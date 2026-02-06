La creciente del río Lebrija deja dos muertos y 11 desaparecidos: la comunidad pide ayuda urgente

Las desgarradoras imágenes del desbordamiento del río Lebrija, en Santander - crédito pantallazo @MelyMunera/X

En el corregimiento de Vanegas, municipio de Lebrija, Santander, se viven horas de angustia tras la creciente súbita del río que lleva el mismo nombre que arrasó con varias viviendas y dejó, hasta el momento, dos personas muertas y 11 desaparecidas.

La emergencia ocurrió en horas de la madrugada del 6 de febrero del 2026, de manera que sorprendió a los habitantes del área aún dormidos, de acuerdo al registro en videos que se divulgaron en redes sociales.

El fenómeno, producido tras una noche de precipitaciones continuas, dejó a Vanegas completamente inundado. Imágenes y videos difundidos a través de redes sociales muestran a residentes desplazándose a nado por calles anegadas, con casas y enseres sumergidos bajo el agua.

“La comunidad en audios llora y pide ayuda porque el afluente se llevó todo, según denuncian en medio de su angustia”, se leyó en el reporte de una internauta que publicó algunos videos.

De hecho, en algunos videos una de las habitantes dice: “Todas las casas quedaron destruidas, están sacando las motos enterradas, no quedó nada, nos quedamos sin nada”. Las solicitudes de auxilio se multiplicaron, mientras algunos vecinos tuvieron que subir a los techos para resguardarse y esperar el rescate.

Cesar Castellanos, director de Gestión del Riesgo de Lebrija, detalló la situación en conversación con Blu Radio: “Se nos presentó una emergencia gravísima, el río Lebrija se salió, nos inundó el corregimiento de Vanegas, tenemos el reporte de 54 familias damnificadas y afectadas, el reporte de 11 personas desaparecidas, al parecer se las llevó el río, y el reporte de 14 viviendas que desaparecieron del mapa, por decirlo de alguna manera”.

Por su parte, Edward Sánchez, responsable de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, dijo al medio: “No habíamos registrado una inundación de tal magnitud en esta zona”, admitió, para describir la dimensión inédita del desastre.

Entre las víctimas fatales se encuentra el adulto mayor Antonio Liberos, cuyo deceso fue confirmado por Sánchez en las últimas horas. Mientras tanto, la comunidad permanece en vilo por la suerte de los 11 desaparecidos, que, según las autoridades, podrían haber sido arrastrados por la corriente, de acuerdo con los detalles que conoció el medio radial.

Además de casas, las pérdidas incluyen galpones y animales domésticos, que hacen parte fundamental del sostenimiento de la mayoría de las familias del área.

El gobernador de Santander Juvenal Díaz comunicó en entrevista con el medio que tiene previsto sobrevolar la zona para evaluar la situación y coordinar ayudas.

Mientras tanto, cuadrillas de maquinaria amarilla trabajan para restablecer los corredores viales, afectados por movimientos en masa que dificultan el acceso de los equipos de socorro.

Las autoridades confirmaron que la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja permanece cerrada debido a un deslizamiento de tierra relacionado con las mismas lluvias, aunque en este caso no se reportaron víctimas fatales ni heridos. La situación complica el acceso de los organismos de socorro, que intentan llegar a las zonas más afectadas.

La preocupación se extiende más allá de Lebrija. El departamento mantiene el estado de alerta por el incremento de los caudales en los ríos Fonce, Carare y Magdalena.

Esto ha obligado a cierres y restricción de pasos en sectores clave como Lisboa en la Ruta del Cacao y Cuchara de Palo en Rionegro, así como en las vías entre Jesús María y Florián, y San Miguel y Capitanejo.

Ideam alertó un segundo frente frío

Entre el 6 y el 9 de febrero, un segundo frente frío proveniente del hemisferio norte impactará el Caribe colombiano, que podría desencadenar aumentos de lluvias, fuertes vientos y oleaje en la región, según alertó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este fenómeno podría provocar inundaciones, deslizamientos, crecidas imprevistas de ríos y mar de leva, principalmente en el Caribe, el noroccidente de la región Andina y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las autoridades reportaron que, solo en el departamento de Córdoba (noroeste), las inundaciones ya afectan a 24 municipios y a más de 19.000 familias debido al desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge.