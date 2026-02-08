Identifican a los siete integrantes de una misma familia que murieron sepultados tras deslizamiento en Mallama, Nariño

Socorristas y habitantes de La Oscurana remueven escombros entre lodo y material vegetal tras la avalancha que dejó siete muertos y varios desaparecidos - crédito red social X

Siete integrantes de una misma familia fueron identificados como las víctimas mortales de un deslizamiento ocurrido en la vereda La Oscurana del municipio de Mallama (Nariño), tras un alud de tierra provocado por las intensas lluvias registradas en la noche del viernes 6 de febrero. Los organismos de socorro lograron recuperar los cuerpos sin vida después de varias horas de búsqueda.

El secretario de Gobierno de Mallama, Darío Palacios, confirmó que entre los fallecidos se encuentran Pablo Palacios, su esposa Luz y su hijo Jesús Darío. También murieron Pedro Palacios, su esposa Julia Guelpad y su hijo César Palacios, así como la nieta Cintia Palacios, reconocida deportista en la región.

Las víctimas identificadas corresponden a Pablo Palacios, su esposa Luz, su hijo Jesús Darío, Pedro Palacios, Julia Guelpad, César Palacios y la deportista Cintia Palacios

El funcionario, familiar directo de las víctimas, explicó que el deslizamiento se llevó varias viviendas donde se encontraban los dos tíos, sus esposas y sus hijos.

La emergencia movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la comunidad local, que permitieron el rescate de las siete víctimas. El alcalde del municipio, Giovanny Muñoz, informó que el operativo de búsqueda y recuperación se prolongó durante la noche y madrugada del sábado 7 de febrero, contando además con el apoyo del cabildo indígena.

Integrantes de la Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y comunidad local trabajan arduamente para ubicar víctimas entre los restos de las viviendas afectadas por el deslizamiento

El mandatario hizo un llamado a la Gobernación de Nariño y al Gobierno Nacional para obtener ayuda humanitaria, ya que la avalancha dejó sin fluido eléctrico, destruyó la bocatoma del acueducto y causó daños en el puesto de salud.

El balance preliminar presentado por la alcaldía indica la existencia de dos personas heridas, seis viviendas destruidas, un centro educativo afectado y cinco vehículos dañados. El secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Alex González, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y detalló que maquinaria de la Secretaría de Infraestructura intervino en las labores de remoción de tierra para posibilitar el rescate de quienes permanecían bajo el lodo.

González advirtió que el evento supera las capacidades de respuesta departamental y solicitó el apoyo de la nación para atender la emergencia. Insistió en la necesidad de realizar una inversión inmediata en la vereda La Oscurana para recuperar la zona afectada. José Alfredo, socorrista de la Defensa Civil de Mallama, detalló que participaron seis unidades de la Defensa Civil de Pasto, seis del Cuerpo de Bomberos de Ipiales y un canino especializado en búsqueda y rescate, así como el apoyo de la Cruz Roja de Túquerres.

Cr. (r) Jorge Chávez, director de la Defensa Civil Colombiana, detalla el saldo de la avalancha en La Oscurana y las acciones coordinadas para localizar a los desaparecidos

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) desplegó unidades móviles para ofrecer atención psicosocial a los familiares de las víctimas. De acuerdo con Gabriel Ocaña, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, el desastre fue originado por un movimiento en masa traslacional que destruyó cinco viviendas por completo. El funcionario explicó que se movilizó una retroexcavadora y una comisión técnica de Gestión del Riesgo para reforzar las labores de apoyo en la zona afectada.

¿Por qué está lloviendo tanto en Colombia?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que las lluvias intensas continuarán en varias regiones del país durante febrero. Esta situación ha provocado graves afectaciones, como en Puerto Escondido (Córdoba), donde familias han perdido sus viviendas y solicitan reubicación al Estado.

Según el Ideam, el comportamiento de las precipitaciones será diferente según la zona. En el sur de la región Andina se espera una disminución frente a enero, mientras que en el centro, incluyendo el Eje Cafetero, las lluvias se mantendrán dentro de lo habitual. La región Amazónica continuará con volúmenes elevados, especialmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo. En la región Pacífica, los valores se acercarán a la normalidad, aunque con máximos al occidente del Cauca.

El Ideam explicó que los niveles de lluvia en enero y febrero han superado los registros históricos debido a la interacción de varios factores atmosféricos y climáticos. Entre estos factores destacan el ingreso de humedad desde la Amazonía brasileña y el océano Pacífico, transportada por vientos hacia el centro del país, la presencia de la fase convectiva de la Onda Madden‑Julian y procesos de variabilidad climática que incrementaron la nubosidad, provocando lluvias de moderada a fuerte intensidad y tormentas eléctricas.