompletos o alterados resultará en la exclusión inmediata del proceso.

La convocatoria está dirigida a mayores de 21 años y menores de 65, con título profesional avalado por la autoridad educativa competente de Colombia o convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Los profesionales colombianos residentes en el exterior también pueden aplicar, siempre que cumplan las condiciones exigidas.