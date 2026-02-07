Por ola invernal en Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta le pidió a La Liendra que done la millonada que se hizo con sus documentales en YouTube

La Liendra reveló que todo el dinero generado por esas producciones será destinado a una donación, reafirmando su compromiso social ante sus seguidores - crédito @laliendraa_oficial/ TikTok

La ola invernal por cuenta del Frente Frío que se viene presentando entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026, ha dejado varios episodios en los que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, y uno de los departamentos más afectados por las inundaciones en la región Caribe, provocó una nueva publicación en redes que ha dado de qué hablar.

En esta ocasión, y luego de que junto a su equipo de seguridad rescataron a joven (Jesús Fernández) que luchaba para que su motocicleta no fuera arrastrado por una corriente, producto de una creciente en la vía que camino al municipio de Montelíbano, Zuleta le dejó una sugerencia al famoso influencer Carlos Mauricio Gómez, más conocido como “La Liendra”.

El mandatario que lidera las acciones para ayudar a los miles de damnificados por las inundaciones que dejaron los desbordamientos de los ríos San Jorge y Sinú en Córdoba, y que concentran el 65% de los afectados a nivel nacional según cifras oficiales que compartió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se sumó a los miles de usuarios que le están sugiriendo qué hacer la millonaria suma que acumuló.

Lo anterior, producto de las visualizaciones de los documentales que el creador de contenido compartió desde su cuenta en la plataforma de videos YouTube.

Este fue el anuncio que hizo La Liendra desde su cuenta de Instagram - crédito @la_liendraa/IG

Y es que entre el 5 y 6 de febrero de 2026, las redes sociales se revolucionaron luego del anuncio que dejó por medio de una publicación el influencer oriundo del municipio de La Tebaida, Quindío (Eje Cafetero).

En el mensaje que acompaña una fotografía en la que La Liendra está junto a varios fajos de billetes y acompañado de las palabras “DONAREMOS LOS 100 MILLONES DE PESOS QUE GENERARON MI DOCUMENTALES” y “ALGUNA IDEA DE CÓMO O DÓNDE LOS PODRÍAMOS DONAR”.

Esto llevó a que en menos de 24 horas la publicación ya acumule más de 24.000 comentarios en los que usuarios de todo el país, e incluso hasta la deportista olímpica Mariana Pajón, le dejaron su mensaje con la petición respectiva.

En el caso del gobernador Zuleta, su comentario ha sido el que hasta el momento más reacciones ha generado (con más de 2.500 ‘me gusta’), y en la que solo dejó esta sugerencia: “Lo esperamos acá en Córdoba”.

Los comentarios que dejaron el gobernador de Córdoba, Erasmo Bechara; y la bicicrosista y campeona olímpica, Mariana Pajón, fueron los que más reacciones recibieron por parte de los usuarios, que en su mayoría apoyan la petición por parte del mandatario departamental - créditos @la_liendraa/IG | @maurogomezlaliendraa/IG

Mientras que la publicación de la bicicrosista antioqueña y doble campeona de la medalla dorada en BMX de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, escribió: “Ayúdenos a deportistas Colombianos en su preparación a los próximos Juegos Olímpicos (Los Ángeles 2028). Así creamos leyendas que inspiren positivamente a otros y les demuestren que si se puede luchar por sus sueños”.

En este caso, es la segunda reacción que más ‘me gusta’ lleva por el momento, con más de 800.

Mientras que las palabras de la leyendas que acompañan el carrete de imágenes solo dice: “COMENTEN SUS IDEAS”.

El mandatario departamental, Erasmo Zuleta, intervino junto a su equipo para auxiliar a un hombre que quedó inmovilizado en la carretera debido al aumento repentino del caudal provocado por las lluvias. - crédito X

El anuncio que hizo La Liendra: donará la millonada que dejaron sus videos documentales en YouTube

El creador digital sorprendió a su comunidad al anunciar que destinará más de 29.000 dólares (cerca de 100 millones de pesos colombianos) obtenidos gracias a sus documentales en YouTube a una causa benéfica.

“Esa plata se va a ir a donación, yo no los voy a recibir, los leo”, expresó La Liendra en sus historias de Instagram.

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Decenas de seguidores celebraron la iniciativa y el proceso de cambio que el creador ha mostrado en los últimos años: “Dónalo a Fundaciones de animalitos” y “Lo mejor que pudo haber hecho fue cambiar de contenido”, fueron otras de las peticiones que recibió Gómez.

Jesús, la víctima del accidente, recibió la motocicleta nueva acompañado por su esposa en un acto público en el concesionario - crédito erasmozb/Instagram

Actualización de la situación en Córdoba por las inundaciones y miles de damnificados que deja la ola invernal

De acuerdo con reportes señalados de manera preliminar por parte de la Ungrd van más de 27.000 familias afectadas en 172 municipios del territorio nacional.

Por el lado de Córdoba, el gobernador señaló la madrugada del sábado 7 de febrero de 2026 desde su cuenta de X: “Ante la emergencia por las inundaciones en Montería, hemos entregado esta noche el Coliseo Happy Lora a la Alcaldía como alojamiento temporal para las familias afectadas en la capital del departamento”.

En el mismo mensaje, Zuleta afirmó que “desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), coordinamos con toda la capacidad institucional la atención, protección y condiciones dignas a los cordobeses que enfrentan las inundaciones”.

Zuleta afirmó que se continúa en máxima alerta por cuenta del segundo frente frío que se presenta en la región Caribe colombiana durante lo corrido de 2026 - crédito @ErasmoZB/X

La situación se mantiene en máxima alerta, debido a que en el comunicado que emitió la Dirección General Marítima (Dimar), la tarde del 5 de febrero se emitió una alerta sobre las condiciones meteorológicas y marítimas previstas para el litoral Caribe colombiano entre el 6 y el 8 de febrero de 2026.

Por tal motivo, se señaló a la poblaciones en la región Caribe no bajar la guardia, todo por cuenta del posible fenómeno de oleaje atípico o mar de fondo que podría provocar desbordamientos costeros desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de febrero.

Se pronostican vientos del norte–noreste de entre 31 y 37 km/h y olas de hasta 3,1 metros en el área del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las Islas Cayos del Norte durante el tránsito de un frente frío originado en el Golfo de México. En estos sectores se esperan, además, precipitaciones intermitentes.

La Dimar (Dirección General Marítima) advirtió que por el segundo frente frío se podrían presentar nuevas inundaciones por lluvias entre el 7 y 9 de febrero de 2026 en la región Caribe - crédito @dimarcolombia/IG

Para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte junto a olas de entre 1,5 y 2,0 metros, con vientos de hasta 37 km/h, mientras que el litoral norte experimentará condiciones de tiempo seco, vientos del este–noreste y altura significativa del oleaje próxima a 2,0 metros.

La autoridad marítima colombiana instó al gremio marítimo y a la comunidad en general a reforzar las medidas de seguridad durante cualquier actividad náutica o recreativa y a mantenerse informados por medio de los reportes oficiales de Dimar en su página web, redes sociales y el sitio del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (Cioh).