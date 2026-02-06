La renuncia de Jineth Bedoya a la JEP excluye su condición de víctima en macrocasos de violencia basada en género

| EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La periodista Jineth Bedoya Lima formalizó su decisión de renunciar de manera expresa e irrevocable al reconocimiento como víctima dentro de los macrocasos 8 y 11 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La manifestación fue realizada el martes 3 de febrero durante una audiencia reservada en el proceso que involucra al general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijín.

De acuerdo con lo informado por Semana, la comunicadora utilizó su intervención ante el alto tribunal para dejar constancia de su determinación frente a los procesos que investigan crímenes atribuidos a agentes del Estado, hechos cometidos en asociación con estructuras paramilitares y conductas relacionadas con violencia basada en género, sexual y reproductiva, en el marco del conflicto armado colombiano.

| Presidencia.

Durante la diligencia, Bedoya expresó de forma literal: “Renuncio de manera expresa e irrevocable a mi acreditación y reconocimiento como víctima”. Con esta declaración cerró su intervención ante los magistrados que conocen los expedientes relacionados con los macrocasos mencionados.

La periodista explicó que su decisión se produce luego de más de 25 años de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue secuestrada en el interior de la cárcel La Modelo, en Bogotá, mientras adelantaba investigaciones periodísticas sobre dinámicas entre grupos armados ilegales recluidos en ese centro penitenciario.

En su declaración ante la JEP, Bedoya afirmó: “General Gallego, decido no perdonarlo ni a usted ni a los otros hombres que me hicieron daño. Decido perdonarme a mí, por haberme permitido entregarle mi paz a unos criminales durante 25 años, 8 meses y 9 días”. El pronunciamiento fue incorporado de manera textual al expediente judicial.

| REUTERS/Luisa González

Según relató la comunicadora, la determinación estuvo motivada por la falta de avances judiciales a lo largo de los años y por la percepción de que los sistemas de justicia no respondieron oportunamente a su caso. De acuerdo con Semana, Bedoya señaló que durante décadas los responsables no enfrentaron procesos efectivos y que solo recientemente han sido llamados a rendir cuentas.

En el marco de la audiencia, la periodista también manifestó: “Mi justicia es mi verdad y mi testimonio. Mi trabajo decidido y comprometido con la memoria de Colombia. Con el honor de las otras víctimas que no tuvieron mi suerte de sobrevivir. Ya no tengo nada más que perder. Me lo quitaron absolutamente todo, menos la dignidad”.

La diligencia se realizó dentro del proceso que vincula al general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, quien estuvo al frente de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional entre los años 1999 y 2000. Su comparecencia ante la JEP está relacionada con presuntas omisiones que habrían permitido el secuestro de la periodista.

Los 20 años de lucha de Jineth Bedoya, la periodista víctima de violación que logró una condena contra Colombia ante la Corte IDH. Foto: Colprensa

En el desarrollo de su intervención, Bedoya indicó que buscó otras formas de asumir los conceptos de justicia, perdón y reconciliación, luego de constatar la ausencia de resultados judiciales concretos. En ese contexto, dirigió otro mensaje al oficial en retiro: “Señor Leonardo Gallego, aunque suene paradójico e incongruente, le quiero agradecer algo porque, sin la monstruosa atrocidad que me cubrió, hubiera sido imposible abrir la puerta para que la sociedad tuviera la dimensión destructora de una violación”.

La periodista añadió que los hechos vividos permitieron visibilizar situaciones de violencia sexual y que su experiencia derivó en procesos sociales más amplios, según consta en su declaración ante la JEP. Estas afirmaciones quedaron consignadas en el acta de la audiencia.

Como se recuerda en informes de Semana, en el año 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el secuestro, las torturas y las amenazas sufridas por Bedoya, al considerar que existieron fallas en la protección y en la investigación de los hechos.

El caso de la periodista también ha sido citado en escenarios legislativos, como antecedente de iniciativas normativas relacionadas con la capacitación de funcionarios públicos en temas de violencia de género, sin que ello haga parte directa de los macrocasos ante la JEP.

La renuncia al reconocimiento como víctima implica que Bedoya deja de participar en estos procesos específicos bajo esa calidad, aunque sus declaraciones y testimonios permanecen dentro del acervo judicial recopilado por la Jurisdicción Especial para la Paz.