Embajada de EE.UU. en Colombia confirmó la fecha en que John McNamara finalizará sus labores: habrá embajador encargado

McNamara pone fin a su carrera diplomática - créditos Presidencia de la República | Catalina Olaya/Colprensa

Luego de que se filtró la salida del embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara, a través de nota de prensa se confirmó la salida de manera oficial por parte del diplomático norteamericano.

Así lo señaló el breve mensaje que publicó desde su cuenta de X la Embajada de Estados Unidos en Colombia la mañana del viernes 6 de febrero de 2026.

En la publicación se menciona que “después de una larga y distinguida carrera en el servicio público”, fue decisión del mismo McNamara el dar por finalizada su labor al servicio de los Estados Unidos.

“Ha decidido retirarse del Departamento de Estado”, puntualizó el comunicado, además de confirmar la fecha en que terminan las tareas del embajador que también fungió como encargado de Negocios de la oficina norteamericana en Colombia.

“El señor McNamara concluirá su labor como Encargado de Negocios de la Embajada el viernes 13 de febrero de 2026″, recalcó el mensaje.

En la parte final de la nota de prensa, se precisó: “Ha sido un honor para él servir en Colombia durante cuatro asignaciones diplomáticas y, anteriormente, como oficial militar colaborando con las Fuerzas Armadas colombianas”.

El comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia que confirmó de manera oficial la salida de John McNamara - crédito @USEmbassyBogota/X

La salida se confirmó después de que se cayó la nominación de Daniel Newlin para ser el nuevo embajador en Colombia

La caída de la nominación de Daniel Newlin como embajador de Estados Unidos en Colombia obliga al presidente Donald Trump a buscar un nuevo candidato para el puesto diplomático.

El proceso se interrumpió por posibles demoras en la entrega de documentación, de acuerdo con un informe que reveló Caracol Radio.

Colombia permanece sin embajador formal de Estados Unidos desde 2022, y por tal motivo fue que McNamara ofició como encargado de negocios en la representación diplomática.

La designación de Newlin había sido anunciada en diciembre de 2024 y quedaba pendiente de la aprobación del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense.

Donald Trump elogió en su momento el perfil del nominado y señaló que “dan cuenta con una impresionante carrera de 28 años en la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en Orlando, Florida”, así como una trayectoria empresarial relevante.

El mandatario también afirmó que, con su experiencia, Newlin sería un “defensor poderoso de los intereses de Estados Unidos y un líder en el fortalecimiento de los lazos internacionales, marcando una diferencia en el mundo”.

Tras la nominación, Newlin compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “La magnitud de este momento no pasó desapercibida para mí; hablar con el presidente de los Estados Unidos es una experiencia extraordinaria que pocos tienen el privilegio de vivir” y aseguró que aceptaba el encargo con “inmenso orgullo y un profundo sentido de responsabilidad”.

La nominación de Newlin como nuevo embajador de EE.UU. en Colombia se cayó - crédito @NewlinLaw/X

El abogado también informó que en la última década actuó como asesor principal de su firma legal, que reúne 100 abogados y 500 colaboradores.

“Mientras sirva como embajador de Estados Unidos, continuaré en mi rol actual como asesor principal de mi firma, asegurándome de que Dan Newlin Injury Attorneys siga siendo la mejor firma legal del país. ¡Nada cambiará allí!”, declaró.

Quién quedó encargado como nuevo embajador (e) de Estados Unidos en Colombia: el perfil de Jarahn Hillsman

La designación de Jarahn Hillsman como encargado interino en la embajada de Estados Unidos marca un momento clave para la continuidad de la política exterior estadounidense hacia Colombia.

Este cambio de liderazgo representa una prueba para la relación bilateral durante una etapa signada por desafíos regionales y la necesidad de mantener la cooperación fluida, según se desprende de su perfil y experiencia.

Con más de 20 años en el Servicio Exterior Superior de Estados Unidos, Hillsman ha dirigido delegaciones en períodos de transición y ha gestionado situaciones complejas como encargado de negocios interino en diversas representaciones, según destaca el Departamento de Estado.

Su paso por roles estratégicos tanto en el extranjero como en Washington le permitió coordinar operaciones diplomáticas y supervisar la ejecución de políticas estadounidenses en contextos internacionales de alta exigencia.

Hillsman registra en su hoja de vida una licenciatura en Estudios Urbanos y Planificación de la California State University, Northridge y una maestría en Asuntos Internacionales de Columbia University en Nueva York- crédito X

En su trayectoria internacional, Hillsman ha ocupado posiciones de dirección en América Latina, África y el Caribe. Entre los cargos sobresalientes se encuentran el de director de la Oficina de Asuntos de Haití y jefe adjunto de misión en las embajadas en Bolivia y Guinea Ecuatorial, donde tuvo la responsabilidad de coordinar la política de Estados Unidos en cada región y liderar la representación diplomática en ausencia del jefe de misión.

También desarrolló tareas en Honduras, Ecuador, El Salvador y Uganda, cumpliendo funciones como jefe adjunto de la Sección Política, oficial político y vicecónsul, con énfasis en la implementación de programas de cooperación bilateral y multilateral.

Durante su paso por Washington, Hillsman desempeñó funciones como Oficial Económico y Comercial en la Oficina de Asuntos Comerciales Multilaterales y como jefe de la Unidad Económica de la Oficina del Coordinador para Asuntos Cubanos, y asi´consolidó su experiencia en el diseño y coordinación de políticas económicas, comerciales y relaciones multilaterales.