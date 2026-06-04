Federico Gutiérrez arremetió contra Gustavo Petro por desmanes en la Universidad de Antioquia: “Usted solo le cumple a los bandidos y criminales”

Durante sus declaraciones, Gutiérrez afirmó que los responsables de los disturbios estarían utilizando explosivos y afectando el normal desarrollo de las actividades universitarias - crédito @FicoGutierrez/X

Al menos 40 personas encapuchadas irrumpieron en el campus principal de la Universidad de Antioquia este miércoles 3 de junio de 2026, detonaron artefactos explosivos caseros y lanzaron mensajes intimidatorios que provocaron la suspensión inmediata de actividades presenciales y la evacuación masiva de estudiantes y trabajadores.

Los primeros reportes, difundidos en redes sociales por la propia comunidad universitaria, detallaron que los incidentes comenzaron poco después de las 10:00 a. m., cuando un grupo de individuos con los rostros cubiertos ingresó a la Ciudad Universitaria, situada en Medellín.

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Las autoridades de la institución activaron los protocolos de emergencia y ordenaron la evacuación total del campus, ante el riesgo representado por los disturbios y el uso de explosivos improvisados, conocidos popularmente como papas bomba.

El ambiente de pánico y zozobra llevó a la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas, mientras equipos de seguridad y bomberos inspeccionaron las instalaciones para descartar la presencia de más artefactos peligrosos.

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La administración de la Universidad de Antioquia ordenó suspender actividades académicas, administrativas, culturales y de servicios, pidió cerrar espacios de trabajo y solicitó a la comunidad salir en orden y no permanecer allí - crédito Universidad de Antioquia

Durante los disturbios en la Universidad de Antioquia, circularon panfletos firmados por “Alianza Clandestina Antifascista” que, según El Tiempo, denunciaban “influencia fascista e imperialista” en América Latina y llamaban a “combinar todas las formas de lucha” contra el sistema, expresando solidaridad con Cuba, Palestina, Irán y Líbano.

Tras lo anterior, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió públicamente a los hechos y advirtió sobre la posible presencia de personas armadas, algunas de ellas provenientes de otras regiones.

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Gutiérrez enfatizó: “No son estudiantes, son terroristas. No representan a la comunidad académica de la UdeA. Quieren incendiar el país. Mí instrucción a la Policía es muy clara, preservar el orden y la tranquilidad en Medellín. Pueden tener el apoyo de Petro, pero no violar la ley ni la Constitución”, y denunció que los desmanes habrían sido cometidos por individuos con explosivos.

Federico Gutiérrez señaló al Gobierno Petro por crisis financiera en la Universidad de Antioquia - crédito Colprensa - Presidencia

La reacción del presidente Gustavo Petro no tardó en conocerse a través de un mensaje en la red social X, donde defendió la inversión estatal en la Universidad de Antioquia.

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Petro escribió: “El apoyo que le he dado a la Universidad de Antioquia es de más de medio billón de pesos para que sea centro del saber en Antioquia y desarrolle los medicamentos que necesita el pueblo colombiano”.

El jefe de Estado pidió no confundir la ayuda para la ciencia y la vida con el respaldo a la violencia: “No confunda ayuda para la vida con ayuda para la muerte”, puntualizó.

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Gustavo Petro defendió inversión en la Universidad de Antioquia y rechazó vínculos con la violencia - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Federico Gutiérrez a las afirmaciones de Petro llegó nuevamente, incluyendo críticas directas al Ejecutivo nacional. Gutiérrez expresó: “Petro, usted solo le cumple a los bandidos y criminales, les das beneficios mientras mantenés en crisis a las universidades, clínicas y todas las instituciones que sí le sirven al país”.

El alcalde aseguró que la universidad ha enfrentado dificultades financieras bajo la actual administración y cuestionó las designaciones recientes en la dirección de la institución.

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“Con la Universidad de Antioquia estás en deuda. Como ha sido de costumbre durante tu desgobierno, la asfixiaste financieramente, y luego la intervienes para poner rector a dedo y hacer de las tuyas”, sostuvo Gutiérrez.

Federico Gutiérrez responsabilizó a Gustavo Petro por retrasos salariales y designaciones en la Universidad de Antioquia - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario local resaltó los logros del Centro de Investigación y Medicamentos de la Universidad de Antioquia, atribuyéndolos directamente a estudiantes, investigadores y profesores.

Según Gutiérrez, muchos integrantes de la comunidad académica han enfrentado retrasos en el pago de sus salarios debido a la gestión del Gobierno nacional. “El mérito es para la UdeA. Tu único mérito es ser el peor presidente de la historia de Colombia”, agregó el alcalde, quien también acusó al Ejecutivo de respaldar a quienes promueven el caos y la violencia.

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En su declaración final, “Fico” Gutiérrez reiteró que en Medellín no se permitirá el avance de grupos violentos ni se respaldará a organizaciones como la llamada primera línea.

“Aquí en Medellín no lo vamos a permitir. A la llamada Primera Línea que incendió ciudades y atacó a la Fuerza Pública no la vamos a premiar ni a respaldar”, expresó. El alcalde concluyó con un llamado a la paz: “Que pronto cese la horrible noche”.

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