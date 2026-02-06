Colombia

Karola Alcendra es la nueva participante de ‘La casa de los famosos’ tras la salida de Johanna Fadul: esta será la fecha de su ingreso

Originaria de Cartagena y con más de dos millones de seguidores en Instagram, la creadora de contenido se integra al ‘reality’ tras su paso por otros programas y es respaldada por su amistad con Emiro Navarro

Karola Alcendra, influenciadora cartagenera, entra
Karola Alcendra, influenciadora cartagenera, entra a 'La casa de los famosos Colombia'

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia continúa sumando sorpresas y nuevas caras al elenco de celebridades.

En las últimas horas se confirmó el ingreso de Karola Alcendra, conocida en redes sociales simplemente como Karola, quien se suma al popular reality producido por el Canal RCN para la edición 2026.

Karola, originaria de Cartagena, se ha consolidado como una de las creadoras de contenido digital más influyentes del país, acumulando más de dos millones de seguidores en Instagram.

Su trayectoria en redes sociales se caracteriza por la cercanía con el público, la creatividad y una personalidad que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. A lo largo de su carrera, ha participado en otros reality shows, donde su transparencia y capacidad estratégica la hicieron destacar, incrementando su base de admiradores.

La confirmación de su ingreso a La casa de los famosos Colombia fue anunciada por El Jefe, figura clave dentro del formato, quien decidió que Karola se sumara a la competencia. Su participación genera expectativa tanto por el impacto que suele tener en plataformas digitales como por el carisma y la polémica que la rodean.

Además, la producción reveló que la entrada de Karola sería durante la gala del lunes 9 de febrero, noticia que fue celebrada por la influencer. “Llegó la que controla 💛👸🏻🔜👑🤞🏼✨✨✨✨✨✨ vine a desempolvar ese poco de muebles 🪑 jaajajajajaj confío en mi#TEAMKAROLAokkkk? LOS AMO! Nos vemos el lunes, con Dios por delante. Defiéndanme cualquier cosa que entro malositaaaaaa 🐍🐍🐍jaajjajajaja" (Sic). escribió Karola tras la confirmación de su ingreso al programa.

Karola fue confirmada por El Jefe como la nueva participante en 'La casa de los famosos 3'

Un aspecto destacado de su historia personal es la amistad con Emiro Navarro, participante de la segunda temporada del programa. Ambos creadores de contenido han demostrado una relación de apoyo mutuo que trasciende el ámbito digital, consolidando un vínculo cercano que ha sido visible ante sus respectivas comunidades de seguidores. Emiro Navarro ha expresado en varias ocasiones que Karola es una de las personas más importantes en su vida, resaltando la importancia de su amistad tanto dentro como fuera de las cámaras.

