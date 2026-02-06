Gustavo Petro, desde Estados Unidos, volvió a atacar al CNE por decisiones contra el Pacto Histórico: “Está haciendo política”

En el cierre de su visita a Washington, el presidente denunció en un enérgico discurso una presunta maniobra del Consejo Electoral para desviar 160.000 millones de pesos - crédito @petrogustavo/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, cerró el jueves 5 de febrero su visita a Estados Unidos con fuertes cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y, como si fuera poco, con una serie de pullas a su antecesor, Iván Duque Márquez, al que a solo 183 días de terminar su mandato sigue recordando como el político que encarnó una serie de problemáticas a las que, a su juicio, no puede volver el país con la escogencia de su sucesor.

Durante un encuentro con la diáspora colombiana en Washington D. C., el primer mandatario denunció lo que consideró una intervención política del organismo electoral en las decisiones sobre el senador Iván Cepeda y la cancelación de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes. Al primero, un fallo de la Sala Plena, con votación de 6-4, le impidió participar en la consulta del Frente por la Vida; y a la colectividad le ha ido revocando sus listas.

El historial de acusaciones del presidente de la República al CNE ya es vasto, y se originó por la investigación a las finanzas de su campaña en 2022 - crédito Carlos Ortega/EFE y Colprensa

En uno de los apartes de su discurso, el presidente advirtió que el país enfrenta una encrucijada. “Nos devolvemos a (Iván) Duque o seguimos, eso es. Y si ustedes miran las noticias, no me puedo meter más en ese asunto, lo único que puedo indicar es que Colombia tiene que seguir, no devolverse a Duque”, afirmó el presidente. Y remarcó que, desde su posición al frente del Estado, observó que el CNE “está haciendo política y no es árbitro electoral” de los comicios.

Estas medidas del CNE han sido interpretadas por el presidente como un intento de debilitar la coalición de Gobierno en el Congreso. “Lo que está haciendo el órgano electoral es dividir a los que siguen y pasarle el billete público a las campañas de los que nos quieren devolver al estado de Duque”, destacó Petro en su intervención, en la que aprovechó para dirigir un mensaje a sus seguidores y aliados políticos, instando a la unidad de las bases progresistas; no sin antes denunciar que desde el órgano electoral buscarían darle $160.000 millones a sus contradictores.

Hasta la recta final de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha hecho mención de su antecesor, Iván Duque Márquez - crédito Iván Duque y Presidencia

Gustavo Petro y sus pullas para Iván Duque: “A ver si dejan que entre de nuevo”

Petro advirtió sobre los riesgos de la fragmentación interna en las fuerzas que respaldan su proyecto, al sugerir que la división podría abrir la puerta al regreso del modelo representado por Iván Duque. “Yo lo único que digo es que los que quieran seguir tienen es que unirse, les están tocando el ego, la soberbia: ‘divídanse, porque como ustedes siempre se dividen, divídanse otra vez, a ver si dejan un pavimento a ver si dejan que Duque entre de nuevo’”, dijo el gobernante.

Ante sus connacionales, el mandatario también abordó el contexto judicial que rodea las decisiones del CNE y del sistema de justicia en Colombia; esta vez con una dura mención a la labor de la Corte Constitucional, que suspendió de manera cautelar el impuesto con el que se declaró la emergencia económica en el país: el 1390 de 2025, hasta tanto no se tome una decisión de fondo sobre el particular. Este fallo dejó sin la posibilidad de recaudo al Ejecutivo.

En su arremetida, el presidente Gustavo Petro también apuntó hacia la Corte Constitucional, que suspendió los efectos del decreto de la emergencia económica - crédito Mauricio Dueñas/EFE

“Prejuzgaron al suspender los efectos de la emergencia económica y no esperaron a analizar el decreto de emergencia. Sin análisis, prohibido por la Constitución hacer eso, suspendieron el decreto de impuestos a los ricos”, expresó el primer mandatario, que fue enfático en señalar que estas conductas comprometen la independencia de los poderes públicos y afectan la gobernabilidad en lo que resta de su administración, ya en su recta final.

Y es que las críticas del presidente a la Corte Constitucional se sumaron a sus cuestionamientos al papel de las instituciones en la protección de los intereses ciudadanos frente a los poderes económicos. “La Corte Constitucional no puede ser un servidor a los banqueros, sino al pueblo”, puntualizó Petro, como parte de una jornada en la que sostuvo reuniones con representantes de la comunidad colombiana, y encuentros con la agremiación estadounidense de cacao.

Entretanto, en la Universidad de Georgetown, donde ofreció una conferencia sobre el “rol de América Latina en la crisis ambiental global”, Petro insistió en la necesidad de avanzar hacia la transición energética y criticó la eficacia de los tratados internacionales para responder a los desafíos sociales y ambientales. “¿Para qué sirven entonces las Naciones Unidas?”, cuestionó el mandatario, al referirse a la limitada capacidad de estos organismos para proteger a la población.