Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

Jessi Uribe revela el lado oscuro de su éxito: abusos, mal manejo y procesos legales - crédito @jessiuribe3/Instagram

Jessi Uribe volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras revelar uno de los capítulos más complejos de su carrera artística.

El cantante de música popular habló abiertamente sobre lo que vivió durante años con un exmánager, una relación profesional que, según sus palabras, terminó afectándolo económica, emocional y físicamente.

Las declaraciones se dieron en una reciente entrevista con Jessie Cervantes para el pódcast Contenido Extra, donde el artista decidió contar su verdad, justo cuando el tema estaría en medio de procesos legales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El intérprete de Dulce pecado recordó que la ruptura profesional con su representante, ocurrida a inicios de junio de 2025, fue anunciada públicamente a través de un comunicado en el que explicó que la decisión obedecía a la necesidad de buscar “nuevos caminos artísticos y profesionales”. No obstante, ahora quedó en evidencia que detrás de ese mensaje había una historia mucho más profunda y conflictiva.

La impactante confesión de Jessi Uribe: “Durante años no ganaba casi nada y di la mitad de todo” - crédito @jessiuribe3/Instagram

Durante la conversación, Jessi Uribe habló sobre la cara menos visible del éxito y confesó que, pese a ser uno de los artistas más sonados del país, durante años fue uno de los que menos dinero recibía por sus presentaciones.

El cantante relató que, tras su paso por el reality A otro nivel, su agenda se llenó de compromisos, al punto de llegar a realizar hasta 14 shows en una sola semana, pero eso no se veía representado en ganancias económicas.

“En esos últimos shows yo dije: ‘No, no lo estoy disfrutando y yo amo mucho la música’... Pero tuvo que pasar todo eso para yo decir que no más”, confesó el artista, el cual aseguró que incluso su salud se vio comprometida por la sobrecarga laboral, llegando a cantar mientras le salía sangre y sintiéndose “como una marioneta”.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Uribe reveló las cifras que manejaba en ese entonces. A pesar de estar en la cima de su popularidad, aseguró que cobraba apenas 2.500 dólares por presentación (es decir, 9.200.000, aproximadamente), dinero del cual debía pagar nómina y gastos de su equipo de trabajo.

Jessi Uribe destapa su verdad: así sobrevivió a una década de sacrificios y malos manejos en la industria musical - crédito Jessi Uribe/Facebook

“Yo andaba con 15 muchachos. O sea, a mí realmente me quedaban 500 dólares (1.800.000 aproximadamente)… siendo el más sonado en el país. Para mí fue un mal manejo”, afirmó el artista en la entrevista.

Sin embargo, la revelación que más reacciones generó fue cuando habló del porcentaje que debía entregar a su mánager.

“La gente cree que yo en ese tiempo tenía mucho dinero, pero yo no ganaba nada y yo le daba el 50% a la persona que me representaba, al mánager mío”, contó. Ante esto, el conductor Jessie Cervantes reaccionó sorprendido: “Ay, madre. Te robó, hermano”, a lo que Jessi respondió con sinceridad: “Sí, así duré muchos años, fue muy duro para mí eso. Así duré 10 años”.

El cantante también explicó que el manejo no solo se limitaba a las presentaciones, sino que incluía regalías, másteres y autorías.

Jessi Uribe revela cómo perdió dinero y salud con su exmánager - crédito @jessiuribe3/Instagram

“Sí, en todo. En las canciones, en los máster, en todo. Eso se acabó el año pasado y estamos ahí…”, dijo, dejando claro que actualmente existen procesos legales en curso. Además, confesó que su exmánager figuraba como coautor de canciones que él mismo escribía, situación que hoy también cuestiona abiertamente.

“Yo fui muy inocente. Él era mi mánager, mi abogado, mi disquera, era quien administraba mi dinero, todo. Le entregué mi talento y todo, y confié en él mucho”, expresó Uribe, quien reconoció que en ese momento desconocía por completo cómo funcionaba la industria musical y sus derechos como artista.

Tras la difusión de estas declaraciones, en redes sociales muchos usuarios comenzaron a señalar que el mánager al que se refiere Jessi Uribe sería Rafael Mejía, con quien trabajó durante años y cuya relación profesional terminó en 2025. Las fechas, los detalles y el distanciamiento público entre ambos, sumado a la eliminación de fotografías conjuntas, han alimentado las especulaciones.

Por ahora, el cantante ha sido claro en que esta es la primera vez que habla del tema con tanta profundidad y que lo hace porque “todo debe ser justo”. Mientras el proceso legal avanza, Jessi Uribe deja en evidencia una historia que expone los sacrificios y riesgos que, en ocasiones, se esconden detrás del éxito en la industria musical.