Rescatado mono capuchino que pasó más de tres años amarrado a una cadena: lo usaban para generar contenido para redes sociales

La CVC enfatiza que los capuchinos requieren grupos sociales y ambientes naturales para su desarrollo - crédito @CvcAmbiental / X

Durante más de tres años, un mono capuchino permaneció encadenado en una habitación en el municipio de Yotoco, en Valle del Cauca.

La situación fue denunciada de manera anónima, lo que condujo a la intervención de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Policía Ambiental. La acción permitió poner fin al cautiverio y expuso el trasfondo de la tenencia ilegal de fauna silvestre en Colombia.

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Las autoridades encontraron al animal atado con una cadena, privado de estímulos propios de su especie. El mono fue utilizado como objeto de entretenimiento en redes sociales, donde su cautiverio era exhibido sin mostrar el deterioro progresivo de su salud.

Durante el encierro, el animal fue alimentado con productos destinados al consumo humano, como pan y leche en polvo, una dieta que, según la CVC, resultó tóxica y perjudicial para su organismo.

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El mono capuchino rescatado en Yotoco permaneció encadenado durante más de tres años, siendo alimentado con productos inadecuados para su especie - crédito @CvcAmbiental / X

Tras el rescate, el primate fue trasladado de inmediato al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) San Emigdio, en Palmira. Allí, especialistas implementaron un protocolo de cuarentena y comenzaron un proceso de recuperación física y emocional, con la participación de veterinarios y biólogos. El equipo diseñó una dieta balanceada adecuada para la especie y monitorea las posibles secuelas psicológicas derivadas del aislamiento prolongado.

El caso del mono capuchino destaca la problemática de la tenencia y tráfico ilegal de fauna silvestre en Colombia. La CVC subrayó que mantener a estos animales como mascotas no constituye un acto de protección ni de cariño, sino una forma de crueldad que vulnera sus derechos y bienestar. El aislamiento, la ausencia de interacción social y la falta de acceso a ambientes naturales afectan gravemente la salud física y emocional de los ejemplares.

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En condiciones naturales, los monos capuchinos viven en grupos de entre 10 y 30 individuos, compuestos por machos, hembras y crías. La convivencia en comunidad es fundamental para su desarrollo, ya que comparten actividades de juego, desplazamiento y acicalamiento mutuo. Según la CVC, dentro de estos grupos se fortalecen lazos sociales que resultan esenciales para la supervivencia y el bienestar de la especie.

La CVC advierte que la tenencia ilegal de animales silvestres priva a las especies de sus comportamientos naturales y afecta su bienestar físico y emocional - crédito @CvcAmbiental / X

La dieta silvestre de los capuchinos es variada. Incluye frutas maduras, semillas, insectos, pequeños vertebrados como lagartijas y ranas, así como néctar, flores, savia y huevos de aves. Estas características alimenticias no pueden ser suplidas adecuadamente en cautiverio, y la alimentación humana resulta perjudicial para su organismo.

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La reproducción de la especie ocurre en el seno del grupo, tras una gestación de aproximadamente 155 días, dando lugar generalmente a una sola cría por parto. La estructura social y reproductiva de los capuchinos requiere de un entorno grupal, lo que refuerza la importancia de preservar su libertad y su espacio natural.

Además, los monos capuchinos no están considerados en peligro crítico globalmente, pero especies endémicas como el mono cariblanco en el Magdalena Medio enfrentan riesgos severos debido a la deforestación y al tráfico ilegal.

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Veterinarios y biólogos implementan en el CAV San Emigdio un protocolo de cuarentena y una dieta balanceada para revertir los daños sufridos por el cautiverio - crédito @CvcAmbiental / X

La corporación instó a la comunidad a seguir informando sobre situaciones que pongan en riesgo a los animales silvestres, recordando que la protección de la biodiversidad depende en gran medida de la participación activa de la sociedad.

En Colombia, la posesión de fauna silvestre en cautiverio constituye un delito sancionado con penas de prisión de entre 48 y 108 meses, además de multas elevadas y procesos sancionatorios. Las normas vigentes castigan tanto la tenencia como la comercialización, la caza o la extracción ilegal de animales, incluyendo agravantes cuando se trata de especies en peligro de extinción o con daños graves al ambiente.

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El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana prohíbe mantener animales no domesticados en áreas urbanas y habilita la incautación inmediata por parte de las autoridades.