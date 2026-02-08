Estas son las personas que deben actualizar el RUT en 2026 para evitar sanciones, evite contratiempos

La Dian exige la actualización del Registro Único Tributario (RUT) en 2026 para garantizar declaraciones, facturación y contratos - crédito Dian

Antes de que empiece el calendario fuerte de obligaciones tributarias, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso el foco en un trámite que suele pasar desapercibido, pero que puede convertirse en un dolor de cabeza si se ignora, la actualización del Registro Único Tributario (RUT). En 2026, mantener este documento al día no será opcional para miles de contribuyentes, pues de él dependen declaraciones, facturación, contratos y la correcta clasificación fiscal.

Aunque muchos lo asocian solo con el momento de inscribirse ante la Dian, el RUT es un registro vivo. Su función es reflejar, de la manera más fiel posible, la realidad económica y jurídica de cada persona natural o jurídica. Cuando esa realidad cambia y el RUT no se ajusta, el sistema asume que el error es del contribuyente, con todas las consecuencias que eso implica.

La regla general es clara, cualquier modificación relevante debe reportarse dentro del mes siguiente a que ocurra. La Dian entiende por actualización cualquier cambio o adición en datos de identificación, ubicación, actividad económica o responsabilidades tributarias. El trámite es gratuito y, en la mayoría de los casos, puede hacerse de forma virtual.

¿Quiénes están obligados a actualizar el RUT este año?

Para 2026, hay varios perfiles de contribuyentes que deberán revisar con lupa su información:

Uno de los grupos más amplios es el de las personas naturales que hayan tenido cambios recientes. Mudarse de ciudad, iniciar una nueva actividad económica, modificar responsabilidades frente a impuestos como renta o IVA, o cambiar la condición laboral son situaciones que deben quedar reflejadas en el RUT. No hacerlo puede generar inconsistencias automáticas en el sistema de la Dian.

Otro foco clave son los contratistas del Estado. La autoridad tributaria ha sido explícita, si una persona natural o jurídica va a celebrar o ejecutar contratos públicos en 2026, su RUT debe estar actualizado y acorde con la actividad que va a desarrollar. No basta con tener el documento; este debe reflejar exactamente las responsabilidades vigentes al momento del contrato.

También están los contribuyentes que cambian su condición frente al IVA. El paso de responsable a no responsable, o al revés, exige una actualización inmediata. En la práctica, las diferencias son sustanciales. Un no responsable del IVA no declara este impuesto ni lo discrimina en factura, pero debe cumplir topes estrictos de ingresos y otras condiciones. En cambio, un responsable del IVA debe facturar con numeración autorizada, presentar declaraciones periódicas y, en ciertos casos, practicar retenciones.

El Régimen Simple de Tributación (RST) es otro punto sensible. Quienes incumplan requisitos no subsanables deben actualizar el RUT informando esa situación bajo juramento. La Dian puede verificar la información y, si encuentra inconsistencias, excluir automáticamente al contribuyente del régimen, con efectos inmediatos sobre su carga tributaria.

Un caso que suele olvidarse es el de las personas que cesan actividades. Cuando se termina de manera definitiva una actividad gravada, especialmente aquellas sujetas al IVA, es obligatorio registrarlo. Mientras el RUT no se actualice, la Dian presume que la actividad continúa, incluso si no hay ingresos ni operaciones reales.

No toda la información del RUT puede modificarse libremente. La Dian mantiene controles específicos para evitar fraudes o cambios injustificados. Los datos de identificación requieren validaciones adicionales; la dirección solo puede modificarse dos veces en un periodo de seis meses de forma virtual; y las responsabilidades tributarias no siempre pueden eliminarse a voluntad del contribuyente, pues algunas solo se asignan o retiran por decisión de la entidad. Cuando el sistema detecta cambios excesivos o inconsistencias, el trámite pasa a revisión formal, lo que puede retrasar procesos y bloquear servicios.

El contexto de 2026 refuerza la importancia de este trámite. Con un panorama fiscal exigente y múltiples obligaciones en juego, declaraciones de renta, IVA, retenciones, Simple, impuesto al patrimonio, activos en el exterior y tributos sectoriales, la Dian intensificará los controles. Todo parte de una clasificación correcta del contribuyente.

Además, la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada para 2026 en 52.374 pesos, redefine umbrales, topes y periodicidades. Un RUT desactualizado puede ubicar a una persona en un régimen que ya no le corresponde o dejarla por fuera de uno al que sí tenía derecho.